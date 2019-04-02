Откровения казанского Мавроди: «У меня нет ни одной копейки потерпевших»

Прокурор запросил 8 лет для председателя КПК «Сберсоюз» Кирилюка за хищение у пайщиков 430 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Казани завершается двухлетний судебный процесс по делу крупной межрегиональной финансовой пирамиды. Вчера в последнем слове председатель КПК «Сберегательный союз» Антон Кирилюк полностью признал вину в хищении 427 млн рублей у полутора тысяч пайщиков из Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Мордовии. Готов отвечать по этим обязательствам, но сейчас «нет ни копейки», признался суду казанский Мавроди и попросил о снисхождении. Гособвинение считает достойным наказанием для казанского Мавроди 8 лет колонии.

Отправили в СИЗО в Саранске, освободили в Казани



На предпоследнее — перед приговором — заседание Вахитовского суда Казани пришел лишь один потерпевший. Причем не пайщик «Сберсоюза», а бизнесмен Марат Хайрутдинов, что в 2015 году согласился дать 5 млн рублей в заем под проценты ныне обвиняемому Антону Кирилюку. И больше их не увидел.

Историю с Хайрутдиновым следствие расценило как отдельный эпизод мошенничества в особо крупном размере. Истории 1 529 обманутых пайщиков КПК «Сберсоюз» легли в основу второго эпизода по той же статье. Также Кирилюка обвиняют в легализации похищенных в 2011—2015 годах средств — следователям удалось отследить, куда ушла часть «растаявших» 427,332 млн рублей. На них через аффилированные фирмы скупалась недвижимость, в том числе бывшие заводские корпуса «Микрона». Кстати, один из последующих покупателей «сберсоюзовских» объектов также пришел послушать последнее слово Кирилюка.

Сам подсудимый явился на заседание в сопровождении сотрудника ФСИН. Вот уже 2 года и 10 месяцев дипломированный математик-программист, строитель одной из самых крупных финансовых пирамид находится под домашним арестом. До этого 11 месяцев провел в СИЗО. Причем попал туда по решению райсуда Саранска (Мордовия) в июле 2015 года еще до того, как аналогичное дело о мошенничестве возбудили в Татарстане.

Судебный процесс по этому делу начался в Казани в январе 2017 года. Сейчас подсудимому — 37, к моменту вынесения приговора будет 38.

Вот уже 2 года и 10 месяцев дипломированный математик-программист, строитель одной из самых крупных финансовых пирамид находится под домашним арестом

«Я понимаю, что я натворил»

Финальная речь Антона Кирилюка заняла не больше трех минут. Он извинился перед потерпевшими, пообещал начать выплаты, «как только будет возможность», и попросил суд не наказывать его строго. Где деньги — так и не сказал. Ввиду важности этого выступления для потерпевших «Реальное время» публикует сказанное Кирилюком дословно:

«Уважаемый суд и участники процесса, в своем последнем слове хочу объяснить, что я полностью согласен с предъявленным мне обвинением по части деятельности кооператива и легализации денежных средств. И частично по части эпизода с Хайрутдиновым. Свою вину в содеянном я признаю, готов понести наказание, которое мне назначит суд.

Я понимаю, что я натворил, понимаю всю ответственность перед каждым из потерпевших, несмотря на то, 10 тысяч рублей они потеряли или миллион. Отдаю себе отчет, что для многих эта сумма была накоплена за многие годы, годы трудовой деятельности. И у некоторых эти суммы были «похоронными» деньгами. Я это прекрасно понимаю.

Прошу прощения у каждого из полутора тысяч потерпевших по уголовному делу, у каждого, кто остался вне судебного разбирательства, у тех, кто не стал подавать заявления.

И раз уж так получилось, что у Хайрутдинова дело выделено в отдельный эпизод — вот здесь я, Марат, прошу прощения у тебя, что не оправдал твоего доверия, подвел тебя, подставил с деньгами.

Хочу тем не менее заявить: как только у меня появится возможность, я буду отвечать, стараться и делать это — отвечать по своим обязательствам, по обязательствам кооператива «Сберсоюз».

Тем не менее я прошу о снисхождении, потому что до сих пор я не привлекался к уголовной ответственности, не был судим, у меня на иждивении несовершеннолетний ребенок (с его матерью подсудимый развелся, — прим. ред.).

Также прошу учесть тот момент, что уголовное дело, рассматриваемое здесь, было возбуждено на основании моей явки с повинной. Я не скрывался ни от следственных органов, ни от пайщиков, ни от других потерпевших, активно сотрудничал со следствием. После своего ареста способствовал раскрытию преступления.

Если бы у меня была возможность хотя бы частично рассчитаться с потерпевшими, я бы это сделал. Но у меня нет ни одной копейки потерпевших и не было возможности работать с момента ареста. И с назначения мне домашнего ареста я также не мог вести никакую предпринимательскую деятельность для того, чтобы хотя бы частично хотя бы начать как-то рассчитываться с потерпевшими.

Осмелюсь попросить суд не наказывать меня слишком строго. Потому что больше возможностей у меня будет компенсировать ущерб потерпевшим, находясь вне изоляции и максимально скоро оказавшись на свободе… У меня все».

На прошлом заседании в прениях адвокат подсудимого Юлия Нигматуллина просила для своего клиента условный срок



Лохотрон со штаб-квартирой на Центральном стадионе

После выступления подсудимого судья Артем Идрисов удалился в совещательную комнату. Но перед этим объявил — приговор будет оглашен 3 июня в 10 часов утра.

На прошлом заседании в прениях адвокат подсудимого Юлия Нигматуллина просила для своего клиента условный срок. Тогда как гособвинитель, старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов предложил наказать его 8 лет годами колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей.

В разговоре с «Реальным временем» Спиридонов напомнил: у «Сберсоюза» была целая сеть филиалов — в Набережных Челнах, Альметьевске, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Чуть позднее заработали подразделения в Саранске, Чистополе и Нижнем Новгороде. Позже чистопольские и нижегородские подразделения закрыли из-за нерентабельности.

В Казани главный офис компании, чья вывеска явно подражала фирменному стилю Сбербанка, сначала находился на улице Саид-Галеева, а затем прямо в здании Центрального стадиона. В СМИ шла активная реклама, многие газеты, в том числе «ПроГород» и «Пенсионер Чувашии», рассказывали о возможности вложить деньги под высокий процент. Стандартный вклад обещал прибыль от 19 до 29% годовых, по «разовым акциям» народу обещали еще больше. Причем предупреждали — вклады от 100 тыс. рублей страхуются в обязательном порядке.

Часть вложившихся в первое время действительно получала проценты. Правда, среди потерпевших немало тех, кто доверившись, лишился всего. В уголовном деле фигурируют потери пайщиков от 10 тысяч рублей до 14 миллионов.

12 августа 2015 года «Сберсоюз» был признан банкротом.

В Казани главный офис компании, чья вывеска явно подражала фирменному стилю Сбербанка, сначала находился на улице Саид-Галеева, а затем прямо в здании Центрального стадиона. Фото vk.com

О вкладчиках-паникерах и арестованном у Кирилюка

В счет погашения ущерба следствие успело наложить арест на имущество стоимостью 300 млн рублей. Правда, большую часть арестованного составляет собственность других обвиняемых из «Сберсоюза», дела которых были выделены в отдельное производство.

Лично у Кирилюка арестовали участок 0,3 га и жилой дом в 27 «квадратов» в одном из сел Рыбнослободского района Татарстана на 300 тыс. рублей. А еще три машины 2012 года выпуска общей стоимостью в 1 млн рублей — «Ауди», «Дэу Нексия» и «ГАЗ-3302», зарегистрированные на компанию подсудимого «Актион», и 100% доли в уставных капиталах ООО «Актион» и ООО «РФК», последние были оценены в 23 млн рублей с лишним.

Возбужденные в Саранске, Чебоксарах и Йошкар-Оле дела еще в 2016 году были переданы следователям ГСУ МВД Татарстана. Казанским сыщикам удалось отследить, куда уходили деньги кооператива, выйти на «займы без договора» и «временную финансовую помощь», которую кооператор Кирилюк предоставлял другим своим фирмам, и отследить покупку дома с участком на Магаданской и вложения средств на десятки миллионов в приобретение помещений на улицах Заводской, Садыкова и Тинчурина.

Сам сдавшийся следствию председатель «Сберсоюза» отчасти объяснял крах кооператива действиями самих вкладчиков на фоне обесценивания рубля, введения санкций против России и закрытия ряда других обещавших сверхдоходы финансовых организаций. «Пайщики поддались панике и начали досрочно снимать свои сбережения. Общий портфель КПК потерял серьезную сумму, что привело к сбою в графике выплат», — рассказывал Антон Кирилюк в 2015 году. И признавал, что уже в декабре 2014-го резервный фонд «Сберсоюза» — 2% от всего портфеля — был полностью израсходован, а руководство кооператива решило закрыть брешь открытием новых филиалов.