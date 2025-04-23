Президент России отметил достижения татарстанцев государственными наградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян госнаградами, среди отмеченных оказались и жители Татарстана. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Орденом «Родительская слава» награждены Наиля и Флера Калимуллины за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено доктору химических наук, профессору кафедры отделения экологии ИЭБиП КФУ Венере Латыповой за значительный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Профессор-консультант кафедры Высшей школы национальной культуры и образования им. Тукая ИФМК КФУ Рузаль Юсупов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Реальное время / realnoevremya.ru

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности награждены работники ПАО «Татнефть»:

Алексей Аленькин — главный специалист отдела департамента добычи нефти и газа.

Андрей Кузьмин — заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть».

Александр Мельковский — оператор по добыче нефти и газа на «Елховнефть».

Расых Садыков — ведущий специалист отдела департамента разработки месторождений.

Начальник отдела по эксплуатации и ремонту теплоэнергетического оборудования департамента добычи нефти и газа ПАО «Татнефть» Алексей Кичаев удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик РФ» за многолетний труд и вклад в развитие энергетической отрасли.

Рената Валеева