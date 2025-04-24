Аренда жилья в Казани на лето подорожала на 18%, составив в среднем 5,3 тыс. рублей в сутки

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Средняя стоимость аренды жилья на лето в России составила 5,5 тыс. рублей в сутки, что на 14% больше, чем в прошлом году, при этом в Казани цены выросли на 18% и достигли 5,3 тыс. рублей в сутки, сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

По числу бронирований лидируют Санкт-Петербург, Сочи и Зеленоградск, а также Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Владивосток, Светлогорск и Кисловодск.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В среднем туристы арендуют жилье на лето на шесть суток и тратят около 32,8 тыс. рублей. Наиболее востребованными направлениями являются Калининградская область, Кавказские Минеральные Воды, Дагестан и Карелия.

Напомним, что столица Татарстана оказалась одним из городов, куда семьи с детьми бронируют поездки на майские праздники раньше всех. Чаще всего это двое взрослых и один ребенок, с отдыхом на три ночи. В среднем семьи с детьми планируют поездки на майские праздники за 2,5 месяца вперед.



Анастасия Фартыгина