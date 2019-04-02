Малый бизнес «захлебнулся» в платежах за вывоз мусора

Предприниматели могут не потянуть «мусорную реформу»: расценки взлетели в 3—10 раз

Фото: Сергей Афанасьев

Татарстанские предприниматели недовольны «тарифной сеткой» правительства РТ для расчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), которая привела к беспрецедентному повышению для них «мусорных» отчислений. «Если раньше мы платили 5 тысяч в месяц, то нынешние 200 тысяч рублей для нас — нереальная цифра», — заявила управляющая торговым центром «Кристал КМ» Алсу Муртазина на встрече бизнеса с региональными операторами на дискуссионной площадке Совета по предпринимательству при президенте РТ. От завышенных платежей «взвыли» и девелоперы, и рестораторы, и даже маленькие магазинчики в отдаленных сельских районах, которых «обложили» лишь троекратным повышением. В ответ региональные операторы развели руками: правила под расчеты писала команда Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

На взрывной волне «мусорной реформы»

Малый и средний бизнес Татарстана отказывается заключать с региональным оператором договоры на вывоз отходов из-за «космических» платежей, которые угрожают разорением их предприятиям. Сегодня Совет по предпринимательству РТ провел первую встречу региональных операторов с предпринимателями республики, на которой представители бизнеса открыто пожаловались, что новая схема расчетов за мусор привела к фантастическому росту платежей. Как минимум в 2—3 раза, а у кого-то просто в десятки раз.

Детонатором «мусорного скачка» стал переход от оплаты по факту образования мусора на нормативное начисление. Правда, как подчеркнула в самом начале модератор встречи — главный эксперт совета Венера Камалова, «вопрос начисления платы на вывоз мусора особенно актуален для рестораторов», то есть не для всех поголовно. Однако по ходу мероприятия выяснилось, что недовольны нормативным начислением и девелоперы, и владельцы маленьких магазинов на селе. Отвечать на их вопросы приехали генеральный директор УК «ПЖКХ» (регоператор по Западной зоне) Сергей Богатов и глава ООО «Гринта» (регоператор по Восточной зоне) Светлана Ярлыченко.

Рестораны рассчитали по креслам

Как ожидалось, первой предоставили слово главе Ассоциации рестораторов Татарстана Галине Шарафутдиновой. Поскольку большинство ресторанов сосредоточено все-таки в Казани, то она адресовала вопросы к Сергею Богатову. Их было множество, но больше всего ее волновал денежный расчет. «Раньше расценки устанавливались исходя из объема образования мусора в кубических метрах, а сейчас — исходя из количества посадочных мест в ресторане, — недовольны рестораторы. — Это не всегда корректные расчеты, потому что трафик посетителей в ресторанах разный. В точках фастфуда — это один поток, в ресторанах — другой», — клонила она к тому, что объем мусора у ресторана зависит не от количества кресел, а от численности посетителей. Впрочем, этот пассаж с аргументацией прозвучал впустую, потому что региональный оператор не может менять правила начисления, которые ему установило правительство РТ. Этим, собственно, ей и возразил глава УК «ПЖКХ» Сергей Богатов. Он еще раз напомнил присутствующим, что правила начисления платы за мусор определены постановлением кабинета министров РТ №922.

«Согласно ему, вы проходите как объекты общественного питания, для которых установлены специальные нормативы образования мусора», — сказал он, давая понять, что рестораторы и сами могут изучить правила в оригинальном изложении. Впрочем, он объяснил, как они определялись.

«Нормативы были утверждены на основании инструментальных замеров, которыми занималось специальное предприятие по заказу Минстроя РТ. Эта компания в течение четырех сезонов проводила исследования. Другой методики по установлению нормативов, к сожалению, нет», — отрезал он. По словам Богатова, оплата «по факту» была выгодна предприятиям, когда был «серый» рынок мусора.

«Многие предприниматели закрывали свой контейнер на ключ. А отходы отправляли в контейнеры граждан, за что они и платили. Поэтому федеральный законодатель разработал методику: все предприятия должны платить по нормативу. Для ресторанов установлен норматив мусора в 1,12 куб. м за одно посадочное место, — сообщил Богатов. — Но насколько он корректен, не могу судить».

Тогда Галина Шарафутдинова продолжила наступление, заявив, что у ресторанов заметно выросли «мусорные» платежи за ТКО. «В декабре у одного из ресторанов было 8,8 куб. м, которые оплачивались по 280 рублей за куб, а за январь те же 8,8 куб. м, но уже по 439 рублей за куб», — посетовала она. Тут неожиданно вскрылась проблема «двойных платежей». Галина Шарафутдинова вскользь сообщила, что счета на сбор и вывоз мусора уже выставлены УК «ПЖКХ», как должно быть, и как ее подрядчиком — компанией «ТАНЕКС». «Они наши подрядчики. Если они собирали с вас деньги, то просто-напросто мы им недоплатим. Или штрафные санкции введем. Мне нужны сами факты оплаты, чтобы разобраться», — взялся за дело Богатов. Казалось, рестораторы согласились, что «мусорных» тарифов им не избежать.

200 тысяч рублей в месяц — нереально!

Гораздо более непримиримую позицию по отношению к мусорным нормативам заняла управляющая торговым центром «Кристал КМ» Алсу Муртазина. Это небольшой торгово-административный центр, площади которого арендуют чаще всего частные предприниматели для торговли бельем, одеждой и пр. «Кристал КМ» располагается в центре Казани. Несмотря на это, ротация арендаторов в нем высокая, а «мусорные» платежи неподъемные.

«Это маленький центр. Какие там отходы? Одна бумага: счета и кассовые чеки! У нас такая статистика: с 2011 года мы сдаем около 300 кубов в год. За год за мусор выходило порядка 55 тысяч рублей, — рассказала Муртазина. — На сегодня мы арендуем 6 тыс. кв. м, а нам по расчету придется платить 200 тысяч в месяц! Если раньше мы платили 5 тысяч в месяц, то цифра в 200 тысяч рублей для нас нереальная. И мы не можем на таких условиях сегодня заключить договор», — заявила она.

По ее словам, такие фантастические платежи за вывоз ТКО действуют лишь в Казани. «Наша управляющая компания работает с торговыми центрами во всех регионах. Новосибирск, Сочи, Пермь… Я переговорила со всеми управляющими: у них такой проблемы нет. Да, в этих городах поменялись региональные операторы, поменялись тарифы за 1 куб. м, но так, чтобы их принуждали рассчитывать по нормативам, такого нигде нет», — категорично заверила Алсу Муртазина. — Даже собственник здания спрашивает: откуда взялась такая цифра? Мы опять-таки ссылаемся на постановление кабмина, но оно ставит нас в такую безвыходную ситуацию», — взвыла управляющая. Она также указала, что раньше тариф был 270 рублей за 1 кубометр с НДС, а сейчас 439 с НДС. В этом же ключе высказался директор кукморского торгового комплекса «Намус Плюс» Ильсур Гарипов. По его словам, вместо прежней символической суммы в 3830 в месяц, или 38 тысяч в год, им придется раскошелиться на 102 тысячи в год.