В Японии и Германии откроются представительства Татарстана

В Лейпциге откроется представительство РТ в Саксонии. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге в Кабмине РТ.

Это стало результатом соглашения на Петербургском международном экономическом форуме между президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и премьер-министром Саксонии Михаэлем Кретчмером.

Открытие представительства Татарстана в Лейпциге ожидается через месяц-два. Как отметил Каримов, нужно еще пройти согласования в МИД РФ и Минпромторге РФ.



На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, когда откроется представительство и кто его возглавит, он ответил: «Скоро вы сами все узнаете»

Также отмечается, что в Японии открывается представительство РТ.