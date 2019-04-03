В детсад — только по прописке: Казань отсекла «понаехавших» от дошкольных благ
Новые меры направлены на ликвидацию дефицита мест, но рикошетом задело и горожан
С 1 апреля в Казани стартовала кампания по комплектованию дошкольных учреждений на 2019/2020 годы, не обошлось без неприятных сюрпризов. Без предупреждения и какой-либо разъяснительной работы исполком столицы решил закрыть сады и ясли для детей из граничащих с Казанью населенных пунктов. Теперь примут только тех, кто прописан в том же районе, где расположен садик. Источники «Реального времени» связывают это с дефицитом мест — выполнять майские указы нужно, а ресурсов нет. Под удар попали не только приезжие — рикошетом зацепило и тех, кто проживает в одном районе Казани, а прописан в другом. Подробности в материале «Реального времени».
В детский сад — только по месту прописки ребенка
С 1 апреля детские сады Казани начали принимать детей только по прописке. Причем о нововведении родители узнали из сообщений от воспитателей в чатах мессенджеров.
«Уважаемые руководители! У кого дети направлены. Вы принимаете родителей и спрашиваете документ о регистрации ребенка с красной печатью. Регистрация должна быть в Советском районе. У кого нет регистрации ребенка в Советском районе, данные дети остаются в статусе «Направлен в ДОУ» до предъявления документа родителями (до конца месяца). Прописка родителей в паспорте и право собственности на квартиру не является регистрацией ребенка. Прошу принимать сегодня родителей после обеда. Я готовлю для вас текст разъяснений. Ждите на почте» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Подобные сообщения (разве что менялось название района) получили заведующие детсадами Казани. Родители начали обрывать горячую линию Министерства образования Татарстана с вопросами: правда ли это и законны ли такие ограничения?
В Минобрнауки РТ «Реальному времени» сказали, что исполнительным комитетом Казани действительно принято постановление, устанавливающее закрепление детских садов за соответствующими районами города.
«Зачисление детей в дошкольные учреждения будет производиться на основании документа, подтверждающего регистрацию ребенка в соответствующем районе. Если детский сад расположен в Советском районе, то в первую очередь в него будут зачисляться направленные дети, имеющие регистрацию в Советском районе», — прокомментировали постановление в Минобрнауки РТ.
Запретами в Казани решат проблему очередей?
Корреспондент «Реального времени» дозвонилась до нескольких районных отделов образования Казани, где подтвердили, что теперь попасть в садик можно только по прописке.
— Если я живу в Лаишевском районе, а работаю в Казани и в садик мы хотели сюда возить, нас теперь не возьмут? — уточнила корреспондент издания.
— Да, теперь не возьмут, делайте временную регистрацию в Казани, — ответила сотрудник районного отдела образования.
По словам собеседницы издания, постановление вступило в силу 1 апреля, а подписано 29 марта. Но на официальном сайте мэрии Казани в разделе «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» такого документа нет, не смогли его предоставить и в Минобрнауки Татарстана, сославшись на то, что инициатор нововведений — исполком.
Как сообщили источники «Реального времени», на ограничительные меры исполком Казани подвигнул дефицит мест в детских садах.
— Сейчас многие родители из приграничных районов возят детей в Казань. Лаишево, Пестрецы, Высокая Гора, Зеленодольск — они едут на работу в Казань и детей в садик отвозят сюда. Всех их решили отсечь. Не знаю, вряд ли получится таким образом решить проблему с нехваткой мест, можно же временную регистрацию сделать или прописаться на момент, когда ребенок будет зачислен в детсад, а потом выписаться, — говорит собеседник «Реального времени».
В Казани на 1000 детей — только 547 мест в детсадах
Согласно майским указам Путина все дети от 3 лет должны быть обеспечены местами в детсадах, а к 2021 году — все дети от полутора лет. В ноябре 2018 года полпред в ПФО Игорь Комаров раскритиковал ситуацию с обеспеченностью местами в детсадах для детей до трех лет. В среднем по стране этот показатель равен 79,81%. В Татарстане — 43%.
Согласно исследованию аналитической службы «Реального времени», по итогам 2017 года в Казани на 1000 детей от 1 года до 6 лет — только 547 мест в дошкольных учреждениях. Это один из худших показателей в Татарстане. Еще хуже в соседнем Пестречинском районе — 474 места на 1000 детей. В других граничащих с Казанью районах ситуация тоже удручающая: 570—590 мест на 1000 детей.
Ранее в мэрии Казани обещали, что в 2019 году в Казани будет построено 10 детских садов на 2170 мест, в том числе на 1110 мест — для детей до 3 лет. Детсады появятся в ЖК «Весна», по ул. Завойского, по ул. Яруллина, в ЖК «Волжские просторы», на ул. Профессора Камая, в ЖК «Салават купере» и на ул. Родины. Вероятно, в исполкоме опасаются, что новых мест все же не хватит.
В приказе Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» говорится о том, что государственные детсады должны принимать «проживающих на закрепленной территории». Органы местного самоуправления могут закреплять образовательные организации за конкретными территориями. Оговаривается, что эти полномочия устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
Справка о прописке станет почвой для коррупции?
Заведующие детсадами на условиях анонимности пожаловались корреспонденту издания, что руководство города не провело разъяснительную работу с родителями и теперь им приходится требовать «справку о регистрации с красной печатью» и отбиваться от неудобных вопросов родителей, ответов на которые они не знают.
Требование о прописке может стать почвой для коррупции. Справка о регистрации при постановке в электронную очередь не требуется, ее необходимо предоставить заведующей, когда очередь подошла и ребенок направлен в детский сад.
— Убеждена, что это [требование прописки] вольная трактовка федерального законодательства и неизбежно провоцирует коррупцию. Потому что многие вместо того, чтобы добиваться получения путевок и зачисления законными методами, на полном серьезе обсуждают, что можно купить временную регистрацию. По сути, чиновники провоцируют рост правонарушений в этой сфере. Ну и наверняка не обойдется без платного распределения мест «по знакомству». Хочется надеяться на правовую сознательность родителей, но, к сожалению, наблюдаем правовой нигилизм, — говорит «Реальному времени» Екатерина Беляева, администратор группы «Против поборов в школах и детских садах».
Казанским разрешили ходить в любые детсады
Под удар попали не только семьи, проживающие вне Казани, на которых была рассчитана инициатива исполкома, но и городские, у которых место прописки и фактического проживания расходятся. А также те, кому удобнее водить детей в сад не рядом с домом, а рядом с работой.
Как прокомментировали ситуацию «Реальному времени» в Министерстве образования Татарстана, ни в одном муниципалитете Татарстана, кроме Казани, ограничений на прием в детсады, связанных с пропиской, нет.
В исполкоме Казани не смогли оперативно ответить на запрос «Реального времени» о причинах и целях нововведения, но пообещали, что сделают это завтра на специальной пресс-конференции.
P.S. Во второй половине дня Министерство образования и науки опубликовало уточненную информацию на официальном сайте. Согласной ей, дети, имеющие прописку в Казани, могут посещать детские сады в любых районах города. Запрет действует только для детей, не имеющих казанской прописки.
«Сегодня управлением образования исполнительного комитета муниципального образования Казани принято решение о внесении изменений в территориальное закрепление детских садов города. Все дети, имеющие регистрацию на территории города Казани, имеют право на зачисление и посещение любого детского сада на территории города Казани, независимо от района регистрации», — говорится в сообщении.
комментарии