«Пенсионная» афера в Татарстане: «Они купили базу персональных данных граждан»
По версии МВД, мошенники перевели в коммерческий фонд накопительную часть пенсий 22 тысяч россиян по копиям их паспортов
Массовый перевод накопительной части пенсий из государственного в негосударственный пенсионный фонд стал предметом расследования МВД Татарстана. По версии следствия, согласия на эти операции у 22 тысяч россиян от Калининграда до Камчатки никто не спрашивал. Аферисты обошлись копиями их документов и заработали 20 млн рублей на выплате агентских вознаграждений от головного офиса негосударственного фонда. Именно он и получил статус потерпевшего. Двое из шести обвиняемых — директора челнинских филиалов того же фонда.
Мнения «пенсионеров» мошенники не спрашивали
Пять фигурантов нового «пенсионного дела» сейчас находятся под подпиской о невыезде. В розыск объявлен 40-летний Тимофей Мордвинов. По данным источников «Реального времени», следствие считает, что он был близким другом 34-летней Светланы Олешко, ранее судимой за наркосбыт, и на пару с ней организовал мошенническую схему. Мать Олешко — ныне обвиняемая 58-летняя Гульнур Уфимцева возглавляла один из двух филиалов негосударственного пенсионного фонда (далее НПФ) в Набережных Челнах. Вторым филиалом рулила Флюза Мавлеева, еще одна фигурантка дела о мошенничестве.
К уголовной ответственности также привлекают финансового консультанта Ольгу Масленникову и владельца черемшанской стройфирмы «Легион» Микаэля Мундштайна, который сотрудничал с НПФ.
Вчера это дело прокомментировали на пресс-конференции в МВД Татарстана. Первый заместитель начальника Главного следственного управления Марина Фролова напомнила — гражданин вправе перевести накопительную часть своих пенсий из государственного в негосударственный фонд, но нужно заявление «пенсионера» и договор с НПФ. Следователи считают, что с лета 2015 года мошенникам удалось сфабриковать более 22 тысяч таких договоров и получить по ним агентские вознаграждения на общую сумму 20,7 млн рублей.
— Мы предполагаем, что они купили базу персональных данных граждан, проживающих практически во всех регионах страны — от Калининграда до Камчатки. Причем с копиями паспортов, где есть реальная подпись гражданина, — рассказала полковник юстиции Фролова.
МВД: «Накопительная часть пенсий граждан не пострадала»
Следователи считают, что для штамповки липовых договоров дочь директора филиала с сожителем арендовали офис и даже привлекли 10 консультантов, чтобы те оформили статус ИП и в последующем могли запросить агентское вознаграждение с головного офиса НПФ.
Вознаграждение за привлечение участников в НПФ было предусмотрено и для руководителей филиалов. Но перед этим все договоры направлялись в головной офис и проходили документальную и фактическую проверку — проверяющие звонили по контактному номеру каждого согласного на хранение пенсионных в негосударственном фонде. И лишь потом направляли документы в Пенсионный фонд России, чтобы инициировать перевод накоплений.
По словам Фроловой, у следствия нет оснований сомневаться в добросовестности работников, проверявших подлинность договоров: «Для них реальность людей — это реальность денег, которые к ним поступят». Впрочем, проверка звонком была не слишком сложной — если в договоре был указан мужчина, на вызов отвечал мужской голос, если женщина — женский. При обысках у фигурантов дела нашли большое количество сим-карт.
Вскрылась афера, когда граждане разных регионов страны начали получать уведомления Пенсионного фонда России, что накопительная часть их пенсий теперь находится в НПФ согласно заключенному в Челнах договору… Часть кинулись возвращать заработанное. Но были и те, кому условия навязанного аферистами НПФ показались выгодными, они решили ничего не менять.
Подводя итог этой истории, первый заместитель начальника ГСУ подчеркнула: «Накопительная часть пенсий граждан не пострадала».
Потерпевшим признали тот самый коммерческий фонд, что заплатил агентские за липовые договоры. По данным «Реального времени», речь об НПФ «Стальфонд».
комментарии