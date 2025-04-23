Россия повысила уровень диппредставительства Афганистана в Москве до посольства

Фото: Татьяна Демина

Москва проинформировала афганское руководство о решении повысить уровень дипломатического представительства Афганистана в России до посла. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Представители афганского руководства были проинформированы о том, что российской стороной принято решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Афганистан выразил признательность за этот шаг. Ранее, 17 апреля, Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в стране.

Матвей Гавриков