ОПОРА РОССИИ
Общая информация
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» создана в 2002 году. В составе ОПОРЫ РОССИИ действует 80 региональных отделений
Основная цель организации – содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики.
Руководитель в РТ — Газизов Азат Халилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 25в
- Телефон: (843) 200-94-94
- Email: opora16@yandex.ru
- Сайт: www.opora16.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017