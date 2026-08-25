Минэнерго оценило ситуацию с дизельным топливом на рынке РФ
Дополнительные объемы, образовавшиеся после введения ограничений на экспорт, были направлены на внутренний рынок
Министерство энергетики России сообщило, что на внутреннем рынке дизельного топлива сейчас нет проблем. В ведомстве подчеркнули, что ситуация стабильная.
— После ограничения экспорта дополнительные объемы были перенаправлены на внутренний рынок, — передает информацию ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Россию должна поступить первая партия бензина из Турции. Объем поставки составляет 200 тыс. баррелей.
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