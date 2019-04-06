Скандалы недели: мусорная реформа, запрет иногородним на посещение детсадов и аферы с пособием по безработице

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Гуландам Зарипова

Одним из главных событий уходящей недели стало обсуждение мусорной реформы: в Чистополе старейший игрок рынка ТКО приостановил обслуживание 40 промышленных предприятий Закамья, а малый бизнес высказался против утвержденного расчета платы за вывоз ТКО. Также неожиданным стало сообщение о том, что исполком Казани запретил посещать детсады детям из граничащих с Казанью населенных пунктов. Об этих и остальных событиях уходящей недели — в субботнем обзоре «Реального времени».

Минусы мусорной реформы

На этой неделе в Казани освещалась тема мусорной реформы. С ее началом один из старейших игроков рынка ТКО чистопольская компания «Поиск» вынуждена была приостановить обслуживание 40 промышленных предприятий Закамья до урегулирования конфликта с региональным оператором — ООО «Гринта». На недавнем заседании республиканского штаба по запуску «мусорной» реформы глава компании Елена Шарифуллина пожаловалась, что с декабря не может добиться заключения подрядного договора с «мусорным королем» Закамья, хотя и не получает от него письменного отказа. Дело дошло до бойкота: с 1 марта близлежащие полигоны ТКО отказались принимать мусор от «Поиска», вынудив перевозчика отходов сойти с дистанции. В «Гринте» же заявляют, что считают обвинения в свой адрес необоснованными. Подробности — в материале «Реального времени».

Тема мусорной реформы нашла продолжение в спорах малого и среднего бизнеса Татарстана по поводу «тарифной сетки» для расчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), утвержденной правительством РТ. Она привела к беспрецедентному повышению «мусорных» отчислений. «Если раньше мы платили 5 тысяч в месяц, то нынешние 200 тысяч рублей для нас — нереальная цифра», — заявила управляющая торговым центром «Кристал КМ» Алсу Муртазина на встрече бизнеса с региональными операторами на дискуссионной площадке Совета по предпринимательству при президенте РТ. От завышенных платежей «взвыли» и девелоперы, и рестораторы, и даже маленькие магазинчики в отдаленных сельских районах, которых «обложили» лишь троекратным повышением. В ответ региональные операторы развели руками: правила под расчеты писала команда Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Подробности — в материале «Реального времени».

На этой неделе в Казани освещалась тема мусорной реформы. Фото Максима Платонова



Заработали на безработице

Счетная палата Татарстана выявила махинации с пособиями безработным в Центрах занятости республики. Легче всего оказалось увести бюджетные деньги под видом помощи на открытие собственного дела. Безработные, обратившись в службы занятости, могут пройти обучение, составить бизнес-план и, при условии вложения собственных средств в размере не менее 5% от стоимости будущего проекта, получить пособие в размере 117,6 тыс. рублей. Плюс к этому 2 тысячи на подготовку документов регистрации для ИП, КФХ или ООО.

Сумма выделяемых бюджетом республики средств на эти цели составляет 57 млн рублей ежегодно, за 2018 год ее получили 1 476 человек, но, как выяснила Счетная палата, не все деньги расходуются честно. Как минимум 2,2 млн рублей ушло людям, которые в помощи от государства на открытие бизнеса не нуждались. Подробности — в материале «Реального времени».

Ford Sollers распускает рабочий персонал

КАМАЗ подтвердил «Реальному времени» свои намерения о готовности принять на работу уволенных из СП «Форд Соллерс» и сообщил о переговорах с представителями компании. Напомним, что в конце марта Ford Sollers заявил о закрытии к концу июня двух автомобильных заводов в России, один из которых находится в Набережных Челнах. Завершит работу и завод двигателей на территории ОЭЗ «Алабуга». Автопроизводитель объявил, что покидает рынок легковых автомобилей и сконцентрирует усилия на бизнесе в сегменте легкого коммерческого транспорта. На татарстанских предприятиях работают порядка 1 000 сотрудников, существенную часть из них придется сократить. Ford Sollers пока решает вопрос о том, сколько человек перейдет на работу в новую структуру. Подробности — в материале «Реального времени».

КАМАЗ подтвердил свою готовность принять на работу уволенных из СП «Форд Соллерс». Фото technomode.ru



Казанский Мавроди полностью признал свою вину

Во вторник, 2 апреля, в Казани в последнем слове председатель КПК «Сберегательный союз» Антон Кирилюк полностью признал вину в хищении 427 млн рублей у полутора тысяч пайщиков из Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Мордовии. Таким образом, двухлетний судебный процесс по делу крупной межрегиональной финансовой пирамиды подходит к завершению. Казанский Мавроди заявил, что готов отвечать по этим обязательствам, но сейчас «нет ни копейки», и попросил о снисхождении. Гособвинение считает достойным наказанием для казанского Мавроди 8 лет колонии. Подробности — в материале «Реального времени».

Глава ПСО «Казань» не поручался за «Урман»

В середине недели состоялась долгожданная явка Равиля Зиганшина на процесс по иску «Татфондбанка» к ПСО «Казань» о договоре поручительства почти на 1 млрд рублей руководителя организации. Ранее представитель ответчика настаивал на проведении экспертизы, которая, по его мнению, доказала бы, что подписи недействительные, а сам документ изготовлен позднее указанной даты. Стороны договорились, что истец представит оригинал договора для проведения экспертизы. Ознакомившись с документом, Зиганшин заявил, что подписи «не его». Ходатайство о вызове свидетелей, подписи которых есть в спорном договоре, суд удовлетворил, а юрист ПСО поделился, что ранее свидетели говорили, что не помнят, чтобы Зиганшин ставил при них подписи. Подробности — в материале «Реального времени».

В середине недели суду удалось добиться явки Равиля Зиганшина на процесс по иску «Татфондбанка» к ПСО «Казань». Фото kazanreporter.ru

В детсадах Казани не оказалось места для иногородних

В среду ажиотаж среди жителей Казани вызвало сообщение о том, что исполком столицы решил закрыть сады и ясли для детей из граничащих с Казанью населенных пунктов. Подобное решение источники «Реального времени» связывали с дефицитом мест — выполнять майские указы нужно, а ресурсов нет. Под удар попали не только приезжие — рикошетом зацепило и тех, кто проживает в одном районе Казани, а прописан в другом.

Исполком Казани оперативно отреагировал на постановление о детсадах, экстренно созвав пресс-конференцию, на которой объяснил, что для получения путевки подойдет прописка в любом районе Казани. Связаны нововведения с дефицитом мест — по оценке Управления образования города, казанские детсады посещают порядка 2 тысяч иногородних детей. Горожане считают, что новшество не решит проблемы — прописку будут покупать или договариваться с заведующими детсадами. Напомним, что до 1 апреля 2019 года попасть в детсад могли все — нужно было просто при постановке в электронную очередь через портал госуслуг выбрать желаемый детсад. Подробности в материале «Реального времени».



В Чистополе стартовал судебный процесс над главой исполкома города Александром Заиконниковым. Фото Ирины Плотниковой



Сити-менеджера Чистополя обвиняют в получении взятки

В конце этой недели в Чистополе стартовал судебный процесс над человеком, который еще недавно был третьим в когорте чиновников района. Карьеру 45-летнего главы исполкома города Александра Заиконникова испортило желание «зарабатывать больше» и оперативная разработка спецслужб. В результате у силовиков оказалось видео получения части взятки размером 880 тыс. рублей в декабре 2018 года, а участники коррупционной сделки написали явки с повинной. Уголовное дело Александра Заиконникова поступило в Чистопольский суд еще 26 марта. Дату первого заседания назначили с учетом срока домашнего ареста обвиняемого, который истекает 7 апреля.

Решать судьбу вип-чиновника будет судья Денис Токтаров. На службу Фемиде он заступил в 2014 году, оставив пост зампрокурора Менделеевского района. При назначении Токтарова сообщалось: в его багаже — дипломы инженера-механика и юриста, а также работа в Сбербанке. Подробности — в материале «Реального времени».

Лидия Мусина спасает активы от АСВ

В Арбитражном суде РТ началось рассмотрение порядка реализации нескольких земельных участков и дачи бывшего главы рухнувшего «Татфондбанка» Роберта Мусина.

При этом один из участков, как оказалось, буквально на днях значительно уменьшился — еще один собственник добился в Лаишевском суде выделения своей доли. Кроме того, выяснилось, что жена Мусина накануне обратилась в Вахитовский суд с иском о разделе имущества, в том числе участков и жилого дома, фигурирующих в деле. Представитель должника высказался резко против организатора торгов, которого выбрал финансовый управляющий, а также многомиллионного вознаграждения, которое, по его словам, выплачивалось при организации подобных торгов ранее. Подробности — в материале «Реального времени».

В Арбитражном суде РТ началось рассмотрение порядка реализации земельных участков и дачи бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Фото kazanusadba.ru

Афера с накопительной частью пенсий

Массовый перевод накопительной части пенсий из государственного в негосударственный пенсионный фонд стал предметом расследования МВД Татарстана. По версии следствия, согласия на эти операции у 22 тысяч россиян от Калининграда до Камчатки никто не спрашивал. Аферисты обошлись копиями их документов и заработали 20 млн рублей на выплате агентских вознаграждений от головного офиса негосударственного фонда. Именно он и получил статус потерпевшего. Двое из шести обвиняемых — директора челнинских филиалов того же фонда.

Пять фигурантов нового «пенсионного дела» сейчас находятся под подпиской о невыезде. В розыск объявлен 40-летний Тимофей Мордвинов. По данным источников «Реального времени», следствие считает, что он был близким другом 34-летней Светланы Олешко, ранее судимой за наркосбыт, и на пару с ней организовал мошенническую схему.

Суд признал банкротство основателя «ФОНа» обоснованным

В конце недели правая рука основателя строительной империи «ФОН» Диана Ахметзянова оказалась на шаг ближе к личному финансовому краху. Накануне Арбитражный суд РТ посчитал исковое заявление «СБК Стекло» о признании ее банкротом обоснованным, ввел в ее отношении реструктуризацию долгов и включил требования заявителя на 619 млн рублей в реестр требований кредиторов Ахметзяновой. Представитель последней был удручен тем, что, по его словам, суд не дал ему высказать возражения по существу дела, и намерен обжаловать решение. Подробнее — в репортаже «Реального времени».