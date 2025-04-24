В России спрогнозировали возвращение голливудского кино в течение 1–3 лет

Фото: Динар Фатыхов

Голливудские киностудии могут вернуться на российский рынок в течение 1–3 лет. Об этом заявил Алексей Васясин, глава сети кинотеатров «Синема Парк», в интервью РБК.

По словам Васясина, переговоры о возвращении западного кино уже ведутся. Он уточнил, что российские кинотеатры заинтересованы в показе иностранных фильмов, но ключевые условия для этого должны установить власти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Васясин добавил, что студии, такие как Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal, могут начать восстановление через дистрибуцию отдельных фильмов, прежде чем открывать полноценные представительства в России. Некоторые американские компании уже начали возвращаться, и студия Miramax уже полностью восстановила свою работу.

Напомним, что после начала СВО, в марте 2022 года, многие зарубежные студии начали приостанавливать показ своих фильмов в России. Например, Warner Bros. отменил выход фильма «Бэтмен» за день до премьеры.

Напомним, что в 2024 году объем российского рынка кинопроката вырос на 19%, достигнув 46,4 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина