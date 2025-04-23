Рустам Минниханов обсудил с послом Беларуси развитие торгово-экономического сотрудничества
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Александром Рогожником.
- На встрече было отмечено, что Беларусь является одним из ведущих торговых партнеров Татарстана. Рустам Минниханов подчеркнул важность расширения взаимодействия в рамках дружественных российско-белорусских отношений.
Александр Рогожник сообщил, что Татарстан занимает особое место среди российских регионов как ключевой экономический партнер Беларуси. По его словам, реализуется ряд совместных проектов, развивается кооперационное взаимодействие.
Стороны отметили, что развитию деловых и туристических связей способствуют регулярные авиарейсы по маршруту Казань — Минск. Посол поблагодарил руководство Татарстана за внимание к вопросам сотрудничества с Беларусью.
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