Огузский мир: месть ассасинов, первые стычки с крестоносцами и покорение Кавказа

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 12-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк завершает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Фатимидская преграда и появление ассасинов

Войско Сельджуков даже вступило в Египет, но было остановлено Фатимидами, и с потерями отступило. В 1073 году в Джазире туркмены выступили на стороне армянина Филарета Баражуни (который принял ислам) и Мерванидов против правителя Сасуна Торника Мамикояна. В 1076 году вместе с Мидрисадами Ахмад-шах воевал против Манбиджа. Попытка Тутуша овладеть Халебом была неудачной, поскольку на помощь местному эмиру пришли бедуины Укайлидов. Более того Шараф ад-Дин Даула захватил Халеб в 1079 году, создавая преграды для сообщения между Атсызом и Великими Сельджуками. Туркмен изгнали из Ракки, Халеба, Харрана. На сторону Укайлидов перешли Мерваниды, и тогда Мелик-шах направил против них войско Артука. Туркмены около Амиды (Диярбакыра) разбили войско Мерванидов и Укайлидов. В 1084 году пала столица Мерванидов — город Майафарикин.

В 1085 году после того, как туркмены Сулеймана разгромили княжество Филарета Варажуни, они устремились на территории Укайлидов. В битве в местностях на север от Халеба арабы-бедуины и Шараф ад-Дин Даула были разбиты. После победы над мосульским эмиром Северная Сирия и район Джазиры попали под власть Сельджуков. Устранение препятствия открыло для туркмен большие перспективы. В 1085 году состоялся большой поход. Находясь на службе у Сельджуков, они получили земли Джазиры, Анатолии, Сирии и Палестины.

Наступление Сельджуков было остановлено очередной усобицей. Так, наместник Балха и Тохаристана Текеш хотел создать отдельное государство на востоке, однако мятеж был подавлен Мелик-шахом. Пользуясь этим, Фатимиды развернули наступление против Тутуша в Сирии. Они отвоевали Акру, Сайду, Джубейл, Химш. Мелик-шах в 1090 году отправил на помощь Тутушу эмиров Эддесы и Халеба. Они помогли отвоевать города Химш и Акру. Эмир же города Триполи считал благоразумным перейти к Сельджукам, а Тутуш вернулся в Дамаск. В 1092 году Сельджуки завоевали Хиджаз, в котором расположены святые мусульманские города Мекка и Медина. Были отправлены войска в Йемен. Эта территория была включена в состав султаната. В 1088—1089 годах основные силы Сельджуков воевали в Мавераннахре и вытеснили оттуда Караханидов, дойдя до Кашгара. Эпоха Мелик-шаха была временем наибольшего могущества Сельджуков.

Исмаилиты-низариты во главе с Хасаном бин Сабахом овладели отдельными крепостями в Кухистане, Табаристане и Гургане. Илл. wikipedia.org

Вместе с тем в тылу у Сельджуков шииты-исмаилиты развернули партизанскую деятельность. Исмаилиты-низариты во главе с Хасаном бин Сабахом овладели отдельными крепостями в Кухистане, Табаристане и Гургане. Хашишин (ассасин) убил великого визиря Низам ал-Мулька. Провинциями правили амиды (губернаторы). Мелик-шах оставил Аббасидам только духовную власть. Халиф был организатором отравления Мелик-шаха. После этого Сельджукское государство погрузилось в кризис. Махмуд правил недолго (в 1092—1093 годах), а после него султаном стал Беркйарук. О своих претензиях на власть заявил Тутуш, который в 1095 году совершил поход в Иран и был разбит под Хамаданом. Однако против султана воевал и Мухаммед Тапар, который в 1099 году вошел в Рей, а в 1101 году разбил Беркйарука под Хамаданом. Также против султана выступил правитель Хорасана и Мавераннахра Санджар из Сельджукидов. Хорезм, возглавляемый Ануш-тегином, отпал от Сельджукидов одним из первых — в 1097 году. В эпоху Крестовых походов Сельджуки вошли раздробленными, враждуя меж собой.

Анатолийское движение и битвы с крестоносцами

Особо стоит поговорить о Сельджуках в Анатолии. Потомок Куталмыша Сулейман, пользуясь борьбой за власть в Византийской империи, начал захват византийских провинций. В 1073—1074 годах пали Мелитена, Кесария, Севастия, Аксарай, Икониум. В 1075 году пала Никея. Халиф даровал Сулейману титул султана. Румский султан сделал своей столицей Никею. К 1080 году турки вышли к Эгейскому морю. А в 1081 году византийский император официально признал тюркское государство в Анатолии.

В 1084 году Сулейман взял Антиохию, а в 1085 году осадил Халеб. Это было вторжением в земли государства Великих Сельджуков. В 1086 году Тутуш сразился с Сулейманом. В битве погиб Сулейман, но попытки ромеев отвоевать значительные территории отражал наместник Никеи Абу-л-Касим. Он сохранил для детей Сулеймана престол. Султаном был провозглашен Кылыч-Арслан I.

Давление ромеев существенно снизила война печенегов с Алексеем Комнином в 1087—1091 годах, когда Византийская империя была на грани гибели. Эмир территорий около Мраморного моря Чаха вошел в союз с печенегами, чтоб захватить Константинополь, однако его попытка в 1090 году оказалась неудачной. Алексей Комнин в 1094 году отправил письмо к европейцам-католикам, прося о помощи против турок. Василевс специально сгустил краски относительно судьбы христиан под властью турок. Ну а Папа Римский Урбан на соборе в Клермоне в 1095 году издал памфлет, в котором призывал освободить Гроб Господень и отомстить туркам.

Собор в Клермоне. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов за море против турок, сарацин и мавров» (1474). Илл. wikipedia.org



Как мы могли выше убедиться из арабских, армянских и грузинских источников, туркмены и другие бойцы Сельджуков действительно не щадили христиан и были воинами джихада — гази. Однако так же они относились к шиитам-исмаилитам, карматам и язычникам-кыпчакам. Характер войн Сельджуков особо не отличался от тех, которые велись в Европе. Только среди европейцев религиозный лозунг не был превалирующим, за исключением прифронтовых регионов в Пиренеях и на Лабе. Можно в целом предположить, что узнав о том, что турки вели свою войну под лозунгом джихада, Папа Римский нашел решение, как обратить кипучую энергию молодого западного христианского мира вовне — против мусульман. Обстановка способствовала.

Кроме вышеупомянутых смертей Низам ал-Мулька и Мелик-шаха, внутрисельджукского раскола, на Ближнем Востоке в 1094 году умер фатимидский халиф ал-Мустансир и багдададский аббасидский халиф ал-Муктади. В регионе образовался вакуум власти, чем незамедлительно воспользовались крестоносцы. Единственным крепким орешком был Румский (Конийский) сельджукский султанат. В 1096 году сельджукское войска разбило войска Крестового «похода бедноты» (Крестьянский крестовый поход), но в 1097 году оно при Дорилее (Эскишехире) столкнулось с войсками феодалов Европы. Перед этим крестоносцы в июне 1097 года отвоевали для ромеев Никею.

Кылыч-Арслан в битве при Дорилее потерпел поражение от крестоносцев, в 1098 году крестоносцы вторглись в земли сирийских Сельджуков и взяли Антиохию. Хотя анатолийские турки под Дорилеем выступили вместе с Данишменидами объединенным фронтом, длительного альянса из этого не вышло. В 1097 году фатимидская армия вторглась в Палестину и овладела Иерусалимом. Египетский халиф оставил при власти род Артукидов во главе с Сукманом и Ил-Гази. В 1098 году крестоносцы разбили турок в битве под Аскалоном и овладели Иерусалимом. В арабских хрониках указывалось, что Фатимиды пригласили франков, чтобы создать буфер между Египтом и сельджуками Сирии. На наш взгляд, это надуманное объяснение. Часть крестоносцев вторглась в Джазиру и взяла Эдессу. Во время действий в Сирии и Джазире крестоносцы получили поддержку от местных армян. Ил-Гази и Сукман были вынуждены переселиться в Мардин и Ахлат, которые находились в Джазире. В 10971098 годах мусульмане Сирии и Палестины уже просили помощи Сельджуков для борьбы с крестоносцами. Баркйарук собрал войско, но из-за междоусобиц среди Сельджуков он не смог им помочь.

Крестовый поход бедняков. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов за море против турок, сарацин и мавров» (1474). Илл. wikipedia.org

Кавказский излом

Еще одним фронтом был Кавказ. Туркмены впервые оказались здесь в 1015—1016 годах. Они пришли в южные провинции Азербайджана. В 1018—1021 годах огузы приходили в Арран. В 1029 году они первый раз пришли в Картли и опустошили Шиомгвинскую лавру. В 1040 году огузы подняли бунт против Раввадидов. Курды разбили огузов и те были вынуждены бежать к Мосулу.

Первый раз Сельджуки пришли в юго-восточную Анатолию в 1030 году, второй раз — в 1037 году. Туркмены Ибрахима Йынала попали на Южный Кавказ в 1048 году. Против них вышло войско Липарита Орбелиани в окрестностях Вананда. В битве при Ордро объединенное войско грузин и ромеев было разбито. В 1054 году Тогрул-бек отправил свои войска на Южный Кавказ, чтобы подчинить Ширван, Шаддадидов Аррана, Нахичеваня, Дабила, Джафаридов Тифлиса, Хашимитов Дербента. В 1060 году Сельджуки осаждали Тебриз, который принадлежал Мамлану ІІ из Раввадидов. В 1063 году эмиры Хазарасп и Сау-Тегин взяли Хой. После этого Сау-Тегин двинулся на север к владениям ширваншаха и опустошил провинцию Маскат. Потом он повернул назад и двинулся под Нахичевань, а оттуда в Картли. В 1064 году были взяты Ахалкалаки и Рустави.

Правитель Грузии Баграт IV принес вассальную присягу Сельджукам. Грузины были вынуждены платить джизью. После этого Сельджуки ударили по восточным фемам Византии и взяли Ани. В 1072 году Сельджуки отдали Ани своим вассалам Шаддадидам. В 1064 году Сельджуки также взяли Хой. В 1066 году Сельджуки атаковали ширваншаха Фарибурза I, эмир Кара-Тегин поддержал Мамлану, который поднял мятеж. Сельджуки опустошили окрестности Шемахи. В 1066—1067 годах были опустошены провинции Ширвана от Баку до Шабрана. В 1067 году на Южном Кавказе был Алп-Арслан, и к нему в 1068 году присоединился ширваншах. Когда Сельджуки подошли к Гандзаку, эмир Аррана Фадл II признал вассалитет от Сельджуков. Когда они подошли к Тифлису, местный эмир открыл ворота и принес присягу Алп-Арслану. Правитель Кахетии Ахсартан капитулировал и принял ислам, абхазо-картлийский царь Баграт IV попытался оказать сопротивление, но его войско потерпело поражение.

Сельджуки взяли ряд крепостей, а в Рустави назначили наместником Фадла. В 1071 году Алп-Арслан назначил Йагму атабеком Баб ал-Абваба (Дербента), но преемник Фарибурза Афридун отказался признать это, за что и поплатился. В 1072 году Дербент уже был владением Сельджуков. В 1075 году Аргар бин Буга совершил опустошительный поход в Ширван. Тогда же был ликвидирован эмират Шаддадидов Арана и Нахчивана. Над этими территориями был установлен непосредственный контроль Сельджуков.

Серебряный дирхам Фарибурза ибн Саллара. Музей истории Азербайджана, Баку. Фото wikipedia.org



Продолжая свое продвижение, Мелик-шах взял Самшвилде сжег Кутаиси, взял ряд других городов и монастырей. Вторжения в Армению и Грузию были в большинстве случаев удачны, хотя не обходилось и без поражений, как при Парцхиси в 1074 году. Зависимость грузинских царств от Сельджуков была неоспоримой. Кстати, Сельджуки использовали для порабощения Южного Кавказа те же институты, что ранее арабы. Вассальные царства платили дань и признавали себя вассалами. Эта система в последующем была использована монголами при управлении Восточной Европой и Южным Кавказом.

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Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. Войска огузов и туркменов представляли собой племенные ополчение из конных всадников, которые использовали кочевническую тактику и были преимущественно легковооруженными всадниками, использовавшими луки, стрелы и сабли. Высокие боевые качества туркмен делали их желанными воинами в войсках Саманидов, Караханидов, Али-Тегина, хорезмшахов, Газневидов. Огузов привлекали в свои войска русины и ромеи. Тяжеловооруженные воины были исключением среди огузов и туркмен. Во время становления Сельджукского государства пополнение вооружения и защитного снаряжения совершалось после побед над войсками Газневидов.

Завоевания в Иране и Ираке способствовали эволюции войска Сельджуков. Основу войска по-прежнему составляли племенные конные ополчения, но привлечение в войско иранцев и арабов сделали возможными эффективные осады городов. Осадная техника мусульманских стран применялась при осадах городов в Византийской империи, Грузии и на Ближнем Востоке. В войске Сельджуков также были и пехотинцы, преимущественно из иранских горцев. В зависимости от Сельджуков находились ширваншахи и правители грузинских царств. Сдерживающими факторами экспансии Сельджуков было вовсе не отчаянное сопротивление ромеев или грузин, а междоусобицы Сельджуков и необходимость воевать на востоке против Караханидов и Газневидов.

На Ближнем Востоке серьезным препятствием служили мосульские эмиры из династии Укайлидов. Войско Фатимидов не смогло эффективно противостоять Сельджукам, как и Буиды, Шеддадиды, Раввадиды, Джафариды. Битва при Манцкикерте не имела критического значения, а привлечение туркмен в качестве наемников в войска бунтующих ромейских военачальников открыло путь для завоеваний в Анатолии потомков Кутальмыша. В конце ХІ века тюркские эмиры уже могли позволить себе строить флот. Сельджуки прошли путь от вождей кочевого племени до правителей мусульманской империи, а их войско — от племенного ополчения до многокомпонентного войска ближневосточного образца.

Ярослав Пилипчук