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Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу

16:36, 23.04.2025
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу
Фото: Динар Фатыхов

Капитан хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу после матча регулярного чемпионата, сообщает «Советский спорт». Ему грозит отстранение на срок до четырех лет.

  • В официальном заявлении ХК «Автомобилист» говорится, что клуб ожидает выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов.

Ранее нападающий ЦСКА Владислав Каменев был временно отстранен от игр из-за проблем с допинг-пробой.

Матвей Гавриков

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