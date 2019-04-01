Заработать на безработице: как предприниматели увели из бюджета Татарстана 2,5 млн рублей

Cчетная палата РТ выявила в центрах занятости схему хищений на пособиях для открытия бизнеса

Фото: Максим Платонов

Нарушения почти на 2,5 млн рублей обнаружили аудиторы Счетной палаты при проверке Центров занятости населения. Выяснилось, что безработные обманом получали приличные пособия. Проще всего оказалось нажиться на программе содействия самозанятости — получить 117 тыс. рублей на открытие дела. Интересно, что представители службы занятости в некоторых случаях даже не требовали от получателей отчета о расходовании средств. Подробнее — в материале «Реального времени».

1 476 татарстанцев получили по 117 тысяч рублей на запуск бизнеса

Счетная палата Татарстана выявила махинации с пособиями безработным в Центрах занятости республики. Легче всего оказалось увести бюджетные деньги под видом предоставления помощи на открытие собственного дела.

Безработные, обратившись в службы занятости, могут пройти обучение, составить бизнес-план и, при условии вложения собственных средств в размере не менее 5% от стоимости будущего проекта, получить пособие в размере 117,6 тыс. рублей. Плюс к этому 2 тысячи на подготовку документов регистрации для ИП, КФХ или ООО.

Сумма выделяемых бюджетом республики средств на эти цели составляет 57 млн рублей ежегодно, за 2018 год ее получили 1 476 человек, но, как выяснила Счетная палата, не все деньги расходуются честно. Как минимум 2,2 млн рублей ушло людям, которые в помощи от государства на открытие бизнеса не нуждались.

Вопросы возникли и к суммам, распределяемым в районы. Так, Кукморскому району в 2017 году направлено 3,6 млн рублей, что в 31 раз больше, чем в Верхнеуслонском и Актанышском и в 1,4 раза больше, чем в Нижнекамском районах.

Счетная палата Татарстана выявила махинации с пособиями безработным в Центрах занятости республики. Фото rt.rbc.ru

Пособие по безработице платили работающим

В Кукморском же районе аудиторы нашли нарушения. В 2017 году Центр занятости признал безработным местного жителя и выплатил ему на реализацию бизнес-идей 117 тыс. рублей. Счетная палата выяснила, что на момент признания безработным гражданин был зарегистрирован в качестве ИП, но за 5 дней до заключения договора о финансовой помощи снялся с учета, а через неделю снова встал с тем же видом экономической деятельности «Распиловка и строгание древесины».

Аналогичные случаи были выявлены в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани. Там учредители действующих коммерческих организаций «Рога и Мясо», «Эльрина» и «Р.В.Г.Площадка» получали пособие по безработице, а затем и финансовую помощь на содействие самозанятости.

Еще одна уловка, на которую вышли аудиторы Счетной палаты, — действительно быть безработным, получить пособие, открыть ИП, но через несколько месяцев его закрыть. Хотя условия обязывают осуществлять предпринимательскую деятельность в течение 2 лет после получения субсидии. Аудиторы нашли четыре таких случая в Казани, один в Рыбно-Слободском и два в Кукморском районе. Только в одном из них сотрудники Центра занятости обратили внимание на нарушение и направили в суд иск о взыскании суммы финансовой помощи.

«Большинство граждан после получения субсидии не ведут предпринимательскую деятельность, но дабы не возвращать деньги, статус ИП не ликвидируют, а сдают «нулевые» декларации», — отметил аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков. Фото sprt.tatar



Привет из прошлого: для отчетов сдают квитанции от ликвидированных фирм

Наловчились безработные получатели субсидий не предоставлять отчеты о расходовании средств. По правилам, должны это делать в срок 90 дней, но в трех случаях Центры занятости не требовали их годами. Лишь после того, как факты вскрылись аудиторами Счетной палаты, сотрудники направили иски в суд о взыскании субсидий и штрафов.

Часто предоставляются липовые отчеты. Например, в 2017 году безработная получила в Ново-Савиновском ЦЗН 117 тыс. рублей, в доказательство представила документы о приобретении компьютерной техники на 95 тыс. рублей в ООО «МХ-Инжиниринг». Во время проверки выяснилось, что организация была ликвидирована в 2015 году.

Тенденцией стали случаи когда предприниматели закрывают ИП, через несколько месяцев встают на учет в качестве безработных, попадают в программу содействия самозанятости и снова открывают ИП. Проверяющие считают, что делается это исключительно с целью получения финансовой помощи.

— Большинство граждан после получения субсидии не ведут предпринимательскую деятельность, но дабы не возвращать деньги, статус ИП не ликвидируют, а сдают «нулевые» декларации, — отметил аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков.

Государство возмещает затраты на оборудование рабочего места в размере 72,7 тыс. рублей при условии обеспечения занятости не менее 3 лет. Фото sakha.gov.ru

Заработать на инвалидах: фиктивное трудоустройство и завышенные цены на оборудование

Источником дохода для нечистых на руку бизнесменов становится трудоустройство инвалидов. Государство возмещает затраты на оборудование рабочего места в размере 72,7 тыс. рублей при условии обеспечения занятости не менее 3 лет. Но, как сообщил аудитор, в отдельных случаях, например, в ООО «Поволжский инструмент», на рабочих местах инвалиды отсутствуют.

Работодатели для возмещения расходов предоставляют документы на оборудование, приобретаемое по ценам выше рыночных. Например, «Казанскому комбинату надомников+» возместили затраты на трудоустройство трех инвалидов. В качестве отчета организация предоставила чеки от некого ООО на покупку швейных машин по цене 65 тыс. рублей за единицу, тогда как у официального дилера в Казани такие машины стоят 30 тыс. рублей.

В 2018 году Минтруд предусмотрел более 9 млн рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов, фактически принято на работу 15 человек, в 2017 году было 100.

На переобучение безработных в 2018 году потратили 56 млн рублей. Договоры на профподготовку заключают со сторонними организациями из расчета количества обучаемых. Выяснилось, что реально прошли курсы меньше людей, переплата — 225 тысяч рублей, она была возвращена только в ходе проверки. Еще одна актуальная проблема, которую отметили аудиторы, — работодателям в основном требуются люди рабочих профессий, а центры занятости организуют обучение офисных служащих и обслуживающий персонал.

— Например, по состоянию на 1 января 2019 года имеются 385 вакансий каменщиков, 315 облицовщиков-плиточников, а по этим специальностям обучено за 2018 год соответственно 8 и 10 человек, — заключил аудитор Ильнур Мубараков.