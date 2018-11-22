Огузский мир: возвращение Багдада халифу и перманентные войны с Газневидами

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 4-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3).

Когда туркмены уснули, их заключили в цепи



Мухаммед б. ал-Муннавар Мейхени сообщал, что потомки Сельджука вышли из бухарского Нура и поселились в Хорасане в Туджене, Баверде, Мейхене. Султан того времени Масуд, которого еще звали Сури, пренебрегал своими обязательствами, и Сельджуки овладели большей частью Хорасана. Суфийский шейх Абу Саид благословил Тогрула и Дауда на царство, говоря, что жалует им Хорасан и Ирак. Султан Масуд выступил войной против жителей Мейхене, те упорно обороняли свой город, и султан с ними зверски расправился. Тогда сыновья Сельджука пришли к Данданакану и нанесли поражение Масуду.

Фахр Рази сообщал, что, когда в Газне обосновался Махмуд, в пустыню Кеша и Нахшеба пришли туркмены, которыми правили Хасан б. Муса ал-Сельджуки, Абу Талиб, Дауд — сыновья Микаила б. Сельджука. Их изгнал Али-Тегин. И тогда в 1032 г. они, числом 15 тыс., пришли в Хорезм. Когда Хорасан пришел в упадок, они начали завладевать городами и грабить их. Масуд послал против них войско, но оно было разбито. Он смог одержать победу только когда сам пришел к Серахсу. Туркмены бежали к Мерву, Масуд, преследуя их, пришел к Данданекану. В битве, которая состоялась 24 мая 1040 г., Масуд потерпел поражение и бежал в Серахс, а Сельджуки завладели Хорасаном. После этого они завоевали Хорезм. Тогрул взял Табаристан, Рей, Исфахан, Хамадан.

Ар-Равенди указывал, что вначале род Сельджука был многочисленным и могущественным. Сыном Сельджука был Исраил, который восстал против Махмуда б. Себук-Тегина. Его братьями были Микаэл, Юнус, Мусса Ябгу. Караханид Кадыр-хан передал Махмуду народ Исраила. Сам же Махмуд возвысил Исраила. Исраил представлен как всадник с луком и стрелами. Он указывал, что если султан пожелает пойти войной на Хиндустан, то туркмены могут выставить войско от 50 до 200 тыс. воинов. Однако Махмуд задумал плохое и, когда туркмены напились и уснули, приказал их заключить в цепи. Исраила заточили в крепости Каланджар в Хиндустане. Туркмены пробовали его освободить, но им это не удалось. По легенде, Исраил сказал туркменам, что если их разобьют десять раз, пусть они не теряют присутствия духа.

Исраила заточили в крепости Каланджар в Хиндустане



Сын Исраила Кутулмыш пришел через Сеистан к своим дядям и поведал о реальном положении дел. Туркмены попросили для поселения Хорасан, что Махмуд и исполнил, поселив их между Несой и Бавердом. Арслан хаджиб протестовал против этого, но султан Махмуд не обратил на это внимания. Когда Махмуд умер, туркмены отправили посла к Сури ал-Мутазу. В то время у Микаила б. Сельджука были сыновья Абу Талиб Тогрул-бек Мухаммед и Чагры-бек Абу-Сулейман Дауд. Сури отправил письмо Масуду, сыну Махмуда, и тот отправил против них войско во главе с 10 сипахсаларами, которые застали туркмен неподготовленными и разбили их. Однако вскоре Сельджуки развернули свое войско. В битве между Феравой и Шахрастаной газневидское войско было побеждено, а наместник Хорасана писал Масуду, что не может справиться с туркменами. Туркмены овладели газневидским оружием. Масуд в то время был занят походом на Хиндустан. После этого он приказал эмиру Хорасана выступить против и снова потерпел поражение. Сельджуки разошлись по Хорасану, Тогрул-бек вошел в Нишапур и сел на трон Масуда в Шадьяхе. Он принял тронное имя Рукн ад-Дин Абу Талиб Тогрул-бек Мухаммед б. Микаил б. Сельджук. Начало правления Нишапуром датировано 1033 годом. Масуд выступил против Тогрул-бека и через Буст и Тегинабад пришел в Хорасан, когда Тогрул-бек был в Тусе. Однако Тогрул-беку удалось улизнуть от Масуда и соединиться с Даудом. В битве при Серахсе Сельджуки лишили войска Масуда воды, и оно разбежалось. Масуду удалось спастись, но его казна, вооружение его войска достались туркменам. С тех пор войска, разбросанные по Хорасану, присоединились к ним, а халиф отправил к ним свое посольство. Мусса Ябгу Калян был назначен в область Буста, Герата и Сеистана, насколько сможет захватить. Кавард, который был старшим сыном Дауда, был назначен в область Табаса и страну Керман. Тогрул-бек вошел в Ирак. Ибрахим Йынал, эмир Йакути и Кутулмыш были на службе у Тогрул-бека. Когда тот взял Рей, он сделал этот город своей столицей. После этого он отправил Ибрахима Йынала в Хамадан, Йакути — в Ахбар, Зенган, Азербайджан, Кутулмыша — в Гурган и Дамган. В 1045—1046 гг. в Багдаде уже читали хутбу с именем Тогрул-бека. С этого времени стали и бить монету с полным именем султана. В 1057 г. туркмены овладели обоими Ираками и Кухистаном. Тогда же они воевали с мятежным сипахсаларом Басасири. В 1059 г. сельджуки вернули халифу Багдад, отвоевав его. В 1063 г. султан Тогрул-бек умер, создав великое государство.

Перманентная война

Ибн ал-Асир сообщал, что в 993 г. на воинов караханидского Богра-хана напали жители Бухары, которым на помощь пришли тюрки-гузы. Нух из династии Саманидов вернул себе Бухару, а Богра-хан погиб. Илек-хан занял земли Саманидов, но законному наследнику ал-Мустансиру в 1002 г. удалось добраться до тюрок-гузов, которые были лояльно настроены к Саманидам. В 1003 г. гузы разбили Илек-хана около Самарканда и взяли в плен нескольких его военачальников. Однако в конце концов они были разбиты Илек-ханом и Йамином ад-Даула Махмудом Газневи. В 1005-1006 гг., когда Илек-хан вторгся в Хорасан, гузы-туркмены выступили против него на стороне Махмуда Газневи и разбили полководца Караханидов Сюбаши-тегином. Вторжение самого Илек-хана в 1006—1007 гг. также окончилось поражением для Караханидов, поскольку среди воинов Махмуда Газневи также были гузы. В 1016—1017 гг. Махмуд Газневи завладел Хорезмом, а в 1029 г. он напал на гузов и рассеял их по своей стране. Арслан б. Сельджук попал в тюрьму в Индии. Однако много огузов спаслось, и они опустошили Хорасан пройдя до Исфахана. В Исфахане состоялась стычка с местным населением. Потом к ним присоединились дейлемиты. Они победили гузов. В Хорасане же осталось много гузов, и Махмуд Газневи отправил в поход против них Арслана ал-Джазиба эмира Туса. Махмуд же выдвинулся из Нишапура в Дихистан, и гузы бежали в Джуджан. Кроме того, они имели своей базой горы Бахлан. Когда гузы с них спускались, они нападали на оседлых соседей. Когда умер Махмуд, его сын Масуд позволил гузам вернуться в Хорасан при условии подчинения его власти.

В 1016—1017 гг. Махмуд Газневи завладел Хорезмом, а в 1029 г. он напал на гузов и рассеял их по своей стране

Однако мир был недолгим. Ахмед Йынал-тегин восстал против Масуда и к нему присоединились старейшины Кокташ, Бука, Кызыл, Ягмур, Насыглы. Гузы дошли до Дамгана и овладели ним. Потом пали Семнан и Хувар-Рей. Они также опустошили Исхакабад и Машкевейе. Абу-Сахль ал-Хамдуни и Таш-Фарраш просили Масуда и правителя Табаристана и Джурджана помочь против гузов. Таш-Фарраш во главе 3 тыс. воинов выступил против гузов. В сражении он сначала брал верх, но потом гузы взяли в плен вождя курдов и те прекратили сражение. Хорасанцы во главе с Ташем сражались упорно, но были разбиты. Таш погиб. Потом гузы сражались с Абу-Сахлем, и в плен к хорасанцам попал гузский вождь. Гузы предлагали деньги и обмен пленными, но хорасанский командующий ожидал приказа своего султана. Кроме того, к нему пришло подкрепление из Гургана. В битве при Рее гузы разбили хорасанцев и гурганцев. В ряде местностей центрального Ирана, Азербайджана, Ирака в 1035—1043 г. местное население одолело гузов, однако те стремительно продвигались на запад и успех часто сопутствовал им. Гузы пришли в Мосул. Джелал ад-Даула б. Буйе из династии Буидов жаловался на вред, причиняемый гузами. Жаловался и Наср ад-Даула б. Мерван. Тогрул обещал этим правителям помочь против гузов. Буид указывал, что во времена Махмуда Газневи эти туркмены были рабами Буидов, бежавшими от Газневидов. В Рее туркмены устроили бойню, и против них были направлены войска Сельджуков из Хорасана. Они перебили мятежных туркмен в Мосуле и Ираке. Гузы также совершали набеги на армян, уводя из Армении ясырей.

Султан увидел многочисленность и силу Сельджуков

Отдельно Ибн ал-Асир остановился на войнах Сельджуков с Газневидами. Предком Сельджуков был назван Тукак. Он, по версии Ибн ал-Асира, отговаривал гузского ябгу от нападения на мусульманские земли. Вскоре между ними вспыхнул конфликт, который, однако, скоро затух. Тукак стал заложником. Сын Тукака Сельджук, став полнолетним, был при ябгу на должности субаши. Против него интриговала жена ябгу, и Сельджук покинул родные земли и пришел в земли ислама. Он поселился у Дженда и вел войны с тюрками-язычниками. Потом Сельджук поддержал одного из саманидских эмиров против Харуна б. Илек-хана. Сын Сельджука Арслан разбил караханида. Он был гази (воин-доброволец, защитник веры, — прим. ред.) и воевал против тюрок-язычников. У Микаэла были сыновья Ябгу, Тогрул-бек Мухаммед и Чагры-бек Дауд. Эмир Бухары боялся их и хотел уничтожить. И тогда они нашли укрытие в землях Богра-хана. Вскоре они поссорились и с Богра-ханом. Чагры-бек Дауд разбил Богра-хана и освободил Тогрула, которого ранее караханид захватил в плен.

Когда Илек-хан завоевал владения Саманидов, возросло влияние Арслана б. Сельджука и Тогрул-бека. Али-тегин, который восстал против Караханидов, попросил помощи у гузов. Ему на помощь пришел Арслан. Илек-хан был разбит Арсланом б. Сельджуком. Али-тегин же беспокоил своими нападениями земли Йамина ад-Даула Махмуда Газневи. Махмуд переправился через Джейхун. Тогда Али-тегин бежал из Бухары. Арслан же ушел в пустыню и там защищался от Махмуда Газневи. Тогда султан увидел многочисленность и силу Сельджуков. Он захотел сделать их своими воинами, на что остро отреагировал наместник Туса Арслан ал-Джазиб, предупредив, что гузы доставят много неприятностей. Махмуд же расселил их в Хорасане и наложил на них харадж. Тогда 2 тыс. гузов пошли походом на Исфахан и Керман. Они сразились с правителем Исфахана Ала ад-Даула б. Какуйе. Потом гузы отправились в Азербайджан. Али-тегин, который был правителем Бухары, хитростью привлек к себе на службу Йусуфа б. Муссу б. Сельджука. Йусуф получил титул Инанч-Ябгу. Али-тегин хотел использовать его против Тогрул-бека и Чагры-бека Дауда. Йусуф не пошел на это, и эмир Али-тегина Алп-Кара убил Йусуфа. В январе 1029 г. гузы Тогрул-бека и Дауда разбили войско Али-тегина. В 1030 г. Тогрул-бек и Дауд были разбиты Али-тегином и Алп-Карой, потому что к их противникам пристало много жителей Мавераннахра и они напали на гузов со всех сторон.

Отдельно Ибн ал-Асир остановился на войнах Сельджуков с Газневидами

Потеряв много людей, Тогрул и Дауд ушли к хорезмшаху Харуну б. Алтунташу. Однако уже в 1035 г. хорезмийцы под руководством Шах-мелика напали на гузов и те были вынуждены бежать в Хорасан под Несу и Мерв. В то время Масуд находился в походе на Табаристан, и он направил против Сельджуков своего полководца Ильтогды, который разбил их под Несою в июне — июле этого года. После победы в войске Газневидов были споры из-за добычи, и тогда Дауд возвратился с войском и нанес поражение Ильтогды. После этого Масуд дал Дауду Дихистан, Тогрулу — Несу, Ябгу — Фераву. Сельджуки просили освободить их дядю Арслана. Когда это было сделано, гузы снова принялись нападать на Хорасан. Сельджуки пришли в Балх, Нишапур, Тус, Джузджан. Масуд обратил внимание на гузов после похода на Индию. Дауд же сразился с Сюбаши-тегином и правителем Джузджана. Разбив их, он овладел Мервом. В мае — июне 1037 г. Дауд разбил войска Сюбаши под Серахсом и преследовал Сюбаши до Туса. После этого Сельджуки овладели Хорасаном. Тогрул вошел в Нишапур и поселился в Шадьяхе. Дауд двинулся на Герат, и Сюбаши бежал в Газни. Это вынудило выступить против Сельджуков самого Масуда.

Необходимо отметить, что отряд Дауда взял Балх, воспользовавшись беспечностью султана. Масуд вскоре выбил его из города, собрав большое войско. Он потом прибыл в Мер ваш-Шахиджан. Дауд около Серахса соединился с Ябгу и Тогрул-беком. Масуд предлагал мир, и Сельджуки, дабы отвлечь внимание, пошли на переговоры. Когда же в лагере Газневидов начались раздоры, а войско султана находилось в пустыне, Дауд с главными силами Сельджуков напал на них. Войско Газневидов было разбито, а гузы взяли большую добычу. В августе 1040 г. Тогрул вступил в Нишапур, и его воины грабили хорасанцев. Ябгу направился в Герат, а Дауд — в Балх. Алтунтак мужественно защищал Балх, но газневидское войско было разгромлено Сельджуками в местности ар-Рохадж. Газневиды потеряли 800 воинов. Против Сельджуков Масуд двинулся вместе с Маудудом. В битве с гузами Масуд погиб, а Маудуд бежал в Газни. Алтунтак же, услышав неутешительные новости, покорился Дауду. И только после этого Тогрул двинулся на Хорезм. Шахмелик бежал от него в Дихистан, а потом через Табас, Керман, Тиз в Мекран. Там его настиг Ирташ, брат Ибрахима Йынала. Тело Шахмелика было передано Дауду, а сам Ирташ двинулся через Бадгис к Герату. Жители Герата храбро отбивали нападения гузов. В 1059 г. сын Масуда Ибрахим достиг мира с Даудом и признал за этим Сельджукидом Хорасан. В том же году Дауд умер, и на его место пришел Алп-Арслан. В 1063 г. умер Тоглул-бек, и эмир Хуталляна восстал против Сельджукидов. Дядя Алп-Арслана Фахр ал-Мульк Ябгу в Герате восстал против племянника. Также восстал правитель Саганиана Муса. Алп-Арслану пришлось по-новому покорять уже завоеванные местности. В 1065 г. он завоевал Дженд и Сабран. В том же году он назначил своим преемником Мелик-шаха и раздал владения своим родственникам.