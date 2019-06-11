В Японии и Германии откроются представительства Татарстана
В Лейпциге откроется представительство РТ в Саксонии. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге в Кабмине РТ.
Это стало результатом соглашения на Петербургском международном экономическом форуме между президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и премьер-министром Саксонии Михаэлем Кретчмером.
Открытие представительства Татарстана в Лейпциге ожидается через месяц-два. Как отметил Каримов, нужно еще пройти согласования в МИД РФ и Минпромторге РФ.
На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, когда откроется представительство и кто его возглавит, он ответил: «Скоро вы сами все узнаете»
Также отмечается, что в Японии открывается представительство РТ.ОбществоВласть Татарстан
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