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Минэнерго оценило ситуацию с дизельным топливом на рынке РФ

19:54, 25.08.2026

Дополнительные объемы, образовавшиеся после введения ограничений на экспорт, были направлены на внутренний рынок

Минэнерго оценило ситуацию с дизельным топливом на рынке РФ
Фото: Динар Фатыхов

Министерство энергетики России сообщило, что на внутреннем рынке дизельного топлива сейчас нет проблем. В ведомстве подчеркнули, что ситуация стабильная.

— После ограничения экспорта дополнительные объемы были перенаправлены на внутренний рынок, — передает информацию ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Россию должна поступить первая партия бензина из Турции. Объем поставки составляет 200 тыс. баррелей.

Вадим Вахрушев

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