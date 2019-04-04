«Пенсионная» афера в Татарстане: «Они купили базу персональных данных граждан»

По версии МВД, мошенники перевели в коммерческий фонд накопительную часть пенсий 22 тысяч россиян по копиям их паспортов

Массовый перевод накопительной части пенсий из государственного в негосударственный пенсионный фонд стал предметом расследования МВД Татарстана. По версии следствия, согласия на эти операции у 22 тысяч россиян от Калининграда до Камчатки никто не спрашивал. Аферисты обошлись копиями их документов и заработали 20 млн рублей на выплате агентских вознаграждений от головного офиса негосударственного фонда. Именно он и получил статус потерпевшего. Двое из шести обвиняемых — директора челнинских филиалов того же фонда.

Мнения «пенсионеров» мошенники не спрашивали



Пять фигурантов нового «пенсионного дела» сейчас находятся под подпиской о невыезде. В розыск объявлен 40-летний Тимофей Мордвинов. По данным источников «Реального времени», следствие считает, что он был близким другом 34-летней Светланы Олешко, ранее судимой за наркосбыт, и на пару с ней организовал мошенническую схему. Мать Олешко — ныне обвиняемая 58-летняя Гульнур Уфимцева возглавляла один из двух филиалов негосударственного пенсионного фонда (далее НПФ) в Набережных Челнах. Вторым филиалом рулила Флюза Мавлеева, еще одна фигурантка дела о мошенничестве.

К уголовной ответственности также привлекают финансового консультанта Ольгу Масленникову и владельца черемшанской стройфирмы «Легион» Микаэля Мундштайна, который сотрудничал с НПФ.

Марина Фролова напомнила — гражданин вправе перевести накопительную часть своих пенсий из государственного в негосударственный фонд, но нужно заявление «пенсионера» и договор с НПФ. Фото kazanreporter.ru



Вчера это дело прокомментировали на пресс-конференции в МВД Татарстана. Первый заместитель начальника Главного следственного управления Марина Фролова напомнила — гражданин вправе перевести накопительную часть своих пенсий из государственного в негосударственный фонд, но нужно заявление «пенсионера» и договор с НПФ. Следователи считают, что с лета 2015 года мошенникам удалось сфабриковать более 22 тысяч таких договоров и получить по ним агентские вознаграждения на общую сумму 20,7 млн рублей.

— Мы предполагаем, что они купили базу персональных данных граждан, проживающих практически во всех регионах страны — от Калининграда до Камчатки. Причем с копиями паспортов, где есть реальная подпись гражданина, — рассказала полковник юстиции Фролова.

МВД: «Накопительная часть пенсий граждан не пострадала»

Следователи считают, что для штамповки липовых договоров дочь директора филиала с сожителем арендовали офис и даже привлекли 10 консультантов, чтобы те оформили статус ИП и в последующем могли запросить агентское вознаграждение с головного офиса НПФ.

Вознаграждение за привлечение участников в НПФ было предусмотрено и для руководителей филиалов. Но перед этим все договоры направлялись в головной офис и проходили документальную и фактическую проверку — проверяющие звонили по контактному номеру каждого согласного на хранение пенсионных в негосударственном фонде. И лишь потом направляли документы в Пенсионный фонд России, чтобы инициировать перевод накоплений.

Потерпевшим признали тот самый коммерческий фонд, что заплатил агентские за липовые договоры. По данным «Реального времени», речь об НПФ «Стальфонд». Фото companydirectory.ru



По словам Фроловой, у следствия нет оснований сомневаться в добросовестности работников, проверявших подлинность договоров: «Для них реальность людей — это реальность денег, которые к ним поступят». Впрочем, проверка звонком была не слишком сложной — если в договоре был указан мужчина, на вызов отвечал мужской голос, если женщина — женский. При обысках у фигурантов дела нашли большое количество сим-карт.

Вскрылась афера, когда граждане разных регионов страны начали получать уведомления Пенсионного фонда России, что накопительная часть их пенсий теперь находится в НПФ согласно заключенному в Челнах договору… Часть кинулись возвращать заработанное. Но были и те, кому условия навязанного аферистами НПФ показались выгодными, они решили ничего не менять.

Подводя итог этой истории, первый заместитель начальника ГСУ подчеркнула: «Накопительная часть пенсий граждан не пострадала».

Потерпевшим признали тот самый коммерческий фонд, что заплатил агентские за липовые договоры. По данным «Реального времени», речь об НПФ «Стальфонд».