Власти Турции оценивают ущерб после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о начале оценки ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 в районе Силиври Стамбула. Об этом сообщило РИА «Новости» По данным AFAD, толчки ощущались в соседних провинциях. Очевидцы сообщили о сильной тряске, раскачивании люстр и мебели, кратковременных отключениях электричества и перебоях с интернетом.
- — Землетрясение произошло в Силиври, Мраморное море, Стамбул. AFAD и все соответствующие команды приступили к оценке ущерба, — написал Ерликая.
В результате землетрясения в Стамбуле пострадал 151 человек.
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