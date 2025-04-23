Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta* на €700 млн

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Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Apple и Meta* на €500 млн и €200 млн соответственно за несоблюдение требований Закона о цифровых рынках ЕС. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Регулятор обязал компании устранить бизнес-практики, противоречащие законодательству Евросоюза. Еврокомиссия потребовала от Apple снять ограничения, препятствующие разработчикам информировать пользователей о более дешевых способах покупки цифровых продуктов вне App Store.

В отношении Meta* нарекания связаны с политикой «соглашайся или плати», введенной в ноябре 2023 года. Компанию обязали предоставить пользователям Facebook** и Instagram** бесплатную альтернативу с меньшим сбором персональных данных.

Представители обеих компаний заявили о намерении обжаловать решение Еврокомиссии.

Матвей Гавриков