В детсад — только по прописке: Казань отсекла «понаехавших» от дошкольных благ

Новые меры направлены на ликвидацию дефицита мест, но рикошетом задело и горожан

Фото: Максим Платонов

С 1 апреля в Казани стартовала кампания по комплектованию дошкольных учреждений на 2019/2020 годы, не обошлось без неприятных сюрпризов. Без предупреждения и какой-либо разъяснительной работы исполком столицы решил закрыть сады и ясли для детей из граничащих с Казанью населенных пунктов. Теперь примут только тех, кто прописан в том же районе, где расположен садик. Источники «Реального времени» связывают это с дефицитом мест — выполнять майские указы нужно, а ресурсов нет. Под удар попали не только приезжие — рикошетом зацепило и тех, кто проживает в одном районе Казани, а прописан в другом. Подробности в материале «Реального времени».

В детский сад — только по месту прописки ребенка

С 1 апреля детские сады Казани начали принимать детей только по прописке. Причем о нововведении родители узнали из сообщений от воспитателей в чатах мессенджеров.

«Уважаемые руководители! У кого дети направлены. Вы принимаете родителей и спрашиваете документ о регистрации ребенка с красной печатью. Регистрация должна быть в Советском районе. У кого нет регистрации ребенка в Советском районе, данные дети остаются в статусе «Направлен в ДОУ» до предъявления документа родителями (до конца месяца). Прописка родителей в паспорте и право собственности на квартиру не является регистрацией ребенка. Прошу принимать сегодня родителей после обеда. Я готовлю для вас текст разъяснений. Ждите на почте» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Подобные сообщения (разве что менялось название района) получили заведующие детсадами Казани. Родители начали обрывать горячую линию Министерства образования Татарстана с вопросами: правда ли это и законны ли такие ограничения?

В Минобрнауки РТ «Реальному времени» сказали, что исполнительным комитетом Казани действительно принято постановление, устанавливающее закрепление детских садов за соответствующими районами города.

«Зачисление детей в дошкольные учреждения будет производиться на основании документа, подтверждающего регистрацию ребенка в соответствующем районе. Если детский сад расположен в Советском районе, то в первую очередь в него будут зачисляться направленные дети, имеющие регистрацию в Советском районе», — прокомментировали постановление в Минобрнауки РТ.

Как сообщили источники «Реального времени», на ограничительные меры исполком Казани подвигнул дефицит мест в детских садах. Фото Олега Тихонова

Запретами в Казани решат проблему очередей?

Корреспондент «Реального времени» дозвонилась до нескольких районных отделов образования Казани, где подтвердили, что теперь попасть в садик можно только по прописке.

— Если я живу в Лаишевском районе, а работаю в Казани и в садик мы хотели сюда возить, нас теперь не возьмут? — уточнила корреспондент издания.

— Да, теперь не возьмут, делайте временную регистрацию в Казани, — ответила сотрудник районного отдела образования.

По словам собеседницы издания, постановление вступило в силу 1 апреля, а подписано 29 марта. Но на официальном сайте мэрии Казани в разделе «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» такого документа нет, не смогли его предоставить и в Минобрнауки Татарстана, сославшись на то, что инициатор нововведений — исполком.

Как сообщили источники «Реального времени», на ограничительные меры исполком Казани подвигнул дефицит мест в детских садах.

— Сейчас многие родители из приграничных районов возят детей в Казань. Лаишево, Пестрецы, Высокая Гора, Зеленодольск — они едут на работу в Казань и детей в садик отвозят сюда. Всех их решили отсечь. Не знаю, вряд ли получится таким образом решить проблему с нехваткой мест, можно же временную регистрацию сделать или прописаться на момент, когда ребенок будет зачислен в детсад, а потом выписаться, — говорит собеседник «Реального времени».

Согласно майским указам Путина все дети от 3 лет должны быть обеспечены местами в детсадах, а к 2021 году — все дети от полутора лет. Фото Олега Тихонова

В Казани на 1000 детей — только 547 мест в детсадах

Согласно майским указам Путина все дети от 3 лет должны быть обеспечены местами в детсадах, а к 2021 году — все дети от полутора лет. В ноябре 2018 года полпред в ПФО Игорь Комаров раскритиковал ситуацию с обеспеченностью местами в детсадах для детей до трех лет. В среднем по стране этот показатель равен 79,81%. В Татарстане — 43%.

Согласно исследованию аналитической службы «Реального времени», по итогам 2017 года в Казани на 1000 детей от 1 года до 6 лет — только 547 мест в дошкольных учреждениях. Это один из худших показателей в Татарстане. Еще хуже в соседнем Пестречинском районе — 474 места на 1000 детей. В других граничащих с Казанью районах ситуация тоже удручающая: 570—590 мест на 1000 детей.

Ранее в мэрии Казани обещали, что в 2019 году в Казани будет построено 10 детских садов на 2170 мест, в том числе на 1110 мест — для детей до 3 лет. Детсады появятся в ЖК «Весна», по ул. Завойского, по ул. Яруллина, в ЖК «Волжские просторы», на ул. Профессора Камая, в ЖК «Салават купере» и на ул. Родины. Вероятно, в исполкоме опасаются, что новых мест все же не хватит.

В приказе Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» говорится о том, что государственные детсады должны принимать «проживающих на закрепленной территории». Органы местного самоуправления могут закреплять образовательные организации за конкретными территориями. Оговаривается, что эти полномочия устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.

Игорь Комаров раскритиковал ситуацию с обеспеченностью местами в детсадах для детей до трех лет. Фото Максима Платонова

Справка о прописке станет почвой для коррупции?

Заведующие детсадами на условиях анонимности пожаловались корреспонденту издания, что руководство города не провело разъяснительную работу с родителями и теперь им приходится требовать «справку о регистрации с красной печатью» и отбиваться от неудобных вопросов родителей, ответов на которые они не знают.

Требование о прописке может стать почвой для коррупции. Справка о регистрации при постановке в электронную очередь не требуется, ее необходимо предоставить заведующей, когда очередь подошла и ребенок направлен в детский сад.



— Убеждена, что это [требование прописки] вольная трактовка федерального законодательства и неизбежно провоцирует коррупцию. Потому что многие вместо того, чтобы добиваться получения путевок и зачисления законными методами, на полном серьезе обсуждают, что можно купить временную регистрацию. По сути, чиновники провоцируют рост правонарушений в этой сфере. Ну и наверняка не обойдется без платного распределения мест «по знакомству». Хочется надеяться на правовую сознательность родителей, но, к сожалению, наблюдаем правовой нигилизм, — говорит «Реальному времени» Екатерина Беляева, администратор группы «Против поборов в школах и детских садах».

В исполкоме Казани не смогли оперативно ответить на запрос «Реального времени» о причинах и целях нововведения



Казанским разрешили ходить в любые детсады

Под удар попали не только семьи, проживающие вне Казани, на которых была рассчитана инициатива исполкома, но и городские, у которых место прописки и фактического проживания расходятся. А также те, кому удобнее водить детей в сад не рядом с домом, а рядом с работой.

Как прокомментировали ситуацию «Реальному времени» в Министерстве образования Татарстана, ни в одном муниципалитете Татарстана, кроме Казани, ограничений на прием в детсады, связанных с пропиской, нет.

В исполкоме Казани не смогли оперативно ответить на запрос «Реального времени» о причинах и целях нововведения, но пообещали, что сделают это завтра на специальной пресс-конференции.

P.S. Во второй половине дня Министерство образования и науки опубликовало уточненную информацию на официальном сайте. Согласной ей, дети, имеющие прописку в Казани, могут посещать детские сады в любых районах города. Запрет действует только для детей, не имеющих казанской прописки.

«Сегодня управлением образования исполнительного комитета муниципального образования Казани принято решение о внесении изменений в территориальное закрепление детских садов города. Все дети, имеющие регистрацию на территории города Казани, имеют право на зачисление и посещение любого детского сада на территории города Казани, независимо от района регистрации», — говорится в сообщении.