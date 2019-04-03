Зиганшин о поручительстве по займу в ТФБ: «Не мог я подписывать, и подпись не моя»

Глава ПСО «Казань» дошел-таки до арбитража и заявил, что не поручался за «Урман» на сумму 897 млн рублей

Суду наконец удалось добиться явки на процесс по иску «Татфондбанка» к ПСО «Казань» о договоре поручительства почти на 1 млрд рублей главы организации Равиля Зиганшина. Ранее представитель ответчика настаивал на проведении экспертизы, которая, по его мнению, доказала бы, что подписи недействительные, а сам документ изготовлен позднее указанной даты. Стороны договорились, что истец представит оригинал договора для проведения экспертизы. Ознакомившись с документом, Зиганшин заявил, что подписи «не его». Ходатайство о вызове свидетелей, подписи которых есть в спорном договоре, суд удовлетворил, а юрист ПСО поделился, что ранее свидетели говорили, что не помнят, чтобы Зиганшин ставил при них подписи. Подробности — в материале «Реального времени».

Удостоил суд присутствием

В начале прошлого года конкурсный управляющий «Татфондбанка» Агентство по страхованию вкладов через суд потребовало от ПСО «Казань» выплатить 897 млн рублей по договору поручительства от 31 декабря 2015 года за не существующую более компанию «Урман».

Дело о поручительстве за ООО «Урман» входит в «пакет» требований АСВ к строительной организации на 4,1 млрд рублей. Помимо этой компании, в требования входят обязательства за ООО «Ягодинская слобода», ООО «Траверз Компани», ООО «Грит Плюс».

Зиганшина неоднократно вызывали в суд для предоставления образца подписи, однако до сегодняшнего рассмотрения он на заседаниях не появлялся. Только на прошлой неделе Зиганшин пропустил два заседания по искам ТФБ с участием двух разных третьих лиц, одним из которых было как раз ООО «Урман», а вторым — «Траверз Компани», оба раза сославшись на совещание с «Роскосмосом». Контракт, который мог бы принести застройщику 39 млрд рублей, госкорпорация расторгла еще в январе из-за сложной финансовой ситуации подрядчика, в том числе из-за налоговых долгов ПСО на 3 млрд рублей (позднее компания мирно договорилась с ФНС на 2 млрд).

Ходатайство о вызове свидетелей

В начале заседания юрист ПСО Станислав Захаров представил судье Алсу Хуснутдиновой платежные поручения от 1 апреля на 42,6 тыс. рублей для оплаты экспертизы об определении давности изготовления договора поручительства и действительности подписей Зиганшина на нем.

Представитель АСВ Елена Седова передала Зиганшину обещанный оригинал договора поручительства и соглашение о предоставлении поручительства, чтобы тот смог ознакомиться с подписями. «На данных документах также присутствует печать ООО «ПСО «Казань» — на том и на другом, также иные подписи сотрудников банка — Мальгановой и Якушкиной», — уточнила она.

— Якушкина подписывала как директор департамента крупного бизнеса и проектного финансирования — шесть подписей присутствуют в договоре поручительства. И сотрудник банка Мальганова, ее подпись свидетельствует — точнее, написано, что «[Зиганшин] подписывал в ее присутствии» — сотрудника банка, — сказала Седова.

Она отметила, что подпись Мальгановой есть и на соглашении о предоставлении поручительства, которое является предварительным соглашением о намерениях до заключения самого договора, — но такой фразы, как «подписывал в ее присутствии», тут нет. Седова заявила ходатайство о вызове свидетелей в суд для пояснения, при каких обстоятельствах был заключен данный договор поручительства.

Захаров поспешил оспорить приобщение к материалам дела не заявленного ранее документа: «Для чего соглашение о предоставлении поручительства подали? Оно не является предметом спора, мы не заявляем ходатайство о назначении экспертизы относительно соглашения о предоставлении». Его оппонент отметила, что соглашение о намерениях заключалось ко всем обеспечительным сделкам с ПСО «Казань»: «Были заключены соглашения о предоставлении поручительства заемщикам. Ввиду того, что там также присутствует подпись единственного участника ПСО «Казань» и генерального директора Зиганшина и также присутствует оттиск печати данного общества, мы вам представили на обозрение, чтобы вы видели и тот, и другой документ».

«Мы считаем, что цель заключения договора поручительства — она как раз в том, что было соглашение о намерениях заключения данного соглашения, по результатам заключен договор, и более того, там есть указание, что оно заключается на возмездной основе», — продолжила Седова. Соглашение о предоставлении поручительства нельзя расценивать как соглашение о намерениях в любом случае, потому что «Урман» не является стороной будущего договора, возразил Захаров: «У нас договор поручительства — предмет спора, поэтому давайте [оставаться] в рамках предмета спора».

«Мы уже поняли, что вы очень занятой человек»

«По поводу подписей что можете сказать?» — обратилась судья к Зиганшину. Тот немедленно отказался от авторства подписей: «31 декабря, во-первых, не мог я подписывать. Меня не бывает здесь на месте. Во-вторых, подпись не моя», — заявил он и отдал документы суду.

Судья передала Зиганшину чистые листы бумаги и попросила предоставить подписи в свободной форме на всю страницу (без оборота).

Для работы эксперты обычно запрашивают пять листов подписей, но судья попросила Зиганшина заполнить еще: «Когда так размашисто написано, они еще дополнительно затребуют. А сможете вы еще прийти или нет, я не знаю, на всякий случай шестой лист напишите. Мы уж поняли, что вы очень занятой человек».

«По поводу ходатайства, заявленного истцом о вызове свидетелей, посмотрите, пожалуйста», — обратилась судья к Захарову, пока Зиганшин заполнял листы подписями. Захаров не возражал против ходатайства:

— В одном из таких дел мы уже допрашивали свидетеля, — поделился он. — Они поясняли, что не помнят, что Зиганшин подписывал в их присутствии какие-либо договоры. То есть, наоборот, я думаю, это подтверждает только наши доводы.

Седова попросила отложить заседание на 13 мая — на более долгий срок, чем изначально предложила судья. Сторона ПСО не возражала. Суд обязал истца обеспечить явку свидетелей, а ответчика — представить до 15 документов различной формы, где имеются подписи Зиганшина, а также копии паспорта и загранпаспорта.