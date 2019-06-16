«Патриоты России» выдвинули Кадырова на пост главы Башкирии
Создатель финансовой группы «Восток» Рафис Кадыров станет кандидатом на пост главы Башкирии от партии «Патриоты России».
Для Кадырова это будет очередная попытка возглавить регион. Ранее, будучи руководителем Международного коммерческого банка «Восток», он участвовал в выборах президента республики, составив конкуренцию первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, пишет «Медиакорсеть».
Документы Кадырова на участие в выборах главы РБ планируется подать в ЦИК региона 18 июня.
Напомним, в начале июня «Единая Россия» выдвинула на выборы главы Башкирии Радия Хабирова.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым