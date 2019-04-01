«С приходом регионального оператора нам отказали в доступе на все полигоны Восточной зоны»

Малый бизнес пожаловался на вытеснение с «мусорного» рынка и лишение подрядов в пользу «Гринты»

Фото: Максим Платонов

С началом мусорной реформы один из старейших игроков рынка ТКО чистопольская компания «Поиск» вынуждена была приостановить обслуживание 40 промышленных предприятий Закамья до урегулирования конфликта с региональным оператором ООО «Гринта». На недавнем заседании республиканского штаба по запуску «мусорной» реформы глава компании Елена Шарифуллина пожаловалась, что с декабря не может добиться заключения подрядного договора с «мусорным королем» Закамья, хотя и не получает от него письменного отказа. За это время дошло до бойкота: с 1 марта близлежащие полигоны ТКО отказались принимать мусор от «Поиска», вынудив перевозчика отходов сойти с дистанции. В «Гринте» же заявляют, что считают обвинения в свой адрес необоснованными. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Поиск» не дал результата

Скрытое противостояние между чистопольским перевозчиком отходов разных видов и классов опасности ООО «Поиск» и региональным оператором по Восточной зоне «Гринта» перешло в публичную плоскость на недавнем заседании штаба по работе региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Именно этому постоянно действующему под патронатом главы Госкомитета РТ по тарифам Александра Груничева органу предстоит в течение первого года запуска мусорной реформы отслеживать ее ход и исправлять «перекосы».

Тем более что их хватает. Буквально с 1 января с рынка оказался вытеснен малый и средний бизнес, который по этой причине теперь трясет и лихорадит. Об этом на заседании штаба рассказала глава ООО «Поиск» Елена Шарифуллина, компания которой больше 20 лет занимается сбором и вывозом отходов промышленных предприятий с последующим захоронением на полигонах в Закамье. По словам Шарифуллиной, ей пришлось приостановить деятельность компании в марте этого года, поскольку она не смогла получить статус подрядчика регионального оператора по перевозке коммунальных отходов, а затем лишилась доступа на полигоны по захоронению ТКО, находящиеся в «радиусе действия».

— В декабре прошлого года я подала региональному оператору ООО «Гринта» заявку на заключение агентского договора по вывозу ТКО, — рассказала Шарифуллина. — И с тех пор он остается неподписанным. Но и отказа в заключении договора я не получила. На мои письма просто не отвечали.

С 1 января с рынка оказался вытеснен малый и средний бизнес, рассказала глава ООО «Поиск» Елена Шарифуллина, компания которой больше 20 лет занимается сбором и вывозом отходов промышленных предприятий с последующим захоронением на полигонах в Закамье. Фото kt.tatarstan.ru



Бойкот полигонов Востока

Но это было только начало. «Когда я пыталась продолжать работать самостоятельно (т. е. без статуса подрядчика регионального оператора, — прим. ред.), мне отказали в доступе на полигоны ТКО», — утверждает глава ООО «Поиск». По словам Шарифуллиной, она не смогла договориться ни с одним из полигонов, находящихся в зоне действия регионального оператора Восточной зоны. «Ни чистопольский полигон «Индустрия», ни аксубаевский «Благоустройство», ни алексеевский «Экосервис» не захотели заключать с нашей компанией договор. Якобы «Гринта» запрещает им (руководителям полигонов, — прим. ред.) работать именно с моим предприятием как по агентскому договору, так и вообще по договорам захоронения отходов», — высказала она свою версию причины отказа.

Между тем, отверженный «Поиск» специализируется преимущественно на сборе и вывозе промышленных отходов 4-го класса опасности, а коммунальные отходы идут дополнительно. Компания обслуживала 40 промышленных предприятий Закамья. Продолжать их транспортировку «Поиск» мог бы и без статуса подрядчика «Гринты», но бойкот со стороны полигонов заставил его сойти с дистанции.

Как сообщила «Реальному времени» Шарифуллина, с 1 марта компания прекратила обслуживать промышленные предприятия, заранее уведомив их о возможном расторжении договоров. «Мы работаем с 1998 года, у нас три лицензии — на вывоз коммунальных, промышленных отходов и крупногабаритного мусора. Мы работали, пока не запретили [въезд на полигоны]. Я не могу сваливать мусор в овраг», — рассказала она членам штаба.

В офисе полигона «Индустрия» запрос «Реального времени» оставили без комментариев.

СП «Континентал Аутомотив РУС»: зачем мне армия перевозчиков?

Позже в разговоре с «Реальным временем» Шарифуллина добавила, что после ее капитуляции руководство «Гринты» начало рассылку договоров «ее» клиентам на вывоз коммунального мусора.

В российско-германском СП «Континентал Аутомотив РУС» подтвердили, что получили проект договора с «Гринтой», но подписывать его пока не торопятся. Фото kaluga24.tv

В российско-германском СП «Континентал Аутомотив РУС», специализирующимся на разработке, производстве и поставке комбинации приборов, тахографов и спидометров, «Реальному времени» подтвердили, что получили проект договора с «Гринтой», но подписывать его пока не торопятся. «Нам было выгодно работать с «Поиском», потому что перевозчик имеет лицензии на все виды вывоза отходов — как коммунальных, так и промышленных, — рассказали в СП. — Он забирал отходы «оптом». А теперь «Гринта» предлагает нам услуги по вывозу только коммунальных отходов, потому что у его перевозчика нет лицензии на вывоз промышленных отходов 4-го класса. Значит, нам надо искать других перевозчиков на этот класс отходов, заключать новые договоры, контролировать сборы. Все это явно приведет к дополнительным расходам, которые мы пока не подсчитали».

Схожего мнения придерживаются и в других промышленных компаниях. Получается, вместе с водой выплеснули и ребенка? Ведь руки таким образом выкручивают не только малому перевозчику, но и промышленному бизнесу, которому теперь придется нанимать перевозчиков на каждый класс отходов.

«Гринта»: «Поиск» не подавал заявку на конкурс

В «Гринте» обвинения в свой адрес считают необоснованными. «Претензии г-жи Шарифуллиной в части работы с полигонами вообще не имеют отношения к региональному оператору. Причины неудач ООО «Поиск» в некомпетентности его руководства. Обвиняя «Гринту» в выдавливании с рынка, руководство ООО «Поиск» пытается скрыть свою некомпетентность и перекладывает ответственность за простой на регионального оператора», — заявили нам в пресс-службе компании.

В «Гринте» сообщили также, что транспортные подрядчики регионального оператора выбираются исключительно на конкурсной основе. Конкурсы проходили в январе, а компания Шарифуллиной не принимала в них участия и поэтому оказалась за бортом. Источники на рынке утверждают, что «Поиск» «проспал» отбор, а у самой компании всего один мусоровоз. «Пока мусорный рынок был в «тени», мусор можно было сваливать куда угодно. Это был в какой-то степени выгодный бизнес», — говорят они.

«Поиск» имеет лицензии на все виды вывоза отходов — как коммунальных, так и промышленных, — рассказали в «Континентал Аутомотив РУС». — Он забирал отходы «оптом». Фото sibekcompany.ru

«У ООО «Поиск» лицензия состоит из шести позиций. При этом только две из них относятся к ТКО, остальные — к промышленным отходам («Гринта» промышленными отходами не занимается, — прим. ред.), — сообщили нам в «Гринте». — С ней [Шарифуллиной] встречались лично, было дано разъяснение, что по ТКО транспортирующие организации определяются на конкурсной основе. ООО «Гринта» заключает договоры на оказание услуг по транспортированию ТКО с организациями, которые определяются путем проведения региональным оператором аукционов по выбору операторов по транспортированию ТКО (требования постановления правительства РФ №1133 от 03 ноября 2016 г. и федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Во исполнение этих требований региональным оператором были проведены соответствующие процедуры. ООО «Поиск» заявок на участие в аукционах не подавало. Поэтому непонятно, в чем его претензии.

Что касается того, что этой компании не дают завозить на полигон промышленные отходы, то влиять на это мы не можем, поскольку сами заключаем договоры с полигонами на захоронение ТКО и являемся регоператором только по обращению с ТКО. Полигон Чистополя эксплуатирует ООО «Индустрия». Процедура заключения договора между транспортирующей организацией и организацией, эксплуатирующей полигон, регулируется действующим законодательством, носит гражданско-правовой характер и неподконтрольна региональному оператору по обращению с ТКО».

Малый бизнес: «пересели» на наши договоры

«Региональный оператор призван быть единым центром, который должен найти общий язык со всеми сторонами процесса, — считают представители малого и среднего бизнеса в этой сфере. — Он должен быть наиболее открыт к общению, а оказалось, что они просто «пересаживаются» на наши договоры».

На заседании штаба Елена Шарифуллина пожаловалась, что целый месяц пыталась встретиться с представителями «Гринты», но ее не принимали, ссылаясь на то, что «записи на прием нет». С такой же глухой стеной она столкнулась, взаимодействуя и с полигоном «Индустрия». «Директора Ситдикова Рамиля Разяповича то нет на месте, то он болеет, — рассказала Шарифуллина. — Мы работали с 1998 года, и проблем не было. «Индустрия» работает около 5 лет. Цены за въезд на полигон устанавливают сами: захотят 3 тысячи запросят, захотят — полторы тысячи».

Александр Груничев дал поручение разобраться в этой ситуации. Фото kt.tatarstan.ru

Отметим, что в заключение заседания штаба 27 марта Александр Груничев дал поручение разобраться в этой ситуации. «Надо сформировать план посещения всех полигонов, — сообщил он. — По ним, оказывается, есть вопросы — и надо разделить. Проблемы есть и надо выносить [их на обсуждение]. Если у вас не получится, мы эти полигоны сюда персонально пригласим. Послушаем, почему они вам отказывают. И от полигона желательно бумажку: прошу [сообщить] про доступ на полигон. Проработайте вопрос», — распорядился глава тарифной службы.