Парки Казани победили в трех номинациях Всероссийской премии «Парки России»

Фото: Мария Зверева

Парк «Елмай» стал победителем в номинациях «Детские парки» и «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» на II Всероссийской парковой премии, сообщает корреспондент с ParkSeason Expo.

Также лауреатами премии стали бульвар по улице Серова в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» и «Голубые озера» в номинации «Парк у воды».

Всероссийская премия «Парки России» учреждена Министерством строительства и ЖКХ РФ, Ассоциацией парков России, Всероссийским обществом охраны природы и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

Напомним, что вчера стартовало ежегодное голосование за объекты благоустройства в Татарстане. Уже восьмой год жители республики напрямую участвуют в определении приоритетных территорий для обновления. В этом году на выбор представлено 283 общественных пространства (парки, скверы, набережные и т. д.) и 812 дворов. Голосование продлится до 12 июня.

Матвей Гавриков