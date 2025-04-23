Депутат Ярослав Нилов объяснил необходимость согласования аренды жилья с соседями

Фото: Максим Платонов

Председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о причинах инициативы обязать собственников согласовывать аренду жилья с соседями. По его словам, это необходимо для защиты жителей от антисанитарии и нарушений спокойствия.

«Проблема в том, что периодически квартиры сдают тем, кто создает невыносимые условия для жителей», — отметил депутат. Он подчеркнул, что порой съемщики устраивают крики, курят на лестничных клетках и превращают жилье в притон. «Поэтому и было принято решение в интересах тех, кто постоянно проживает в своем жилье», — сказал Нилов.

Он добавил, что собственники должны осознавать ответственность при сдаче жилья, не нарушая прав соседей на спокойное проживание.

Напомним, что депутаты Госдумы России планируют внести законопроект, который обяжет собственников квартир получать письменное согласие соседей на сдачу жилья в аренду. Это касается случаев, когда арендаторы не заключают официальные договоры и не регистрируют их.

Матвей Гавриков