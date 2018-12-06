Огузский мир: как византийский император пошел войной на сарацинов и угодил к ним в плен

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 6-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5).

Идем на Константинополь!

После Грузии войска турок вторглись в Сирию и Анатолию. Ал-Хусайни сообщал, что Алп-Арслан вторгся в Шам (Сирию) и в округе Халеб оставил вместо себя своего сына. Алп-Арслан переправился через Евфрат и пришел в область Хоя и Салмаса. Тогда кайсар ар-Рума собрал войско в 300 тыс. пеших и конных. К румийцам присоединились представители разных народов: армяне, персы, гузы, франки, печенеги. У султана было 15 тыс. человек, и он послал Низам ал-Мульку письмо, в котором сообщал о том, что идет с этим войском против румийцев. Битва состоялась в местности аз-Зухра между Хилатом и Малазгиртом. По описанию турецкого хрониста, войско румийцев было защищено рвом, что было воспринято как признак малодушности. Сначала поднялся ветер, дувший в лицо туркам, и румийцы начали теснить турок, но когда ветер стал дуть в обратном направлении, преимущество было уже на их стороне, а правитель ромеев просил помилования у одного из гулямов. К восточным границам Сельджуков разнеслась славная весть о победе, и за это халиф поздравил султана. Эта новость должна была ужаснуть Караханидов, однако не возымела должного эффекта. Алп-Арслан перешел Амударью и при осаде Самарканда был коварно убит Йусуфом ал-Хваризими. Престол перешел к Малик-шаху.

Воспользовавшись смертью Алп-Арслана, он собрал войска в Омане и переправился в Керман. Потом он отправился в Исфахан. При Хамадане состоялась битва, в которой Сау-Тегин разбил авангард Кавурда. Войска Кермана были разбиты, а Кавурд попал в плен. Хакан тюрок (Караханид) требовал от Мелик-шаха отдать Термез. Жители Мавераннахра постоянно нападали на сельджукские владения. Мелик-шах мастерски владел мечом, луком, копьем и боевой палицей. Караханиды заняли Термез, однако сельджуки подвели к городу катапульты и взяли город. Гулям Сау-Тегин восстановил укрепления города, и Термез возвратился под власть Сельджуков. Другой эмир Микаил осадил Самарканд, и хакан тюрок очень боялся турков. Потом был еще один поход Мавераннахра, когда сельджукские войска подошли к Кашгару. Между этими событиями был мятеж Текеша. Когда Мелик-шах был у Кашгара, туда прибыл посол румийцев с данью. Хакан тюрок же просил мира у Мелик-шаха. Касательно действий на западе, то коротко сообщалось, что против румийцев султан отправил своего гуляма Барсука и наложил на него большую дань. Потом Мелик-шах двинулся на Шам, а потом на Константинополь, осадив его. Последнее не соответствует истине. Если привлечь данные Анны Комнины, то мы узнаем, что совместную осаду Константинополя с печенегами задумывал один из анатолийских эмиров Чака. Касательно же реальных достижений, то он взял Конью (Икониум), Аксарай, Кайсарию (Кесарию), Антакью (Антиохию). В управление сына Куталмыша была отдана Антиохия. Тадж ад-Дин Тутуш был направлен в Шам, где сражался с Атсызом и взял Дамаск. Султан также воевал в стране кочевников у Тараза, и ему покорился царь неверных турок Йакуб б. Буга-Тегин. Касательно же планов завоевания Йемена и Магриба, то, вероятно, хронист тут перестарался с прославлением султана. После смерти Мелик-шаха и вначале правления Бёркийарука государство Сельджуков распалось на четыре части.

Французская миниатюра XV века, изображающая сражение при Манцикерте. Илл. wikipedia.org



Пленение кайсара

Арабские и персидские хронисты достаточно детально описывали битву при Манцикерте. Хронисты, которые писали в XII веке, как правило, лаконично сообщали о битве под Манцикертом. Ал-Туртуши сообщал, что Алп-Арслан собрал войска в Исфахане из 12 тыс. человек. В пятницу он напал на румийцев, уничтожив многих из их воинов и взяв в плен кайсара Армана (императора Романа). Ибн ал-Каланаси указывал, что когда Роман двинулся в район Манцикерта, Алп-Арслан был под Халебом. Количество румийцев оценено в невероятные 600 тыс. Мусульман было 400 тыс. Многие из румийцев погибли, а император попал в плен. Ал-Азими указывал, что Алп-Арслан выступил против румийцев, поскольку Диоген разорял его земли в Манцикерте. Султан разбил его и взял в плен. Он потом освободил Романа из плена. Ибн ал-Азрак ал-Фарики сообщал, что султан верулся, когда услышал о румийском императоре. Он пришел к Мосулу, жители Ахлата и Манцикерта сообщали, что император пришел в их страну. Тогда султан пришел в Битлис и Арзан. После этого он пришел в Ахлат и стоял там несколько дней. Кайсар румийцев же пришел к Манцикерту. Малому войску султана противостояло 300 тыс. румийской конницы, но, сражаясь в пятницу, мусульмане произнесли молитву такбир во время атаки, и Аллах даровал им победу. Много румийцев погибло и попало в плен.

Султан назначил управителей Ахлата и Манцикерта, а сам возвратился в Азербайджан. Нишапури указывал, что Алп-Арслан отправился на священную войну против румийского кайсара Армана, который пришел с войском в 300 тыс. воинов. Алп-Арслан во главе 12 тыс. человек пришел к нему в Манцикерт и разбил его. Гулям захватил в плен императора румийцев. Алп-Арслан продержал Романа в плену и вынудил платить дань. Ибн ал-Джаузи сообщал, что султан вернулся из Сирии в Хорасан, когда узнал, что греки идут в исламские земли с войной. У султана было 4 тыс. гулямов. Мусульмане начали священную войну и наголову разбили противника. Много врагов было убито и попало в плен. Один из вождей был пленен и отведен к султану. Так было разбито передовое войско ромеев. 25 августа 1071 года, в пятницу, в местечке ар-Рахва состоялась битва с кайсаром Арманом, войско которого было весьма многочисленно. Султан же привел только 20 тыс.человек. При румийском императоре было 35 тыс. франков и еще 35 тыс. собственных воинов. При нем были две сотни генералов, по сотне тысяч осадных инженеров и саперов, а также 15 тыс. гузов, живших у Константинополя. Султан отправил к Арману посольство, требуя от него возвращаться назад, на что кайсар румийцев ответил отказом. Мусульмане обстреляли румийцев из луков, а один из гулямов захватил императора в плен. За освобождение кайсара Алп-Арслан потребовал 1,5 млн динаров, передачи мусульманам Антиохии, Манбиджа, ар-Рухи и освобождения плененных румийцами мусульман. Роман пообещал исполнить желания султана и его отпустили. Румийцы же выбрали себе другого императора.

Хронисты, писавшие в XIII веке, были более многословны. Ал-Бундари писал, что Арман идет на страны ислама с неисчислимым войском. Тогда султан прибыл в Азербайджан, а правитель румийцев в Ахлат. В войске румийцев были хазары, кыпчаки, гузы, русы, абхазы, грузины, франки. Все войско насчитывало 300 тыс. В авангарде находились русы. Султан тем временем собрал свои войска. Румийцы, вступив в окрестности Ахлата, стали ее опустошать и грабить. Командуюший местными войсками Сандак ат-Турки победил румийцев и снял осаду Ахлата. Румийский кайсар же находился у Манцикерта и взял город. Защитники города, ожидавшие подхода султанской армии, были перебиты. Турки стали лагерем в четверг у речки. Румийцы же стали лагерем между Ахлатом и Манцикертом в местности аз-Зухра. Султан начал переговоры с императором, но последний думал, что мусульманский правитель боится его и отверг мирные предложения. В пятницу началась битва, в которой авангарды встретились с авангардами, мечи с мечами, ломались копья, свистели стрелы. Алп-Арслан разделил свой центр на четыре части и каждую из них поставил в засаде. Румийцы атаковали турок и попались в подготовленную западню. Многие погибли и попали в плен. Кайсар тоже. К мусульманам попали три сотни мангонел, которые транспортировали на повозках и с которыми румийцы хотели взять Ахлат. После победы Арслан вернулся в Азербайджан.

Алп Арслан унижает Романа IV Диогена. Илл. wikipedia.org



Сибт ал-Джаузи сообщал, что в 1071 году Алп-Арслан вернулся из Халеба в Иран, услышав о приближении многочисленного войска Армана к странам ислама. При султане было 4 тыс. гулямов. Он отправил Низам ал-Мулька собирать войска. Арман прибыл в Манцикерт и двинулся в направлении местности ар-Раухи между Ахлатом и Манцикертом. К султану прибыло 10 тыс. курдов. В это время у румийцев было 100 тыс. воинов, 100 тыс. саперов, 100 тыс. арбалетчиков, 100 тыс. инженеров и 400 тыс. крытых возов с провизией, гвоздями и 100 мангонелам для осад городов. Арман уже готовился дать своим командирам в собственность Египет, Сирию, Хорасан и Рей. Он собирался занять Ирак и взять Багдад. В пятницу, провозгласив молитву такбир, мусульмане стали обстреливать румийцев. Аллах даровал победу мусульманам и гулям привел в плен императора, которого он увидел среди рабов сакалиба. Султан потребовал от Армана за освобождение 1,5 млн. динаров, передачи мусульманам городов Антиохия, Эдессы, Манбиджа, Манцикерта, освобождения пленных мусульман. Часть румийских генералов Алп-Арслан продал в рабство. В Багдаде праздновали эту победу, а сам султан вернулся в Рей и Хамадан.

Ибн ан-Надим писал, что Арман двигался с неисчислымым войском в область Арзан ар-Рум, и тогда Алп-Арслан вернулся из округа Халеб и услышал, что румийцы направляются в Ахлат. Султан двигался с 15 тыс. воинов, а Низам ал-Мулька направил в Тебриз. В войске Армана были румийцы, русы, хазары, аланы, гузы, кыпчаки, грузины, абхазы, франки. В войске было 5 тыс. арбалечиков и 30 тыс. командующих. Арман отправил 20 тыс. воинов к Ахлату, которые опустошали окрестности и брали пленников. Тогда против них выступил Сандак ат-Турки, который командовал войсками Ахлата. Он разбил румийцев, и его подвиг отметил султан. Находящиеся при императоре войска взяли Манцикет и силой заставили жителей города сопровождать его. Однако они дезертировали. 200 тыс. румийцев и 15 тыс. мусульман встретились в местности, называемой ар-Рауха. Султан отправил посольство с предложением мира, но Арман отверг его, думая, что султан его боится. Тогда в пятницу всадники мусульман и румийцев построились в боевые линии. Султан разделил свои войска и подготовил засады. Мусульмане в полдень атаковали войска Армана, а султан сам руководил битвой. Румийцы атаковали, мусульмане притворно отступали, заманивая их в западню. Они разбили румийцев и возобновили свои атаки. В плен попал кайсар Арман. Были захвачены 3 тыс. возов, где были мангонелы и оружие. Среди румийцев никто не выжил из тех, кто был при осаде Ахлата. Султан возвратился в Азербайджан. Султан отпустил императора, и тот прибыл в Константинополь, но греки его сместили и ослепили. Вскоре Роман умер.

Описание Рашида ад-Дина и Мирхонда

Некоторый интерес для нас представляют описания мусульманских хронистов XIV—XV вв. Если мусульманские хронисты предыдущих столетий писали по-арабски, то эти писали на фарси. Одним из самых ярких был Рашид ад-Дин. Он упоминал, что в правление Алп-Арслана кайсар румийцев Арман возглавил войско из 300 тыс. воинов. При султане было только 15 тыс. всадников. Вскоре к ним присоединилось 5 тыс. пехоты из ветеранов. Он решил дать бой у Манцикерта между Ахлатом и Эрзерумом. При султане были командующие Артук, Сатук, Менгучук, Данишменд, Чавли, Чавулдур. Перед битвой султан советовался с Данишмендом. В пятницу началась битва, и мусульмане вместе провозгласили такбир, прося даровать им победу. И они победили и взял в плен кайсара Армана. Тот обещал освободить пленных мусульман, а также платить по тысяче динаров каждый день и посылать постоянную дань каждый год. При таких условиях Арман был отпущен на свободу, а султан возвратился от Манцикерта и Ахлата в Азербайджан. Арман нарушил свое обещание, прибыв в Константинополь и отказавшись платить. И тогда Алп-Арслан направил свои войска против румийцев. Эмир Артук взял Мардин, Амид, Манцикерт, Малатью, Харпут. Данишменд завоевал Кайсери, Заманду, Сивас, Давалу, Токат, Никсар, Амасью. Чавлы покорил Мараш и Сарус. Менгучек-газм взял Эрзинджан, Камах, Кугунийу (Икониум). Аксараи писал, что Алп-Арслан напал на земли румийцев с 12 тыс. воинов. Кайсар румийцев Арман выступил против него с 50 тыс. воинов и преследовал их до Манцикерта. В пятницу Алп-Арслан незамедлительно напал на румийцев и разбил их. Арман же попал в плен, и об этом рассказывали в Багдаде. Хамдаллах Мустауфи ал-Казвини указывал, что Арман хотел уничтожить Иран. Большая часть его войска умерла от жары. Тогда он набрал новое войско. Алп-Арслан во главе 12 тыс. сразился с румийцами. Роман был взят в плен гулямом Аль-Кафшутом.

Золотая монета Романа IV. Фото wikipedia.org



Более детальное описание событий у Мирхонда. Алп-Арслан во время своей кампании в арабском Ираке пришел к городу Хой. Румийский кайсар собрал против него большую армию из франков, русов, армян, сирийцев, греков, числом в 300 тыс. Они хотел пройти через мусульманские земли, сделать Багдад резиденцией католикоса, а халифа изгнать. Кайсар планировал пройти до Самарканда, сжигая священные книги и не оставляя никого в живых. Навстречу Арману из Тебриза выступил султан с войском в 10 тыс. чел. Император остановился лагерем у Манцикерта (который был приграничной мусульманской крепостью. В войске кайсара было 10 тыс. воинов, вооруженных секирами. Также у него была нефть для огнеметов, чтобы уничтожать города. В битве с мусульманами храбро сражались греки и армяне. Султан повел в атаку свои войска, и Аллах даровал ему победу. Греки пали от стрел мусульман, и император попал в плен. Чтобы освободиться из плена Арман обещал Малику-Арслану (сыну Алп-Арслану) в жены свою дочь и платить дань. При таких условиях императора освободили. После победы над греками султан вернулся в Рей, куда назначил нового наместника [Hillenbrand 2007, 90-104].

У Ахмеда Ибн Лютфуллаха сказано, что в 1065 году Алп-Арслан напал на Армению и Рум. Много крепостей он передал Абу-л-Асвару, который был правителем Аррана. Он двинулся в область Ани. Тогда на его земли напали неверные-шекинцы и аланы. Они дошли до ворот Джазны (Гянджи). В 1067 году в Арран вступил Алп-Арслан, который после этого напал на Шаки и Джурзан, а в 1068 году Савтекин вторгся в Арран. После этого в 1070 году правители Аррана и Ширвана воевали между собой. В 1075 году Савтекин снова вторгся в Арран.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук