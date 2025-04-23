В Альметьевске установлена причина сальмонеллеза у клиентов кафе с доставкой

Фото: Михаил Захаров

В Альметьевске выявлены причины группового заболевания сальмонеллезом среди клиентов предприятия по доставке готовых блюд Rollar. С 15 по 17 апреля 2025 года зафиксировано 22 случая кишечной инфекции, у 19 больных подтверждена сальмонелла энтеритидис.

Лабораторные исследования выявили бактерии группы кишечной палочки на оборудовании (венчик миксера, емкость рисоварки, банки для соуса). У двух сотрудников, включая повара, обнаружены антитела к сальмонеллам, а у повара методом ПЦР подтверждено наличие сальмонеллы.

Суд приостановил деятельность предприятия на 90 суток из-за нарушений санитарных требований, технологии приготовления блюд и правил личной гигиены сотрудниками.

Ранее в результате проведенных мероприятий с реализации было снято 55,4 кг пищевой продукции и сырья.

Матвей Гавриков