Новости общества

18:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов обсудил с послом Беларуси развитие торгово-экономического сотрудничества

17:40, 23.04.2025
Рустам Минниханов обсудил с послом Беларуси развитие торгово-экономического сотрудничества
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Александром Рогожником.

  • На встрече было отмечено, что Беларусь является одним из ведущих торговых партнеров Татарстана. Рустам Минниханов подчеркнул важность расширения взаимодействия в рамках дружественных российско-белорусских отношений.

Александр Рогожник сообщил, что Татарстан занимает особое место среди российских регионов как ключевой экономический партнер Беларуси. По его словам, реализуется ряд совместных проектов, развивается кооперационное взаимодействие.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

Стороны отметили, что развитию деловых и туристических связей способствуют регулярные авиарейсы по маршруту Казань — Минск. Посол поблагодарил руководство Татарстана за внимание к вопросам сотрудничества с Беларусью.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также