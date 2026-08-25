Минэнерго оценило ситуацию с дизельным топливом на рынке РФ

Дополнительные объемы, образовавшиеся после введения ограничений на экспорт, были направлены на внутренний рынок

Фото: Динар Фатыхов

Министерство энергетики России сообщило, что на внутреннем рынке дизельного топлива сейчас нет проблем. В ведомстве подчеркнули, что ситуация стабильная.

— После ограничения экспорта дополнительные объемы были перенаправлены на внутренний рынок, — передает информацию ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Россию должна поступить первая партия бензина из Турции. Объем поставки составляет 200 тыс. баррелей.



Вадим Вахрушев