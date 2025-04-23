Власти Турции оценивают ущерб после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле

Фото: Максим Платонов

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о начале оценки ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 в районе Силиври Стамбула. Об этом сообщило РИА «Новости» По данным AFAD, толчки ощущались в соседних провинциях. Очевидцы сообщили о сильной тряске, раскачивании люстр и мебели, кратковременных отключениях электричества и перебоях с интернетом.

— Землетрясение произошло в Силиври, Мраморное море, Стамбул. AFAD и все соответствующие команды приступили к оценке ущерба, — написал Ерликая.

В результате землетрясения в Стамбуле пострадал 151 человек.

Матвей Гавриков