Татарстан в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата уступил только Москве

Согласно национальному рейтингу 2019 года по состоянию инвестиционного климата, Татарстан переместился с третьего на второе место после Москвы. Таким образом, республика стала первой среди регионов, не считая столицы.

Такие данные представлены в рамках презентации результатов рейтинга на сессии Агентства стратегических инициатив в ходе Петербургского международного экономического форума. В 2018 году Татарстан занимал в этом рейтинге третью позицию. Республику опережали Тюменская область и Москва.

За год республика разработала и приступила к внедрению новых практик и инструментов развития предпринимательства в Татарстане. Некоторые из них были отмечены президентом Рустамом Миннихановым в ходе выступления на сессии АСИ, посвященной презентации результатов. Глава республики отметил проект по взаимодействию предпринимательства и надзорных органов «Проверенный бизнес», созданный совместно с Прокуратурой Татарстана, комплекс по продвижению товаров малого бизнеса — биржевую площадку Агентства по госзаказу РТ, единое окно финансовых институтов «Мой бизнес».



«Татарстан стал лучшим среди регионов России по инвестиционной климату, — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. — Эта высокая оценка — показатель нашей планомерной работы по всем приоритетным направлениям развития предпринимательства. Результаты данной работы демонстрируют положительную динамику по всем ключевым направлениям: в работе по обеспечению лучших условий для наших предпринимателей, инвесторов, всех субъектов предпринимательской деятельности республики. Будем стремиться не только сохранять высокий уровень инвестиционной привлекательности республики, но и делиться лучшими практиками с другими регионами».

Напомним, ранее Центробанк раскрыл размер портфельных иностранных инвестиций в РФ в инструменты участия в капитале. Информация размещена на официальном портале ЦБ РФ.

