Семейные ценности: cупруга экс-главы «Татфондбанка» подала иск о разделе имущества

Лидия Мусина не разводится с мужем, но пытается спасти активы, на которые претендует АСВ

В Арбитражном суде РТ началось рассмотрение порядка реализации нескольких земельных участков и дачи бывшего главы рухнувшего «Татфондбанка» Роберта Мусина. При этом один из участков, как оказалось, буквально на днях значительно уменьшился — еще один собственник добился в Лаишевском суде выделения своей доли. Кроме того, выяснилось, что жена Мусина накануне обратилась в Вахитовский суд с иском о разделе имущества, в том числе участков и жилого дома, фигурирующих в деле. Представитель должника высказался резко против организатора торгов, которого выбрал финансовый управляющий, а также многомиллионного вознаграждения, которое, по его словам, выплачивалось при организации подобных торгов ранее. Подробности — в материале «Реального времени».

Спорное количество лотов

В положении о порядке, сроках и условиях продажи имущества Роберта Мусина, которое поступило от финансового управляющего должника Елены Рогожкиной, — девять лотов, один из них — двойной. Итого 10 объектов, пояснила в начале заседания представитель «Татфондбанка» Татьяна Ерохина: «Это девять земельных участков сельхозназначения и дом на одном из участков в деревне Матюшино».

Ерохина уточнила, что буквально накануне один из объектов стал существенно меньше, так как часть доли в 45 соток, указанной в списке, благополучно оспорил в Лаишевском суде еще один собственник участка. «28 марта, совсем недавно, это заявление было удовлетворено. Если посмотреть таблицу в положении, это номер 5, доля 45 соток земельного участка. Соответственно, по факту будет уже другой объект, другая площадь, и доля должника тоже будет иная, и иной номер будет». Финансовый управляющий подал апелляционную жалобу на это решение, и по результатам процесса будет ясно, какой в итоге объект будет утвержден в положении, добавила она.

На сайте «Федресурс» представлен отчет, подготовленный в декабре прошлого года по заказу финансового управляющего, но в нем только семь объектов (отчетов по имуществу Мусина на более позднюю дату нет). Указанный Ерохиной участок в нем фигурирует под номером 2. При этом сама Рогожкина в беседе с корреспондентом «Реального времени» уточнила, что объектов семь — так же, как в отчете.

Все участки, указанные в отчете, находятся в Татарстане — пять в Лаишевском районе (плюс шестой объект — дом) и один в Зеленодольском. Общая их стоимость, по данным оценки, составляет 71,25 млн рублей. Самый дорогой участок стоит более 23 млн рублей, наименьшая цена у двух участков по 1 млн рублей. Стоимость дома — 15,3 млн рублей.



Все участки, указанные в отчете, находятся в Татарстане — пять в Лаишевском районе и один в Зеленодольском



«Мы резко против организатора торгов»

До начала заседания юрист должника Губайдуллин попросил у представителя финансового управляющего Ольги Литвиновой положение о порядке реализации имущества. На самом процессе он заявил, что обнаружил несоответствие и попросил Литвинову в присутствии сторон огласить пятый пункт.

«Определить организатором торгов «Российский аукционный дом», — начала зачитывать Литвинова, но Губайдуллин ее прервал: «Вы мне дали порядок, в котором в пятом пункте написано: «Торги по продаже имущества проводятся на электронной площадке АО «Новые информационные системы»». Пункт шестой в порядке, который я сейчас получил, звучит так: «Организатором торгов выступает финансовый управляющий, далее — «организатор торгов»». Можно пояснить, кто организатор?» Но Литвинова оказалась не готова ответить.

«По поводу организатора торгов: мы собрали небольшую информацию, из которой следует, что мы резко против «Российского аукционного дома» в качестве организатора», — продолжил Губайдуллин.

Информация, по его словам, такая: конкурсные управляющие Киреев, Демьяненко, Акубжанова и Рогожкина из Союза АУ «Возрождение», работая в Арбитражном суде РТ по четырем компаниям, одновременно с февраля по март стали привлекать «Российский аукционный дом» и просить суд утвердить лимиты вознаграждения по этой организации.

— То же самое сделала и Рогожкина — по компании «Активар». Стоит отметить, что лимиты вознаграждения по трем компаниям для услуг по организации продажи — от 20,5 до 45 млн рублей — столько просят арбитражные управляющие, участвующие в «Возрождении». Это следует из приложенных судебных актов. И при этом все как один арбитражные управляющие подают ходатайства о принятии обеспечительных мер, чтобы суд им запретил продавать имущество до того, как этот порядок с этим уровнем вознаграждения будет установлен, — сообщил он суду.

Больше всего смутило Губайдуллина то, что, судя по данным ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), до конца 2018 года Рогожкина, будучи конкурсным управляющим УК «Активар», «вполне себе сносно проводила торги, даже какое-то имущество продала, выступала организатором торгов»:

— Я так полагаю, что размер вознаграждения порядка нескольких десятков миллионов рублей будет и в данном деле. Хотел бы уточнить, с чем это связано: почему Рогожкина вдруг утратила возможность самостоятельно торги проводить, тогда как в компании «Активар» она их проводила, все публиковала?

Как после заседания пояснила Ерохина, о дате начала торгов говорить рано — нужно дождаться решения вопроса по определению организатора торгов. Фото rosfinconsult.ru

«Этих денег недополучит «Татфондбанк» и иные кредиторы»

По словам юриста ответчика, переданные в аукционный дом полномочия — заключение договора о задатке, регистрация на площадке, публикация и так далее — это все то, что по закону обязан делать сам конкурсный управляющий. Снова сославшись на практику «Активара», Губайдуллин сообщил, что будет настаивать на том, чтобы эту деятельность Рогожкина вела сама: «Либо пусть раскроют, сколько Рогожкина хочет попросить по аналогии с этими юрлицами на вознаграждение «Российского аукционного дома», находящегося в Санкт-Петербурге». Вознаграждение в 25—45 миллионов, добавил Губайдуллин, совершенно неприемлемо.

«Откуда эти цифры? Фиксированное вознаграждение — из текста положения — 25 тыс. проходит», — удивилась Литвинова. В ответ Губайдуллин предположил скоординированность действий арбитражных управляющих из «Возрождения», а «миллионы следуют из судебных актов». Ерохина также указала на фиксированное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за организацию и проведение торгов, указанное в положении.

«Вы мне сейчас передали положение, там даже не содержится названия «Российского аукционного дома», — сказал ее оппонент. — Слушайте дальше: «Вознаграждение, которое выплачивается организатору торгов, если будет реализовано: 5% от начальной цены продажи имущества, установленной для аукциона, и 30% от суммы превышения цены продажи, но не более 15%. Но если у нас имущество Мусина, по данным ЕФРСБ, оценено порядка 80 млн, 5% будет составлять 4 млн». «Но не 20, не 30 и не 40», — вмешалась Литвинова. «Прекрасно, но я бы хотел услышать от Рогожкиной объяснение, почему она вдруг с февраля 2019 года по компании, например, «Активар» утратила возможность проведения торгов самой. И с чем связаны эти расходы — 4 млн плюс 25 тысяч? Этих денег недополучит «Татфондбанк» и иные кредиторы», — ответил он.

«Эти объекты — не акции. Это земельные участки, которые находятся в Лаишевском районе. Соответственно, туда нужно добираться, показывать объект потенциальным покупателям. А соответственно, все эти функции будет выполнять…» — начала объяснять Ерохина, но Губайдуллин, прервав ее, заявил, что вряд ли «петербургская организация подозревает о наличии Лаишевского района в Татарстане». «У этой петербургской компании есть здесь представители», — сказала юрист ТФБ.

К слову, сама Рогожкина работает в Ижевске (Удмуртская Республика), как и оценщик, выполнявший заказ Рогожкиной.

Как после заседания пояснила корреспонденту «Реального времени» Ерохина, о дате начала торгов говорить рано — нужно дождаться решения вопроса по определению организатора торгов.

Рогожкина отказалась комментировать вопросы нашего издания по организатору торгов.

Судья Ильдар Нафиев отметил, что ни один из обсуждавшихся вариантов положения не подписан Рогожкиной: «Какой же считать правильным? Доработайте это положение с учетом этих вопросов по организатору торгов, сумме вознаграждения, поскольку еще вопрос открыт». Попросил он и уточнить, какой будет новая доля Мусина в участке с еще одним собственником.

На сайте Вахитовского райсуда информации о поданном иске от лица Мусиной пока нет



Раздел имущества

Представитель Лидии Мусиной Азалия Калистратова передала суду ходатайство о привлечении Мусиной в качестве третьего лица для участия в споре.

«Лидия Мусина обратилась с иском в Вахитовский районный суд Казани о разделе совместно нажитого в браке имущества и о выделе, соответственно, доли в недвижимом имуществе и о фактическом разделе иного имущества, за исключением движимого. Этот иск был подан вчера, соответствующая отметка есть», — сообщила Калистратова и попросила отложить судебное заседание до принятия искового заявления к рассмотрению, так как будет разрешаться вопрос о разделе того имущества, о котором идет речь в положении о торгах.

По привлечению Мусиной к участию в деле никто не возражал.

Как пояснила Калистратова корреспонденту «Реального времени», о разводе в данном случае речи не идет — Мусина обратилась в суд только для раздела имущества, поскольку ситуация с продажей объектов по этому делу касается также ее имущественных прав и интересов.

На сайте Вахитовского райсуда информации о поданном иске от лица Мусиной пока нет.

