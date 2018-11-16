Огузский мир: как Сельджуки нарастили мощь и потеснили Газневидов

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 3-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (Часть 1 см. здесь, часть 2 — здесь).

Триумфаторы под Нишапуром

В 1035 г. против Масуда выступили войска Сельджуков и Йинал-тегина числом в 10 тыс. туркмен. Мимо Мерва они пришли к Несе. Сури стал их ходатаем и передал им Несу. Они говорили, что более не могли находиться в Мавераннахре, поскольку умер Али-Тегин, а его сыновья были неразумными и стали преследовать туркмен. Туркмены просили пожалования Насы и Феравы. Отмечалось, что Алтунташ каждую зиму давал приют им и что споры с хорезмийцами были у них из-за Харуна. Туркмены обещали, что подавят любой мятеж. Великий везирь указывал, что не зря говорил Масуду не идти походом на Табаристан и Гурган, поскольку если ранее Газневиды имели дело с пастухами, то теперь с эмирами-завоевателями. Эмиры Масуда были настроены изгнать туркмен. Везирь же был настроен на мир с туркменами, поскольку те предлагали мир. Однако возобладали ястребы, тем более что Шах-мелик взял обозы туркмен.

Лазутчики из Баверда и Несы сообщали, что туркмены пока не осуществили набег. Туркмены готовились и к войне, и к миру. Их конное войско находилось на горе и следило за врагом. Во главе газневидского войска стал Бектугды, который был настроен или изгнать туркмен из страны, или всех их перебить. Против туркмен двинулось 15 тыс. всадников и еще 2 тыс. гвардейцев-гулямов. 1 июля Газневиды одержали победу над авангардом туркмен, отрубив 700 голов и много людей захватив в плен. Ободренные этим известием Газневиды стали пировать, и утреннее нападение туркмен застало их врасплох. Бектугды бежал, а Хусейна Али Микаила взяли в плен.

Причиной поражения было также отсутствие единого командования, разные салары распоряжались как хотели. Бектугды приказал держать порядок, однако его не послушались, после того как столкнулись с врагом и одержали первый успех. Когда Бектугды увидел, что отряды других саларов попали в засады, то он двинул центр, и все смешалось. Бой был ожесточенным и надежды Газневидов на легкую победу не оправдались. Неопытные салары бросились бежать, а за ними и все войско. Бектугды благодаря мужеству своих приближенных избежал плена. После поражения Масуд пошел на договор с сельджуками, поскольку иной альтернативы у него не было. В руки туркмен попало много имущества и снаряжения газневидского войска.

В 1036 г. иракские и сельджукские туркмены начали притеснять население Хорасана. Они угоняли скот местного населения. Против них был направлен Сюбаши-тегин с 10 тыс. конных и 5 тыс. пеших воинов. И это была лишь часть газневидских войск, которые были направлены против туркмен. 12 ноября 1036 г. Масуд Газневи принял послов от Сельджуков. Они требовали отдать им Мерв, Серахс, Баверд, предоставить земли для кочевьев. Взамен они предлагали свою службу и защиту от мятежников. Также туркмены соглашались платить налоги. Однако советники Масуда были настроены на войну. 24 ноября пришло известие, что Дауд Сельджук напал на Газни пройдя Резан, Гур и Сепах-и Гур. Позже выяснилось, что это была дезинформация, но она оказала деморализаторское влияние на войско и полководцев Газневидов. 13 января 1037 г. туркмены ограбили пограничье и взяли город Тун, а 11 марта около Рея были туркмены ямгури, кызыли и балхан-кули.

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Тем временем Сельджуки заручились поддержкой Караханидов. Богра-хан был другом Тогрул-бека и врагом Масуда. Вместе с Тогрулом ушли войска Дауда, ябгу и йынала. Газневиды собрали большое войско, которое под руководством Сюбаши двинулось через Балх на Хорасан. До этого туркмены опустошили Талькан и Фарьяб. В июле 1038 г. туркмены обеспокоились прибытием Сюбаши в Хорасан. Под Серахсом состоялась битва, которая продолжалась от зари и до предвечернего намаза. Газневидское войско было разбито, несмотря на отчаянное сопротивление. Сюбаши был ранен стрелой, а салары и воины бросились в бегство. Путь из Хорасана в Гурган был опасным.

После поражения Газневиды утратили контроль над Нишапуром, который был сдан врагу. Тогрул въехал в город в сопровождении 3 тыс. всадников, которые были одеты в кольчуги. Тогрул был при полном вооружении с луком. Масуд задумывал отвоевать Хорасан в 1038—1039 гг. Против Газневидов воевали караханид Бури-Тегин, который воевал в Тохаристане и Хутталяне, и туркмены. Газневидское войско вынудило Бури-Тегина отступить и дошло до ущелья Шуман. Тогда Дауд из Серахса отправился с войском в Гузнаган. Узнав о вторжении Масуда в Хорасан Дауд и Тогрул объединили свои силы.

Новые столкновения и временное перемирие

В марте 1039 г. туркменская стража столкнулась с газневидским войском. Они нападали на Баг-и Султан, Ванд-и Кафиран и Дере-и Гиз. Состоялась битва, в которой хаджиб Дауда Алты Сакман сражался с Масудом. Битва продолжалась от полуденного намаза до ночи. Ночью же Алты Сакман отступил в район Алиабада. Туда вскоре прибыл Дауд. У Пул-и Караван Масуд сражался с Даудом. В газневидском войске было 6 тыс. гулямов. Места на поле битва было мало, поэтому сражались только 500 всадников. Уставшие отряды сменялись новыми. Битва было упорной, но Газневиды ожидали относительно легкой победы. В решающий момент битвы Масуд приказал Бектугды отправить 1 тыс. гулямов ему на помощь. Туркмены обернулись в бегство, однако Масуд не стал рисковать, поскольку боялся засад в пустыне. Причиной поражения было то, что Дауд был слишком самоуверен и постарался завоевать Балх без поддержки Тогрула.

Сельджукское войско сконцентрировалось в Серахсе и общее его количество было 20 тыс. К Тогрулу присоединились Дауд, ябгу и Йынал. Часть туркмен хотела пойти набегом на Рей, Джибаль, Дейлем. Дауд предупреждал, что этого нельзя делать не расправившись с Масудом, поскольку тот нанес большие потери туркменам под Алиабадом. Преимуществом туркмен он считал то, что у них нет такого обременительного обоза, как у Газневидов. К туркменам присоединился Бури-тегин, которого поставили Сельджуки в авангарде. Беженцев из Газневидского государства также отправили в авангард.

13 июня 1039 г. у Тальхаба 3 тыс. туркмен столкнулись с газневидским воинством. Первый день победителя не выявил, а ночью обе стороны были наготове, чтобы враг не напал. На второй день Газневиды начали брать верх и дошли до Дех-и Базернагана. Около полудня к туркменам подошла подмога, которая не позволила газневидскому войску набрать воды. Только действия хаджиба Бедра и Артегина во главе 500 гулямов позволили добыть преимущество. Туркменам еще не удалось одержать победу из-за того, что у Масуда был укрепленный лагерь и пехота. После этого туркмены постарались потеснить Газневидов справа и слева.

На протяжении месяца рамадан туркмены досаждали нападениями. 26 июня туркмены в числе 4-5 тыс. воинов напали на войско Масуда во время намаза и обстреляли его. Газневидское войско напало на туркмен, и те потеряли 200 чел. После этого состоялась генеральная битва, когда Масуд, командуя центром войска, двинулся на врага. Также вступили в бой и фланги. Битва была ожесточенной, и некоторые полководцы погибли в ней. Всадники подняли пыль, и было сложно разобрать, как развиваются события. На Масуда устремились войска Дауда, Тогрула и ябгу. В войске пехотинцами были газнийцы, балхцы, сеистанцы, гурцы, то есть афганские горцы. Касательно же флангов, они остались твердо стоять. А подкрепление, прибывшее в центр войска, решило судьбу битвы в пользу Газневидов. Одна часть туркмен оказалась в окружении и была истреблена. Вторая смогла уйти, но ее Масуд не стал преследовать. Его войска вошли в Серахс, который был опустошен туркменами.

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Туркмены продолжали войну и около полудня, как Масуд подошел к Серахсу, атаковали. В газневидском войске пошли роптания по поводу нехватки фуража, и люди были готовы бежать. Кроме того, к Серахсу пришли туркмены в боевом настроении и в значительном количестве пришли для того, чтобы сразиться с Масудом. Однако оба войска были истощены войной, и их предводители предпочли заключить мир. Газневид соглашался заключить мир при условии, что туркмены будут служить ему, а Неса, Ферава, Баверд окажутся под властью туркмен. Жители Хорасана же должны были находиться в безопасности от туркмен.

Послу туркмен был оказан должный почет. Условия со стороны Газневидов одобрил везирь. Хаким Мутаваи указывал, что туркмены никогда не будут жить мирно и что мир на продолжительное время, пока к туркменам не прибудут подкрепления из Мавераннахра. Впрочем, и Газневиды не сидели просто так. Масуд в Хорасане совершил ряд поборов с городов, пользуясь предлогом, что они сотрудничали с туркменами. Стороны готовились к большой войне.

Вскоре Тогрул направился в Нишапур, Дауд — в Серахс, Йынал — в Несу и Абиверд. В сентябре 1039 г. туркмены оказывали поддержку Бури-тегину войском. В ноябре 1039 г. Масуд выступил на Тус через Пушанг и Сарай-Синджид. Газневид хотел окружить Тогрула, однако тот вырвался и его преследовал отряд Тегина Хакими. Тогрул сумел оторваться и соединился в Баверде с Даудом. Там он принял решение вместе с обозом уйти в пустыню. Через Нишапур и Баверд туркмены вышли к Несе, а туркмены удалились в Бавердские горы. После туркмен названые города Хорасана пришли в запустение. Туркмены оставляли за собой выжженную землю, чтобы логистика врага не смогла позволить нагнать туркмен. Газневидам пришлось пополнять запасы.

Сельджукские победы

Решающее сражение должно было произойти при Данданкане. Сури, сговорившись с туркменами, поджег поля Хорасана, когда Газневиды подступили к Серахсу. Они испытывали голод и недостаток. 22 мая 1040 г. 1 тыс. туркмен впервые атаковали Газневидов на марше и отогнали скот. Салары сообщали о низком боевом духе своих воинов и предрекали бегство. Войско туркмен составляло 18 тыс. человек. 23 мая туркмены нападали на газневидское войско со всех сторон, которому хватало сил только на то, чтобы защищаться. При этом одноконные и индусы ничего не предпринимали, а гулямы о чем-то переговаривались с перебежчиками в стане Сельджуков. Небольшое количество туркмен обращало в бегство многих из войска Газневидов.

Тогрул отправлял всех воинственных сражаться, а сам стоял у обоза. К полудню 23 мая Масуд подошел к крепости Данданакан и защитники крепости со стен подавали его войску воду, поскольку ранее туркмены отрезали Газневидов от воды. Воды хватало только на воинов, а Масуд просил воды и для животных. Масуду советовали остановиться. Абу-л-Фазл видел в том, что Масуд не остановился в городе причину поражения. Жители Данданкана сказали, что за городом несколько колодцев. Масуд захотел напоить животных и двинулся далее. Сразу же 370 гулямов перешло на сторону сельджуков, а удар людей Бури-тегина обратил в бегство войско Газневидов. Бектугды с гулямами бежал в одну сторону, индусы — во вторую, хильташи — в третью. Арабов и курдов никто не видел.

Масуд с своими гвардейцами сражался храбро. В битве погиб эмир Маудуд. Гулям Абд ар-Раззка же был поражен в шею копьем туркмена. Вскоре бежали и люди Масуда. Они пробились к Мерверуду. Туркмены грабили обоз. Тогрул, Дауд и ябгу возглавляли победителей. Сеистанцы панически бежали. После победы Тогрул направился к Нишапуру, ябгу — к Мерву, Дауд с большинством войска — в Балх, чтобы захватить город и Тохаристан. Комендант крепости Балха Эмирек Бейхаки писал Масуду, что Дауд склонял его капитулировать. Однако тот собрал войска со всей провинции и разместил их у себя. Также у него был правитель Хутталяна, который не надеялся устоять против Сельджуков.

Остатки газневидского войска по приказанию Масуда выдвинулись под руководством хаджиба Алтунташа из Газны, чтобы деблокировать Балх. Однако туркмены пошли на хитрость, чтобы не допустить этого. Войско Алтунташа состояло из 6 тыс. воинов и через Баглан пришел в Дербент-и-Шакур. У Дауда было 2 тыс. воинов, и он притворным бегством заманил газневидского полководца в засаду и перебил его войско. Причиной поражения было то, что Алтунташ не послушался Масуда и Эмирека Бейхаки, которые советовали соблюдать осторожность. В то время против хорезмийцев собрал войско Шах-мелик из Дженда. Он одержал в 1041 г. победу над хорезмийцами и вскоре Шах-Мелик утвердился в Хорезме, а люди Исмаила и Алтун-таша были изгнаны. Туркмены были вынуждены признать власть Шах-мелика над Хорезмом и находится с ним в мире.

Фото pontos-news.gr

Ранние сельджукские хронисты описывали кампании Сельджукидов в панегерических тонах. Имад ад-Дин Исфахани в сокращении ал-Бундари сообщал, что Сельджуки были обладателями вооружения и многочисленного войска. Они не подчинялись никому и жили около бухарского города Нур. Султаны избегали конфликтов с ними, а сами они никого не боялись. Так было, пока султан Йамин ад-Даула Махмуд б. Себук-тегин не пришел на помощь Кадыр-хану. Махмуд захотел переселить людей Микаила б. Сельджука в Хорасан. Хаджиб Арслан посоветовал султану уничтожить сельджуков, которые уже тогда славились силой, смелостью, мощью. После смерти Махмуда сельджуки нашли себе опору в Абу Сахле Ахмеде б. ал-Хассане ал-Хамдуни. Масуд сын Махмуда напал на сельджуков и разбил их. Много из них он забрал в Газну. Среди них был Ябгу Арслан. Тогда Сельджуки опустошили Хорасан. Они разбили правителя города Тус и овладели поселением. Правитель Нишапура нападал на них, но он также был разбит, а город капитулировал в июне 1038 г. Тогрул б. Микаил б. Сельджук вступил в контакт с халифом. В 1038-1039 гг. Дауд Чагры-бек и Тогрул-бек разбили Масуда и после этого овладели Хорасаном. Они пошли далее в Ирак, потом овладели Дейлемом. Сельджуки поделили между собой завоеванные земли Тогрул и Дауд получили земли от Джейхуна до Нишапура, Ибрахиму б. Йыналу б. Сельджуку достались территории Кухистана и Джурджана, Абу Али ал-Хассану б. Мусе б. Сельджуку — Герат, Бушкендж, Седжестан, Гур.

Продолжение следует