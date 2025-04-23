Президент России отметил достижения татарстанцев государственными наградами
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян госнаградами, среди отмеченных оказались и жители Татарстана. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Орденом «Родительская слава» награждены Наиля и Флера Калимуллины за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено доктору химических наук, профессору кафедры отделения экологии ИЭБиП КФУ Венере Латыповой за значительный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
Профессор-консультант кафедры Высшей школы национальной культуры и образования им. Тукая ИФМК КФУ Рузаль Юсупов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности награждены работники ПАО «Татнефть»:
- Алексей Аленькин — главный специалист отдела департамента добычи нефти и газа.
- Андрей Кузьмин — заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть».
- Александр Мельковский — оператор по добыче нефти и газа на «Елховнефть».
- Расых Садыков — ведущий специалист отдела департамента разработки месторождений.
Начальник отдела по эксплуатации и ремонту теплоэнергетического оборудования департамента добычи нефти и газа ПАО «Татнефть» Алексей Кичаев удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик РФ» за многолетний труд и вклад в развитие энергетической отрасли.
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