В аэропорту Казани задержали рейс из Бишкека из-за ограничений полетов

Фото: Максим Платонов

в Международном аэропорту Казань задержали рейс N4-1488 из Бишкека. Причиной задержки стали временные ограничения на полеты, введенные рано утром. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что ограничения действовали с 4.45 до 7.00 по московскому времени, после чего были сняты. За это время два самолета были направлены на запасной аэродром.

Пассажиров рейса обеспечат необходимыми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Анастасия Фартыгина