Огузский мир: как потомки Сельджука прошли путь от наемников до повелителей

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 1-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. Начало здесь.

Как византийцы пытались подкупить огузов, но в итоге помогла чума

Славянские и европейские хроники сохранили мало упоминаний об огузах. Адам Бременский коротко упоминал о них. Нестор же упоминал о торках под 985 г. как о союзниках Руси против волжских булгар и как об объекте походов Руси в 1050 и 1054 году. Под 1080 г. упомянуто о бунте торков переяславских против Руси. В других хрониках повторены сведения Нестора и добавлены неясные данные о измаельтянах таурменах (туркменах). Куда более щедры на данные об огузах византийские хроники. Константин Багрянородный упоминал об узах как о тех, кто вместе с хазарами разгромил печенегов и вынудил их мигрировать.

Константин Багрянородный сообщал, что узы вместе с хазарами изгнали печенегов из земли между Волгой и Уралом. Подчиненные узам печенеги носили короткие кафтаны. Анна Комнина указывала, что савроматы (огузы) под давлением гетов (венгров) вторглись во владения ромеев. В битве около Триадицы император Исаак Комнин разбил их. Также она сообщала, что скифы под давлением савроматов были вынуждены переселиться к Данувию, где их поселили у себя Хали, Сеслав, Саца.

Необходимо отметить, что Иоанн Зонара сообщал о переходе Истра (Дуная) племенем скифского происхождения. Им хотели преградить путь Никифор Вотаниат и Василий Апокап, а также начальник придунайских городов, но не успели. Число кочевников хронист оценивал в 600 тысяч. Войска ромеев были разбиты, и два вышеупомянутых полководца были побеждены. Узы опустошали местности Македонии и проходили до Эллады. Император же говорил, что это племя непобедимо, и отправил им дары. Лестью и деньгами он хотел настроить одних огузских вождей против других. Много узов погибло от чумы. А болгары и печенеги, жившие во Фракии, нападали на узов и перебили многих из них. Узы были вынуждены бежать за Дунай.

Византия и ее северные соседи в середине XI века. Фото wikipedia.org



Михаил Атталиота писал, что в 1064 г. дунайскую границу оборонял Василий Апокап, который, как и Никифор Вотаниат, был начальником местных городов. Узы переправились через Дунай на лодках-однодревках и с мехами. Болгары не сумели противостоять им, и они заполонили весь край. В плен попал Никифор Вотаниат. Иллирик был опустошен до Солуня и Эллады. Узов считали непобедимыми, и император отправил к ним многие дары. Вследствие непонятной причины много узов погибло, что было воспринято ромеями как Божий дар. Георгий Кедрин и Иоанн Скилица указывали, что в 1064 г. на Византию напали узы, которые переправились на суднах разной конструкции. Они разбили ромеев и греков, а также взяли в плен Никифора Вотаниата и Василия Апокапа, которые заведовали охраной границы. Узов было 600 тыс., и они опустошили земли до Солуня и Эллады. Император пытался умилостивить их подарками и обращался с этим к племенным вождям. Узы опустошили Болгарию и разоряли Фракию и Македонию. Однако эпидемии и голод сократили численность узов, а печенеги и болгары наносили поражения узам, которые были вынуждены отступить за Дунай.



Путь сельджука: от вассала к султану

Другим ответвлением огузов были туркмены, или же турки-сельджуки. Свое происхождение они вели от Сельджука, сына Сырчака-Тугага или сына Керекуч-ходжи. Ведущим племенем среди них было племя кынык. Туркмены жили в городищах Сыгнак и Карачык, на границе с Мавераннахром. Сельджуки были противниками огузского ябгу, и в сочинениях мусульманских хронистов указывалось на войны между ними. Сельджуки принимали ислам, поскольку им были необходимы земли для поселения. Территории они получили от Саманидов, которые за счет них пополняли свое войско. Они смогли отвоевать у огузов Дженд. Сельджуки принимали участие в войне Саманидов с Караханидами. Они поселились в Нуре Бухарском и Самаркандском Согде. Завоевание Караханидами Мавераннахра привело к тому, что сельджуки в Зеравшанской долине и Нуратинских горах оказались под властью Караханидов.

Около Бухарского Нура образовалась группировка Исраэла, в районе Дженда же жил Чагры-бек Дауд. Сельджуки Исраэла некоторое время помогали Али-тегину, который хотел создать свое государство на обломках владений Саманидов. Они противостояли Караханидам. Чагры-бек во время деятельности Али-тегина переселился в район Кеша и Нахшеба. Махмуд Газневи, который был потомком Себук-тегина, разгромил Али-тегина и вместе с ним группировку Исраэла. Сельджуки были уведены им в Хорасан. Уже в 1027 г. против гнета Газневидов восстали Сельджуки Хорасана. В 1028 г. Арслан-джазиб разбил Сельджуков. В 1029 г. бои шли с переменным успехом. Масуд б. Махмуд пользовался помощью туркменов и огузов в борьбе за престол. В 1031 г. Ягмур, Кызыл, Буга, Кокташ восстали уже против Масуда. В 1033—1034 гг. туркмены снова воевали в Хорасане, хотя и потерпели поражение в битве при Серахсе, но отступили в пустыни и избежали разгрома. В Мавераннахре после разгрома Исраэла продолжал действовать Али-Тегин до самой своей смерти в 1034 году. Туркмены получили поддержку в Хорезме. В 1034 г. они были союзниками Харуна б. Алтунташа. В 1034 г. Шах-мелик из огузской династии барани, который был военачальником хорезмийцев, напал на Сельджуков и изгнал их в пустыню, однако хорезмийская знать и сам хорезмшах попросили их вернуться. После гибели Харуна хорезмийские туркмены ушли к своим родственникам в Хорасан. Сельджуки значительно усилились. Возглавляемые Тогрул-беком Мухаммедом, Чагры-беком Даудом, Муса-ябгу они стали союзниками Богра-хана из династии Караханидов. В 1035 г. Масуд отдал им ряд городов в Хорасане. В 1038 г. Тогрул-бек провозгласил себя султаном. В последующем за этим конфликте Газневиды в 1039 г. потерпели ряд неудач. Решающей для судьбы Сельджуков и Хорасана стала битва при Данданекане в 1040 году. Блестящая победа Сельджуков открыла для них большие возможности для завоеваний.

Тогрулская башня, памятник XII в. к югу от Тегерана в Иране в память о Тогрул-беке. Фото wikipedia.org



Как огузы стали туркменами

Более подробно военное искусство огузов реконструируется по сведениям современников сельджукских завоеваний. Нужно сказать, что для обозначения принявших ислам огузов и карлуков использовался термин «туркмен». Ал-Утби сообщал, огузы шли по следам караханидского Богра-хана, преследуя его. Через некоторое время огузы уже выступили на стороне караханидского Илек-хана против ставленников Махмуда Газневи в Хорезме и Мавераннахре. В Мавераннахр вторглись огузы и взяли там большое количество пленных и добычи. Во время похода Сюбаши-тегина на Хорасан Махмуда Газневи поддержал огуз Мухас б. Так. Около Серахса он сражался с караханидским войском и был убит Сюбаши-тегином.

Гардизи сообщал, что Абу Ибрахим вместе с огузами пришли к Аб-и-Кухак и там сразились с караханидским войском. Они разбили Сюбаши-тегина. Потом они захватили 18 военачальников. Илек-хан совершил поход на Самарканд, потому что хотел отомстить. Огузы потом хотели напасть на Абу Ибрахима, но этому помешало то, что многие из них потонули в реке. В 1025 г. войско Исраила б. Сельджука было направлено в Индию. Махмуд Газневи позволил поселиться в Хорасане 4 тыс. семейств Сельджуков. Они расселились около городов Серахс, Баверд, Фераву. Эмир Туса Абу-л-Харис Арслан Джазиб потребовал от султана или самому расправиться с мигрантами, или дать ему сделать это. Махмуд Газневи отказался это сделать, и уже в 1027 г. люди Неса, Баверда и Феравы жаловались на бесчинства туркмен, и султан приказал эмиру Туса расправиться с ними. Однако туркмены разбили войско эмира, и сам султан в 1028 г. повел против них войско.

При рабате Фераве в битве погибло 4 тыс. туркменских всадников и многие из них попали в плен. Уцелевшие отступили в сторону Балхана и Дихистана. В 1031 г. жители Серахса и Баверда снова пожаловались на туркмен. Махмуд Газневи направил против них эмира Абу-Сада Абдуса б. Абд ал-Азиза. Около Феравы состоялась битва, и много людей погибло. Туркмены отправили к Балхану обоз и семьи, а сами воины остались около Феравы, и каждый день к ним прибывали подкрепления, и они сражались. Когда эмир Масуд из династии Газневидов прибыл в Нишапур, то местные жители жаловались ему на туркмен. Масуд назначил начальником войска Бектугды и набрал войско из курдов, арабов, тюрок, индусов. Когда газневидское войско прибыло к Сепандакану, туркмены отправили посольство с пожеланием помириться и просили предоставить им место для кочевания. Бектугды отказался с ними мириться и дал им бой. Туркмены были разбиты, а их обоз был разграблен газневидским войском. Узнав о поражении, на помощь своим сородичам пришел сельджукид Давуд. Битва продолжалась два дня, и туркмены брали верх. Бектугды не смог устоять под натиском и был разбит. Другой же газневидский полководец, Хусейн б. Али б. Микаил, держался до последнего и из-за своего мужества был пощажен, хотя оставался пленным долгое время. В 1037 г. жители Хорасана снова жаловались на туркмен. Те широко развернулись около Балха. Узнав о подходе войска Масуда, туркмены оставили провинцию Балх. Когда Масуд задумал войну с Караханидами, его войско подошло к Мерву, и туркмены убоялись его и заключили с ним мир в 1038 г. при условии, что он предоставит им пастбища. Они же обязались ему служить. Однако это было временно. Вскоре туркмены напали в районе провинции Герат на обоз войска Масуда. Тогда газневидское войско разбило туркмен и угрожало ябгу. Тот притворился, что не имеет отношения к случившемуся. Но огонь конфликта все больше разгорался. Тогда жители Баверда сдали город туркменам. Масуд двинулся против туркмен и разбил их у Туса. Потом он овладел Бавердом. Тогрул не посмел показаться на глаза Масуду, а войска Газневидов взяли Серахс, жители которого были союзниками туркмен. Город был взят, и через Лестане Махмуд подошел около Данданакана.

Битва при Данданакане. Фото chrontime.com

Войны с Газневидами

У Данданакана они столкнулись с большим войском туркмен, которое не давало им далее пройти. Туркмены заняли гору и равнину и сражались конными, построившись в ряды. Масуд сразил в битве несколько врагов, но его эмиры бежали. Его храбрость не дала туркменам его схватить. Сам он бежал в Мерверуд. От Мерверуда он бежал в Газни.

Другой газневидский хронист, Абу-л-Фазл Бейхаки, был более многословен. Cвое повествование он начал с того, что укорял Масуда, что тот позволил туркменам вернуться в Хорасан, после того как Махмуд Газневи разбил их и те бежали в Балханские горы. Масуд пропустил туркмен, желая за их счет пополнить свое войско. Во главе туркмен стояли Кызыл, Бука и Кокташ. Они служили Газневидам, но также и опустошали соседние земли, такие как Рей и Джибаль. Нужно сказать, что сипахсалар Ирака Таш-фарраш сам задумывал расправиться с вождями туркмен, оправдывая это тем, что у них мятежные мысли. Старейшины туркмен по приказу Масуда были казнены. Массовое переселение туркмен было вызвано тем, что кочевые племена кыпчаков, чуграков и куджетов пришли в движение и оказали давление на огузов и туркмен. Сипахсалары Масуда Арслан Джазиб и Гази еле смогли справиться и изгнать их из Хорасана. Часть туркмен в войске Кутугмиша-джамедара были отправлены завоевывать Мекран. Это не помешало другим туркменам восстать и выступить в качестве союзников Караханидов в 1032 году.

В 1033 г. туркмены под руководством сыновей вышеназванных правителей спустились с Балханских гор, и тогда же Масуд отправил в Баверд, Серахс, Тус, Дихистан саларов, чтобы сдержать их, однако восстание не успокаивалось. Кроме того, наместник Хорасана Сури, стараясь обособиться, отправил письма туркменам. В 1034 г. они заняли Серахс, Мерв, Бадгис, Баверд. Туркменам тайно помогал караханид Али-Теги. Наместник Хорасана Сури потерял ряд округов и просил помощи у Масуда. Туркмены подошли к Термезу и в Кобадиане осуществили опустошения. Против них выступил Хаджиб Бек-тегин и победил их в первой битве у Шабуркана. После этого они притворным бегством заманили его в засаду. Туркмен убил его стрелой. Нуш-тегин сразился с туркменами, пришедшими из Серахса. Тот сообщал, что рубился с ними несколько дней. В первый из дней газневидский военачальник не осмелился напасть на туркмен ночью. На следующий же день он разбил их, выставив напоказ 200 отрубленных голов. В декабре 1034 г. Ахмед-и Абд ас-Сабад освободил от туркмен Хутталян и Тохаристан. Он произвел там большой террор. Под влиянием этих событий туркмены из Баверда и Несы отступили в Фераву. Пири Ахурсалар преследовал их до Балханских гор, и в газневидском войске были планы идти на завоевание Хорезма, однако Ахмед-и Абд ас-Сабад предостерег от этого. Ближайшей задачей было взятие Мерва и вбитие клина между сыновьями и эмирами Караханидов. Это нужно было для того, чтобы Караханиды и туркмены вместе не выступили против Газневидов. Масуд должен был поддержать властителя Дженда против туркмен. Те же появились из пустыни, совершая грабительский набег на Хорасан. Масуд с большим войском подошел, и поэтому хорезмшах Алтун-таш, который ранее был готов напасть вместе с туркменами, отступил и вернулся в свои владения.

Продолжение следует