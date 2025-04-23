«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в седьмом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фото: Динар Фатыхов

Уфимский «Салават Юлаев» победил московский «Спартак» со счетом 3:2 в решающем седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 4–3 в пользу уфимцев, которые отыгрались с 1–3.

В полуфинале «Салават Юлаев» сыграет с победителем пары «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). В другом полуфинале встретятся челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

«Салават Юлаев» одержал восемь побед в седьмых матчах плей-офф КХЛ при двух поражениях. Это лучший показатель в лиге. Для «Спартака» этот матч стал первым седьмым матчем в истории клуба.

Последний раз уфимцы выходили в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне 2018/19, где уступили «Авангарду». «Спартак» ни разу не доходил до этой стадии турнира.

Матвей Гавриков