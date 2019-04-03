10 тысяч за каждую подпись: «монолитное» обвинение сити-менеджеру Чистополя

В чем признался уволенный с муниципальной службы Александр Заиконников

В Чистополе 5 апреля стартует судебный процесс над человеком, который еще недавно был третьим в когорте чиновников района. Как выяснило «Реальное время», карьеру 45-летнего главы исполкома города Александра Заиконникова поломали желание «зарабатывать больше» и оперативная разработка спецслужб. В результате у силовиков оказалось видео получения части взятки размером 880 тысяч рублей в декабре 2018 года, а участники коррупционной сделки написали явки с повинной.

Судить бывшего «мэра» будет экс-прокурор



Уголовное дело Александра Заиконникова поступило в Чистопольский суд еще 26 марта. Дату первого заседания назначили с учетом срока домашнего ареста обвиняемого, который истекает 7 апреля.

Решать судьбу вип-чиновника будет судья Денис Токтаров. На службу Фемиде он заступил в 2014 году, оставив пост зампрокурора Менделеевского района. При назначении Токтарова сообщалось: в его багаже — дипломы инженера-механика и юриста, а также работа в Сбербанке.

Напомним, за сити-менеджером Чистополя пришли на Рождество. Дело было поручено третьему отделу Следкома по РТ, который ранее занимался профлидером Водопьяновой, «гвардейцами» Галяувом и Гильвановым и расследовал аферы Аитова.

8 января 2019 года Заиконников написал явку с повинной, на следующий день подтвердил свое признание в получении взятки Ново-Савиновскому суду Казани и был помещен под домашний арест.

11 февраля арестант добровольно сложил с себя полномочия главы исполкома.

1 марта ему предъявили окончательное обвинение.

За сити-менеджером Чистополя пришли на Рождество. Фото Ирины Плотниковой

10 тысяч раз в 10 дней

Заиконникова обвиняют в получении взятки на общую сумму 880 тысяч рублей от директора ООО «Монолит» и ООО «Тесла» Рамиля Ситдикова за подписание актов выполненных работ по шести муниципальным контрактам 2018 года. По версии следствия, действия чиновника сопровождались вымогательством взятки в крупном размере. Сам Заиконников, с ходу признавший все, к финалу расследования стал говорить — вымогательства не было.

Дело о посредничестве взятке Рамиля Ситдикова и дело о даче взятки в отношении соучредителя «Монолита» Айрата Исмагилова следователи закрыли за деятельным раскаянием.

На допросах Ситдиков рассказал, что в мае прошлого года Заиконников в своем служебном кабинете заявил ему: впредь акты работ ООО «Монолит» он будет подписывать только в случае систематической передачи вознаграждения — «10 тысяч рублей примерно раз в 10 дней». Неприемка сделанного по контракту грозила «Монолиту» не только отсутствием оплаты, но и полным отлучением от госзаказов. Поэтому когда Ситдиков передал слова чиновника учредителю Айрату Исмагилову, тот согласился платить. За несколько месяцев ставка чиновника «за подпись» выросла с 10 до 200 тысяч рублей.

Заиконников на следствии не отпирался. По данным источников «Реального времени», он заявил, что в мае прошлого года «в связи с нехваткой денег» в многодетной семье он решил «дополнительно заработать» — получить взятку с «Монолита». Поэтому потребовал от Ситдикова передавать ему «по 10 тысяч рублей каждый раз при подписании актов выполненных работ». А в сентябре сказал ему же — сумму нужно увеличить. При этом чиновник вполне осознавал свою власть, ведь он мог попросить подчиненных — срезать объем сделанного подрядчиком или вообще отказаться подписывать акты.

Дипломированный юрист и экономист Александр Заиконников возглавил исполком Чистополя лишь в сентябре 2017 года, когда его повысили с должности зама. Фото chistopol.tatarstan.ru



Глава района: «Я ему доверился»

Всего в прошлом году «Монолит» получил госзаказы от властей района на 72 млн рублей. Компания занималась вывозом снега, ручной и механической уборкой территории Чистополя, включая улицы, тротуары и мосты.

С 2011 года общий вес госзаданий именно этой фирме потянул на 297 млн рублей. А ведь дипломированный юрист и экономист Александр Заиконников возглавил исполком Чистополя лишь в сентябре 2017 года, когда его повысили с должности зама. Ранее успел поработать начальником ГИБДД Чистопольского ОВД и руководителем Закамского подразделения Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ. Этим же управлением в 2012—2014 годах руководил нынешний глава Чистопольского района.

«Это моя вина, что я его привел сюда, я ему доверился», — признавался глава района Дмитрий Иванов журналистам ТНВ после задержания Заиконникова, добавляя — по работе к главе исполкома города «претензий не было», хотя он был «немножко резкий». По мнению главы, оправдания действиям человека из его команды нет: «Это подлость просто с его стороны».

По делу Заиконникова на допрос в качестве свидетеля вызывали и самого Иванова. Правда, никаких важных для обвинения фактов он добавить не смог. Зато ответственные сотрудники исполкома Чистополя заверили следователей — подписанные фигурантом дела акты не были фикцией, работы «Монолит» выполнял.

«Это моя вина, что я его привел сюда, я ему доверился», — признавался глава района Дмитрий Иванов после задержания Заиконникова. Фото chistopol.tatarstan.ru



У Заиконникова арестовали миллион и квартиру в Казани

Под арест у бывшего «мэра» Чистополя попали 1,4 млн рублей на счету в банке, доля в казанской квартире и доля в земельном участке в Чистополе. От иномарок «Шевроле Кобальт» и «Тойота Хайлендер» Заиконниковы избавились еще до возбуждения уголовного дела. Отметим, что по последней публичной декларации о доходах в 2017 году глава семьи с тремя детьми заработал 834 тысячи рублей, супруга не задекларировала ни рубля.

Сейчас Заиконников числится безработным. По пунктам «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ ему грозит ло 12 лет лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки. Впрочем, санкция статьи предусматривает и более мягкое наказание — штраф от 2 до 4 млн рублей.

Напомним, в 2013 году за взятку 5 млн рублей в колонию угодил бывший глава Верхнеуслонского и Лаишевского районов Татарстана Александр Тимофеев. Его показательно посадили после неуплаты назначенного судом уголовного штрафа в 300 млн рублей. И выпустили на свободу условно-досрочно в 2015 году.