Министр культуры Любимова представит Россию на похоронах папы римского

Фото: Динар Фатыхов

Министр культуры России Ольга Любимова по решению президента Владимира Путина будет представлять страну на похоронах папы римского Франциска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова, — заявил Песков журналистам.

Папу римского Франциска похоронят в субботу, 26 апреля 2025 года. Заупокойная месса пройдет перед собором Святого Петра в 10:00 по местному времени (11:00 мск). После этого гроб с телом понтифика перенесут в собор Святого Петра, а затем в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.



Матвей Гавриков