МИД РФ внес 21 британского парламентария в стоп-лист для въезда в Россию

Фото: Татьяна Демина

Москва приняла решение о включении 21 члена парламента Великобритании в российский стоп-лист для въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.

— В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, направленный на демонизацию России и поддержку неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении ряда британских парламентариев в российский стоп-лист, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что русофобия остается неотъемлемой частью британской внешней политики, нацеленной на нанесение ущерба национальным интересам России. Ведомство также отметило враждебную антироссийскую риторику со стороны Лондона.

Всеобъемлющий характер антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц Великобритании свидетельствуют о намерении Лондона продолжать курс открытой конфронтации с Россией, — констатировали в министерстве.

В МИД добавили, что работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена.

Матвей Гавриков