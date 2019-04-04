«Понаехавшим» указали место: иногородних детей зачислят в детсады после казанских

Чужими для казанских властей автоматически стали и дети из новых ЖК, формально находящихся за периметром города

Сегодня исполком Казани прокомментировал постановление, которое дважды менял за один день. Напомним, что с утра речь шла о том, чтобы зачислять детей, только если они прописаны в районе, в котором находится детский сад. К вечеру сделали послабления — для получения путевки подойдет прописка в любом районе Казани. Связаны нововведения с дефицитом мест — по оценке управления образования города, казанские детсады посещают порядка 2 тысяч иногородних детей. Горожане считают, что новшество не решит проблемы — прописку будут покупать или договариваться с заведующими детсадами. Подробности в материале «Реального времени».

Хотели как лучше, а получилось как всегда

В связи с ажиотажем исполком Казани созвал экстренную пресс-конференцию. Несмотря на то, что решение о закреплении детсадов за конкретными территориями было принято в марте, публично о нововведениях не сообщали. Узнали родители о том, что к пакету документов им нужно приложить справку о регистрации, только в апреле, когда началось комплектование групп детьми на 2019—2020 учебный год.

Как пояснила начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования Казани Татьяна Багаева, чиновники считали, что решение хорошее, родители воспримут его на ура, поэтому не стали морально готовить к нему горожан, но получилось наоборот.

— Мы получили обратную реакцию от жителей, не зарегистрированных на территории Казани, — сказала Багаева.

Суть нововведения в том, что теперь попасть в казанский детский сад можно только ребенку с казанской пропиской. До 1 апреля 2019 года это могли сделать все — нужно было просто при постановке в электронную очередь через портал госуслуг выбрать желаемый детсад.

«Были многочисленные обращения казанцев, которые жалуются, что с Лаишево дети ходят, а «мы попасть не можем»

По словам чиновников, никакой самодеятельности и превышения полномочий в новшестве нет, они привели административный регламент в соответствие с законом «Об образовании РФ», который требует обеспечить дошкольным образованием детей, проживающих на территории, за которой закреплен детсад.

— Мы действуем только в интересах казанцев, чтобы они могли в приоритетном порядке попасть в желаемые детсады. Были многочисленные обращения казанцев, которые жалуются, что с Лаишево дети ходят, а «мы попасть не можем». У нас был опыт по «Салават купере», куда в основном направлялись дети, проживающие на территории Зеленодольского района, а жители «Салават купере» не могли попасть, и они от нас требовали исполнения федерального закона, — дала пояснения Багаева.

Многие родители считают, что исполком вольно трактует федеральный закон, в котором речь идет о «проживающих» на территории, а не о прописанных, чего требуют власти Казани. По словам начальника юридической группы управления образования Казани Андрея Мачина, нарушений нет. Граждане России имеют право на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства, но должны получить регистрацию.

«Если к 1 июня будут оставаться свободные места, то мы их будем предлагать гражданам, имеющим регистрацию за пределами Казани»

Нововведение ударит главным образом по жителям близлежащих к Казани новостроек — формально они расположены за чертой города, но покупают там квартиры казанцы, на работу ездят в Казань и в садик планировали устраивать детей в Казани, поскольку детсады на территориях ЖК у застройщиков только в проекте. Казань окружена такими комплексами, перечислим только самые крупные — это «Царево», «Светлая долина», «Станция спортивная», «Времена года», «Южный парк», «Радужный». А есть еще многочисленные коттеджные поселки.

— Жители этих территорий пользовались правом попасть как в казанские детсады, так и расположенные в райцентрах. Дело в том, что в Казани комплектование начинается 1 апреля, а в районах Татарстана — 1 июня, и если в апреле они не попадали, то могли попасть в Пестрецах или Лаишево. Сейчас, если к 1 июня у нас будут оставаться свободные места, то мы их будем предлагать гражданам, имеющим регистрацию за пределами Казани, — сказала Татьяна Багаева.

Будут ли оставаться свободные места — большой вопрос. Багаева пообещала пока только то, что все казанские дети от 3 лет будут обеспечены местами в детсадах.

— Сколько будет свободных мест, я пока не могу сказать, но мы предполагаем, что всем [имеющим регистрацию в Казани] мест хватит. В этом году желающих попасть в детсады на 2 тысячи меньше, чем в прошлом году. Более того, мы уже в апреле направляем детей младше трех лет в детсады. Пока проблем с местами не видим, возможно, даже в ясельных группах будут места для иногородних, — поделилась ожиданиями Татьяна Багаева.

2 тысячи «понаехавших» на 70 тысяч казанских

По оценке управления образования, сейчас в казанских детсадах обучаются порядка 2 тысяч иногородних детей, сколько их стоит в очереди на этот год — неизвестно, при постановке на учет не требуется справка о регистрации. Всего детсады посещают 72 тыс. детей.

На 2019—20 учебный год казанские детсады смогут принять 16637 детей от 2 до 6 лет, из них 2500 — в ясельные группы.

В 2019 году в Казани планируется сдать 11 детских садов на 2170 мест, в том числе на 1110 мест — для детей до 3 лет. По одному саду в ЖК «Весна», ЖК «Светлая долина», на ул. Профессора Камая, ЖК «Сказочный лес», ЖК «Волжские просторы», по ул. Завойского, по ул. Яруллина, ул. Родины и три садика в ЖК «Салават купере».

Жители Казани считают, что требование о регистрации вряд ли сможет решить проблему нехватки мест и делятся лайфхаками.

«Можно купить регистрацию ненадолго, а потом просто выписаться. Место все равно останется. Считаю, что все должно быть по-старому», — обсуждают в соцсетях.

«Понаехавшие» будут на лапу давать! Опять только заведующие садиками и роно в плюсе будут», — говорят родители дошкольников.

Напомним, что первоначально исполком решил закрепить детсады за районами Казани, но в течение дня, после того, как получил волну возмущения со стороны родителей, смягчил требования.

— Мы реагируем на запросы родителей, практика показала, что казанцы проживают в одном районе, а работают в другом и им удобнее водить ребенка в детсад рядом с работой, и было принято решение закрепить по городу Казани, — рассказала Багаева, почему чиновники пошли навстречу горожанам.