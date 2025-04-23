ЦИК создал рабочую группу по приему документов кандидатов на выборы раиса Татарстана

Фото: предоставлено ЦИК РТ

На 84-м заседании Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан принято постановление о порядке приема и проверки документов для регистрации кандидатов на выборах раиса Татарстана, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

В состав специальной рабочей группы войдут члены ЦИК Татарстана, сотрудники аппарата, представители органов внутренних дел и приглашенные специалисты. Группа будет заниматься организацией приема документов от кандидатов и их проверкой при подаче уведомлений о выдвижении.

— По итогам работы группы и после проверки документов в ЦИК Татарстана будут вноситься проекты постановлений о регистрации кандидатов или об отказе. Это один из ключевых этапов подготовки к Единому дню голосования в республике, — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Рабочая группа также будет контролировать соблюдение порядка выдвижения кандидатов в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Напомним, что председатель Госсовета Татарстана, секретарь политсовета татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин объявил о намерении партии предложить действующего руководителя республики Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность раиса Татарстана на предстоящих выборах.

Матвей Гавриков