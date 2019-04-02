«Ford Sollers испытывал сильное давление — это привело к недозагрузке и неадекватному возврату инвестиций»

Закрыв производства в России, компания надеется «сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель»

Фото: Максим Платонов

Ford Sollers заявил о закрытии к концу июня двух автомобильных заводов в России, один из которых находится в Набережных Челнах. Завершит работу и завод двигателей на территории ОЭЗ «Алабуга». Автопроизводитель объявил, что покидает рынок легковых автомобилей и сконцентрирует усилия на бизнесе в сегменте легкого коммерческого транспорта. На татарстанских предприятиях, как пояснили «Реальному времени» в компании, работают порядка 1000 сотрудников и существенную часть из них придется сократить. Ford Sollers пока решает вопрос о том, сколько человек перейдет на работу в новую структуру. КАМАЗ, ранее заявлявший о том, что готов принять на работу уволенных из СП «Форд Соллерс», подтвердил «Реальному времени» свои намерения и сообщил о переговорах с представителями компании.

Смена курса

27 марта Ford Sollers выступил с официальным обращением, что покидает рынок легковых автомобилей, «что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель». К лету 2019 года производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено, то есть закроются заводы в Набережных Челнах (выпускал модели Fiesta и EcoSport) и Всеволожске (Focus и Mondeo), а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». На территории России останется только производство успешной модели легкого коммерческого Ford Transit.

Как поясняет компания в официальном пресс-релизе, совместное предприятие Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» (СП Ford Sollers) будет реструктуризировано, а российское ПАО «Соллерс» станет контролирующим акционером (получит 51%; до реструктуризации контрольный пакет — у американского партнера). Новая структура начнет работу 1 июля.

Опасения, что Ford Sollers может полностью покинуть российский рынок, стали появляться с начала года. СМИ отмечали падающую долю американской компании на европейском рынке и ссылались на финансовые показатели, исходя из которых и делали предположения, что компания может уйти из России. Согласно данным «Картотеки.ру», с 2013 года в отчетах ООО «Форд Соллерс Холдинг» прибыль все больше уходила в минус: 45,4 млн рублей убытка в 2013-м, 3,1 млрд — в 2014-м, 16,1 млрд — в 2015-м, максимальный спад годом позднее в 23,8 млрд рублей. В 2017 году ситуация немного выправилась — убыток уменьшился более чем на 10 млрд.

Заводы не работали на полную мощность, пишут «Известия». Например, Всеволожский завод был загружен на 12% (выпустил в прошлом году 15 тыс. автомобилей при мощности в 125 тыс.), завод в Елабуге при возможностях производить 65 тыс. выпустил 18 тыс. моделей Kuga и Explorer. Завод в Набережных Челнах не дотянул даже до 5% своих возможностей, выпустив 5,4 тыс. автомобилей при мощности 115 тыс., отмечает издание.

Завод в Елабуге при возможностях производить 65 тыс. выпустил 18 тыс. моделей Kuga и Explorer. Фото Максима Платонова

В самой компании не уточняют данные об объемах производства, но подтверждают работу не на полную мощность: «По итогам 2018 года средняя загруженность заводов была ниже 20%. Загруженность заводов стала одной из ключевых тем, которые требовали решения в рамках стратегического пересмотра», — говорит координатор по связям с общественностью компании «Форд Соллерс» в Татарстане Индира Салимгараева.

Вице-премьер Дмитрий Козак в день заявления компании о закрытии заводов сообщил о переговорах с «Соллерсом» по заключению специнвестконтракта (СПИК) «по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России» и добавил, что этот СПИК может быть заключен в ближайшие два месяца.

Работники уйдут к «другим автопроизводителям»

На Красноярском экономическом форуме Козак заявлял, что в правительстве спокойно относятся к закрытию заводов, поскольку уверены, что «другие автопроизводители готовы приобретать эти автоплощадки, которые освобождаются». Ранее замгендиректора ПАО «Соллерс» Зоя Каика сообщала СМИ, что ведутся переговоры о продаже двух планирующихся к закрытию заводов, но кто покупатели, говорить не стала, сославшись на то, что переговоры ведет американская компания.

— Мы работаем с несколькими сторонами, которые выразили интерес к производственным площадкам, но пока никаких договоренностей еще не достигнуто, — поясняет Салимгараева.

Замгендиректора ПАО «Соллерс» Зоя Каика сообщала СМИ, что ведутся переговоры о продаже двух планирующихся к закрытию заводов, но кто покупатели, говорить не стала. Фото ruspekh.ru

Судя по всему, завод КАМАЗ к интересантам не относится: руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев сообщил «Реальному времени», что планов приобретать какие-либо активы «Форд-Соллерса» у автогиганта нет. В ОЭЗ «Алабуга» по договоренностям о продаже активов на вопросы «Реального времени» ответили, что не комментируют деятельность резидента.

К концу июня заводы будут закрыты. Как уточняет Салимгараева, на данный момент в Ford Sollers работают около 3700 сотрудников, из них 850 — на Набережночелнинском заводе, на заводе двигателей — порядка 100.

— В результате реструктуризации нам придется существенно сократить штат. Сейчас сложно сказать, сколько человек придется сократить, а сколько продолжат работу в новой структуре, — мы находимся на стадии решения данного вопроса, — продолжает она.

По словам Салимгараевой, сокращение штата сотрудников будет происходить по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций, но детали программы раскрывать не стала: «Условия программы для сотрудников будут объявлены внутри компании позднее».

Челнинский КАМАЗ ранее сообщал о намерении устроить у себя уволенных сотрудников «Форд Соллерса». По словам Афанасьева, в настоящий момент ведутся переговоры с представителями СП «Форд-Соллерс», подробности объявят по их окончании. «Как ранее мы уже заявляли, мы готовы предложить всем увольняемым работникам СП при их желании и соответствии нашим требованиям работу на КАМАЗе», — продолжает он. На вопрос о том, сможет ли автопроизводитель в этом случае обеспечить каждого сотрудника работой, собеседник пояснил, что график работы определяется ситуацией на рынке грузовиков и наличием заказов от потребителей.

— Решение о количестве рабочих дней и дней простоя в следующем месяце принимается в последней декаде текущего месяца. Это касается всех работников. В любом случае дни простоя, когда люди получают дополнительные выходные, оплачиваются в размере 2/3 заработной платы, что позволяет работникам не терять в заработной плате. Данная социальная политика доказала свою эффективность, мы не сокращаем персонал, не закрываем производства и, как градообразующее предприятие в городе, на которое приходится свыше 40% всей промышленности автограда, сохраняем стабильность в городе, — сказал Афанасьев.

Челнинский КАМАЗ ранее сообщал о намерении устроить у себя уволенных сотрудников «Форд Соллерса». Фото technomode.ru



Кредит «Форду» на 40 млрд рублей

По поводу реструктуризации долга — привлеченных от ВЭБа на создание совместного предприятия в 2011 году 39,5 млрд рублей — накануне говорил журналистам гендиректор и основной владелец Ford Sollers Вадим Швецов: «Надеюсь, что в ближайшие месяц-полтора это финализируется», — предположил он.

На днях руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов также высказался на этот счет. Он отметил, что у госкорпорации есть предложение по реструктуризации, а параметры сделки могут появиться к следующему заседанию набсовета.

В самом «Форд Соллерсе» не стали комментировать согласованные условия, сославшись на конфиденциальность.

— Ford и ПАО «Соллерс» — с привлечением российского правительства и банка-партнера ВЭБ — оптимизировали план реструктуризации и связанные с этим издержки. Мы не раскрываем финансовых результатов деятельности совместного предприятия, но можем сказать, что компания испытывала на себе сильное давление в последние годы. Это привело к недозагрузке производственных мощностей и неадекватному возврату инвестиций, вследствие чего и потребовалась реструктуризация, — говорит Индира Салимгараева.