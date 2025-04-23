Министр культуры Любимова представит Россию на похоронах папы римского
Министр культуры России Ольга Любимова по решению президента Владимира Путина будет представлять страну на похоронах папы римского Франциска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова, — заявил Песков журналистам.
Папу римского Франциска похоронят в субботу, 26 апреля 2025 года. Заупокойная месса пройдет перед собором Святого Петра в 10:00 по местному времени (11:00 мск). После этого гроб с телом понтифика перенесут в собор Святого Петра, а затем в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.