Огузский мир: захват священного Иерусалима и восстановление тюрками халифата

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 11-я

Фото: wikimedia.org (французская миниатюра XV века «Алп Арслан унижает Романа IV Диогена»)

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк возвращается к серии колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Иерусалим взят

Этому примеру последовали и другие отряды. Императорские конюхи тоже бежали. Те из неприятелей, кто был на холмах, сообщили султану, что ромеи бежали. И тогда битва разразилась по-новому. Роман приказал своим воинам не впадать в отчаяние, а сам долго и мужественно отбивался от турок. Среди других же царила паника. Одни говорили, что император храбро сопротивляется врагам, вторые же указывали, что император погиб, третьи приписывали победу туркам, пока бывшие с императором каппадокийцы не обратились в бегство. Неприятели преследовали бежавших ромеев. Одних убили, других захватили в плен, третьих растоптали лошадьми. Лагерь стал добычей турок. Император отчаянно сопротивлялся, многих убил, но, когда под ним упала лошадь, он стал сражаться стоя. К вечеру его захватили в плен. Однако турки его отпустили.

Греческие источники позволяют реконструировать военное искусство турок-сельджуков. Излюбленным тактическим приемом турок был обстрел войск врага из лука на расстоянии и притворное бегство с последующим заманиванием его отдельных отрядов в засаду. К моменту завоевания турками Анатолии они уже умели брать города. По источникам можно реконструировать и вооружение турок-сельджуков. Упоминалось использование стрел, сабли и копья. Схватки с хорошо вооруженными отрядами ромеев и наемниками-французами указывают на существование у турок-сельджуков тяжелой конницы, хотя широко использовалась и легкая кавалерия. В период после битвы при Манцикерте турки широко использовали и пехоту. Византийцы преувеличивали турецкое войско, хотя, без сомнения, оно было значительным. Несмотря на роль, которую придавали ромеи битве при Манцикерте в падении анатолийских владений Византии, большую роль сыграла борьба внутри самой Византии. Разные претенденты на трон привлекали наемников-турок. Алексей Комнин сделал правилом привлечение на свою сторону, кроме наемников-европейцев, еще и турок, которых теснили другие турки.

В латинских источниках события, предшествующие крестовым походам, изображены фрагментарно. Гийом Тирский писал, что народ турок или же туркоманов происходил из северных местностей. Он не имел постоянного жилища и кочевал. Турки возглавлялись старейшим в роде и вместе с собой везли свое богатство. Множество турок достигло границ Персии и нашли там местность, пригодную для проживания. Они платили правителю этих земель условленную дань. Король персов, он же халиф багдадский, опасался вместе с туземцами размножения турок. Турки перешли реку Кобар и поняли, что не уступают персам ни численностью, ни мощью. Они избрали себе короля жребием, и ими стал править род Сельджуков.

Сельджук (Тогрул-бек) был человеком знатным и опытным в военном деле. Между 1060 и 1070 годами турки овладели всем Востоком. Они вторглись в Египет, Сирию и овладели Иерусалимом. Там они жестоко притесняли пилигримов. Могущественный сатрап персов и ассирийцев Бельфет (Алп-Арслан) вышел от окраин Востока и напал на владения греков, когда у тех правил Диоген. С бесчисленным количеством воинов он вторгся в страну греков, и Роман вышел ему навстречу. Сначала битва была равной, но в итоге христианское войско было повержено, и много христиан погибло. Император оказался в плену, и король «нечестивых» сел на его трон. Князья греков избрали себе другого императора, не терпя такого унижения. Турки же овладели всей страной — от Лаодикеи в Сирии до Геллеспонта. Путешествия в святые место оказались опасными.

Битва при Манцикерте. Французская миниатюра XV века. Фото wikipedia.org



Эккехард из Ауры указывал, что во времена константинопольского императора Алексея были стычки между греками и армянами. Более слабые армяне призвали к себе против греков из Персии соседних воинов. Полчища этих язычников пришли из Хорасана, который был густонаселен. Здесь правили четыре султана. Они рассеялись по всей Армении, а также по Каппадокии, Романии, Сирии. Они захватили Никею, одну из прочнейших крепостей, и избрали тирана Солимана. Обращаясь к Константинополю, он указывал, что не защитили их ни толпы варингов, туркополов, печенегов, ни множество кораблей. Туркам подчинилась Антиохия, вся Сирия и Палестина. Фульхерий Шартрский указывал, что папа Урбан V говорил о том, что персидский народ турки притесняет его восточных собратьев по вере — католиков. Сообщалось, что они вышли к Средиземному морю, все больше и больше захватывают христианские земли и уничтожают церкви. Римский понтифик призывал отомстить за убитых и порабощенных христиан.

Победное шествие Сельджуков

Нужно сказать, что завоевания турок-сельджуков достаточно хорошо исследованы в историографии, поэтому мы не будем пересказывать ход их военных кампаний, а сосредоточимся на ключевых проблемах. Нужно отметить, что туркмены, переселяясь в Хорасан, уже застали там тюрок. Первые тюрки в мусульманском мире появились еще во время правления Аббасидов, обладавших реальной властью. Тюрки, бывшие при Махмуде Газневи, были далеко не первой волной тюрок в мусульманском мире. Сами Газневиды происходили от тюрка Себук-Тегина из Барсхана. Поэтому неудивительно, что ряд противников сельджуков в войске Масуда Газневи носили тюркские имена. Привлечение туркмен в войска газневидов не было чем-то особенным и выходящим из ряда вон. Этим и объясняется раннее появление туркмен на Южном Кавказе и около Ирака. Туркмены нанимались в войска арабских и курдских правителей. Однако систематический и массовый характер вторжения туркмен приобрел после битвы под Данданкане в 1040 году, когда туркмены, воспользовавшись победой над газневидами, распространили свою власть на Хорасан, Тохаристан, Гур и другие территории. Нужно сказать, что газневиды невольно подготовили пришествие сельджуков, поскольку ослабили влияние иранской служивой знати и адаптировались к институтам арабско-персидской мусульманской цивилизации. По сути, система мусульманских титулов была перенята сельджукидами от газневидов, равно как и система икта была заимствована ими от Буидов. Однако у сельджуков, в отличие от газневидов, была опора на племенные ополчения, а не на наемников. Кроме того, если газневиды перенимали пышные мусульманские арабские имена, то сельджуки старались найти середину между традиционными тюркскими именами и арабскими титулами. Во время войн с газневидами сельджуки пользовались поддержкой части населения, которая была недовольна налоговым бременем со стороны газневидов. После битвы при Данданекане преграда для продвижения сельджуков на запад упала.

Уже в 1038 году Тогрул-бек провозгласил себя султаном. Победа под Данданекане в 1040 году отдала под власть сельджуков Хорасан. Они вторглись в Тохаристан, Буст, Гур, Систан, Кабулистан. В 1043 году в провинции Буст войска газневидов под руководством Маудуда были разбиты сельджуками. В 1042 году сельджуки заняли Хорезм. После этого были покорены Гурган и Табаристан. В 1043 году они вторглись в Керман. В 1045 году поход на Керман был повторен. Также на их пути оказался Хамадан. Тогда же сельджуки подошли к Хулвану, ведя войну с курдами. Продвижение на запад было замедлено мятежом Ибрахима Йынала в 1050 году, который вошел в ситуативный союз с курдами. И хотя он был разбит в 1050 году Тогрулом, он снова поднял бунт в 1059 году, пользуясь тем, что султанские войска были под Нисибином.

В 30—40-х годах XI века противодействие туркменам оказывали курды и арабы. Среди правителей из этих народов у них были и союзники. Так, один султан из курдской династии Раввадидов позволил им нападать на армян. Успешные походы против армян были частыми. Однако при своем продвижении туркмены в 1041—1042 годах около Мосула были разбиты арабами-бедуинами из войска местной династии Укайлидов. Эта династия была разгромлена сельджуками только в 80-х годах XI века. Другие эмиры не были так воинственно настроены. Шеддадиды, Раввадиды, Мерваниды, Мирдасиды признали себя вассалами Сельджуков. Сопротивление туркменам оказывалось лишь в некоторых анклавах.

Газневидское государство (997 — 1030). Фото wikipedia.org

Шаги к централизации

Необходимо отметить, что государство Буидов переживало не лучшие времена и было раздроблено. Их можно было сравнительно легко подавить. В 1043 году туркмены взяли Рей, а в 1048 году был взят Исфахан. Продвижение сельджуков далее на запад сдерживали преимущественно усобицы между самими сельджуками. Против султанов восставали ближайшие родственники. После подавления бунтов перед туркменами лежали княжества грузин и армянские территории, подвластные Византии. Вдоль границ с христианами сельджуки создавали приграничные марки (округи) — уджи. На них формировались отряды гази для войны с христианами.

Упадок Македонской династии в Византийской империи пришелся на период экспансии сельджуков. Борьба за власть между византийскими военачальниками также создавала благоприятные условия для продвижения туркмен, которые вместе с арабами и курдами воевали в составе войск сельджуков. Персидские земли были базой для вторжения туркмен в Анатолию, Армению, Ирак и Сирию. В Ираке туркмены сравнительно быстро разбили войска тюркского эмира Буидов Арслана ал-Басасири. В 1055 году войско сельджуков подошло к Багдаду. В ходе завоеваний армия сельджуков превратилась из племенных ополчений в разноплеменное войско мусульманской империи, в котором кроме конницы были пехота и осадные орудия. Благодаря этому они могли овладевать городами и закрепить свои завоевания. Арслан ал-Басасири был непопулярен еще и потому, что признал зависимость от Фатимидов. Его было несложно победить. Наследник Тогрул-бека Алп-Арслан подавил мятеж своего родственника Кавурда и лишил Керман автономности. Восстание правителя Чаганиана Муссы и хутталянского правителя также окончилось неудачно. Территории утратили особый статус и стали обычными провинциями. В 1065 году Алп-Арслан разгромил кыпчаков Чарыг-бека и совершил поход на Хорезм, где сделал правителем своего сына. Правитель Саурана и Дженда признал себя вассалом сельджуков. При Чагры-беке и Алп-Арслане государство сельджуков по сути было лоскутной империей. Ее централизацией начал заниматься только Алп-Арслан.

В 1067 году войско Алп-Арслана взяло Эддесу (по-армянски Урха). Также пали Антиохия, Мелитена (Малатья), Кесария. Услышав про вторжение, Роман Диоген собрал войско и около города Тефрике (Дивриге) в 1068 году разбил сельджуков. Ромеи отвоевали Манбидж. В 1069 году, базируясь в Хлате, сельджуки начали активные нападения. Их эмиры Афшин и Ахмед-шах вторглись в Анатолию и опустошили Амориум. Роман Диоген снова двинулся в поход и около Кесарии разбил их войско, что однако не помешало туркменам опустошить Икониум (Конью). Выступая в поход в 1070 году, Роман Диоген уже имел опыт побед над войском сельджуков, однако под Манцикертом ему противостояли не эмиры, а сам Алп-Арслан. Ромеи были разбиты под Манцикертом. Однако византийское господство в Анатолии погубило не само поражение, а борьба за власть в Византийской империи в 70—80-х годах XI века. Провинции были предоставлены сами себе. Кроме того, развить успех сельджукам помешал мятеж Кавурда после смерти Алп-Арслана и нападение Газневидов и Караханидов на восточные владения Сельджукского государства. Бегство Арслана ал-Басасири к Фатимидам было предлогом для вторжения в Сирию.

Памятник султану Алп-Арслану. Фото redsearch.org

Восстановление власти халифа в Багдаде было прагматическим делом сельджуков. Под лозунгами суннитского ислама они вели пропаганду против шиитов-исмаилитов. В 1070–1071 годах Алп-Арслан воевал у Халеба, а туркменский эмир Атсыз помог Фатимидам в подавлении восстания в Южной Сирии, однако почти сразу же выступил против бывших союзников. Он взял Яффу и Аскалон, а после этого овладел Иерусалимом, который сделал своей столицей. Он осаждал Дамаск в 1071 и 1073 годах, однако неудачно. И только в 1076 году город был взят. В 1077 году для подавления княжества Атсыза в Сирию был отправлен Тутуш. В 1076 году через Луристан в Аравию против карматов в Бахрейн были отправлены войска Артука. Тутуш и Мелик-шах действовали в Сирии. В 1081 году они взяли Тартус, в 1083 году пал Харран.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук