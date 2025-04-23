Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу
Капитан хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу после матча регулярного чемпионата, сообщает «Советский спорт». Ему грозит отстранение на срок до четырех лет.
- В официальном заявлении ХК «Автомобилист» говорится, что клуб ожидает выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов.
Ранее нападающий ЦСКА Владислав Каменев был временно отстранен от игр из-за проблем с допинг-пробой.
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