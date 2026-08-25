Операторы АЗС попросили продлить запрет на экспорт дизтоплива после 1 сентября

В Минэнерго заявили, что решение будет принято в ближайшее время

Фото: Динар Фатыхов

Российский топливный союз попросил правительство не снимать запрет на вывоз дизеля за границу. Действующее эмбарго истекает 1 сентября. В письме вице-премьеру Александру Новаку операторы АЗС предупредили, что отмена ограничений может привести к дефициту и росту цен.

— Впереди еще сезон повышенного спроса и переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов. Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации, — цитирует письмо «Коммерсантъ».



Изначально правительство планировало разрешить НПЗ экспорт с сентября, а для остальных — с 2027 года. Однако в Минэнерго заявили, что вопрос о продлении ограничений сейчас обсуждается, решение будет принято в ближайшее время. Эмбарго могут продлить как минимум до конца сентября.

Ранее Минэнерго России заявило, что ситуация с дизельным топливом на внутреннем рынке стабильная.

Вадим Вахрушев