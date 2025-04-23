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Власти Турции оценивают ущерб после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле

16:05, 23.04.2025
Власти Турции оценивают ущерб после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле
Фото: Максим Платонов

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о начале оценки ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 в районе Силиври Стамбула. Об этом сообщило РИА «Новости» По данным AFAD, толчки ощущались в соседних провинциях. Очевидцы сообщили о сильной тряске, раскачивании люстр и мебели, кратковременных отключениях электричества и перебоях с интернетом.

  • — Землетрясение произошло в Силиври, Мраморное море, Стамбул. AFAD и все соответствующие команды приступили к оценке ущерба, — написал Ерликая.

В результате землетрясения в Стамбуле пострадал 151 человек.

Матвей Гавриков

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