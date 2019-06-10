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Кандидат на пост главы Башкирии от «Партии пенсионеров» указал сведения о погашенной судимости

15:47, 10.06.2019
Кандидат на пост главы Башкирии от «Партии пенсионеров» указал сведения о погашенной судимости
Фото: pensioner.party

Блогер Владимир Кобзев, выдвинутый на прошлой неделе в качестве кандидата на пост главы Башкирии от «Партии пенсионеров», указал в информации о себе факт погашенной судимости.

На сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан сказано, что у кандидата имелась судимость по статьям 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Она была погашена в августе 2005 года.

Владимир Кобзев родился в сентябре 1969 года в Северодвинске Архангельской области. Окончил Архангельский лесотехнический техникум Минлеспрома СССР. Занимает должность директора «Башфото.ру».

Ранее стало известно, что со своим кандидатом на пост главы Башкирии определились в КПРФ. Партию будет представлять депутат Госсобрания РБ Рустам Хафизов. На сайте ЦИК РБ информации о Хафизове пока нет.

ОбществоВласть Башкортостан
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