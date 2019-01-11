Огузский мир: бегство ромеев, французский удар по туркам и вероломное убийство на переговорах

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 10-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк вновь возвращает нас к серии колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Бегство ромеев

Турки, узнав, что случилось с Диогеном, посчитали договоры с ромеями недействительными и начали грабить весь Восток. Михаил назначил Исаака Комнина военачальником для войны с ними и отправил его в сторону Каппадокии. Вместе с Исааком был и его младший брат Алексей. Исаак встретил турок на границе Каппадокии. Произошло сражение, в ходе которого ромеи обратились в бегство. Исаак попал в плен, а Алексей с трудом пробился в лагерь. Потом он делал вылазки, но со временем воины стали дезертировать и бежать из лагеря. Алексей пробовал удержать воинов, но безуспешно, и сам он едва не попал в плен к туркам. Турки большим числом преследовали отступавших. Алексей добрался к Анкире (современная Анкара, — прим. ред.) и узнал, за какой выкуп его готовы выпустить турки. Двигаясь к Константинополю, он остановился в Дектое, где его постарались захватить турки. Однако Комнин организовал защитников города и с боями пробился из него. В свите Алексея отметился мужеством алан Арабат.

Когда Алексей Комнин прибыл в Константинополь, Михаил был очень озадачен вестями о поражении. Тогда у восточных пределов были турки под началом Артоха. Евнух василевса использовал его против французов Руселя и кесаря Константина Дуки. В местности Трисеи они сразились с турками. Последние обстреливали ромеев, но те сохранили стройность рядов и смогли ударить в ответ. Погибло много турок, но еще больше погибло ромеев, многие были взяты в плен. В их числе были кесарь и Русель, и ромеи их выкупили за значительную сумму. Русель разбойничал на дорогах, а верные императору аланы не получили платы и были разбиты норманнами. Русель хотел войти в союз с турками Тутаха, однако этому воспрепятствовал Алексей Комнин, который договорился с турками о том, что они выдадут его. Русель был взят турками в плен, однако они не получили обещанных денег. Тогда Тутах стал настойчиво требовать денег. Алексей Комнин обратился к жителям Амасьи, дабы они дали денег, чтобы не допустить выхода Руселя на свободу. Дука Антиохи и Константин, сын Романа Диогена, были разбиты турками.

Никифор Вотаниат был провозглашен василевсом в Никее. Илл. wikipedia.org



Никифор Вотаниат нанял турок и при их поддержке был провозглашен василевсом в Никее. Константинопольский император же нанял Сулеймана, сына Кутулма, для войны против Вотаниата. Турки превосходили его числом и сразились с ним в местности Ацулой около Никеи. Воины Никифора Вотаниата мужественно отразили турок. Потом Вотаниат убедил турок взять деньги и уйти. Его бунт подавил Алексей Комнин. Турок для поддержки своего бунта нанял и Никифор Мессипинский. Нанимал их и император, когда подавлял бунт Никифора Вриенния в Европе. Войска Вриенния поддались на притворное бегство турок, заманивавшее их в засады. Восставшие убили многих турок, но те сумели обратить их в бегство. Орудием ближнего боя у турок были сабли. Турки, взяв в плен Никифора Вриенния, выдали его Алексею Комнину. Ромеи сражались с ними мечами. Алексей Комнин отказался идти в наступление, и ромеев возглавил евнух Иоанн, который осадил Никею. Турки, которые подошли к городу, обратили ромеев в бегство. Таким образом, привлекая турок в качестве наемников, ромеи сами наводили врага на свои территории и способствовали их завоеванию турками.

Брат на брата, сын на отца

Анна Комнина сообщала, что Алексей, воюя с Байолем де Руселем, вел переговоры с сельджуками. Он говорил Тутаху, что император ромеев и султан турок дружат. Император Михаил Дука нанял турок и для подавления бунта Никифора Вриенния, который нанял печенегов. Турки разделились на отдельные отряды и осыпали врага дождем стрел. Вместе с элитным кавалерийским отрядом Алексея Комнина турки напали на войско Никифора Вриенния, и многие его воины пали, однако войско сохранило строй и смогло нанести контрудар. Турки, отступая, заманили его в засаду. На Никифора Вриенния напал турок с копьем, тот отрубил нападавшему руку, однако другой турок смог захватить ромейского полководца в плен.

Тем временем турки овладели Кизиком. Алексея назначили командующим войском, однако он направился не против турок, а захватил власть. Алексей призывал к себе на помощь топархов восточных земель, мужественно боровшихся против турок, которые наседали на провинции. Среди них были Даватин из Ираклеи Понтийской и Пафлагонии, Вурцу из Каппадокии, Хома. Тем временем, султан Сулейман стал лагерем у Никеи (нынешний город Изник в Турции, — прим. ред.) и беспокоил набегами земли Вифинии и Финии. Турки обосновались у Пропонтиды (Мраморное море, — прим. ред.). Конные и пешие отряды доходили до Босфора и Пропонтиды. Алексей высадил войска на анатолийском берегу и вынудил их отступать вглубь материка. Император изгнал турок из Вифинии и Финии, вынудил их отойти от Никомедии (ныне город Измит в Турции, — прим. ред.). После этого султан пошел на мир, чем Алексей был доволен, поскольку граница была отодвинута от Константинополя.

Печать Руселя с изображением Девы Марии. Фото wikipedia.org

Однако успех был недолгим, поскольку Абу-л-Касим дошел до Пропонтиды и занял восточные области. Он же со своим войском занял Никею. Бузана победил брат султана Тутуш. Армянин Филарет захватил власть над Антиохией и решил принять ислам, стремясь примириться с турками, которые донимали его набегами. Он обратился к персидскому правителю (сельджукскому султану в Хорасане). Тогда сын Филарета, который оставался христианином, обратился к Сулейману и вместе с ним выступил против отца. Он сходу взял Антиохию. Брат великого султана Тутуш, который правил Иерусалимом, Месопатамией, Сирией, увидев это, начал войну против Сулеймана. Между Алеппо и Антиохией состоялась большая битва, в которой войско Сулеймана было разбито. Боясь быть схваченным, Сулейман покончил с собой. Тутуш предлагал императору ромеев породниться и через своего посла Чауша в обмен на это предлагал удалить турок из приморских областей. Император согласился, и Чауш изгнал турецкого полководца Харатика из Синопа, где тот осквернил церковь. В городе была восстановлена ромейская администрация. Абу-л-Касим надеялся получить сан султана и доверил своему брату Пулхасу управление Каппадокией. Эмиры правили отдельными областями. Алексей Комнин направил к Никее свое войско. Смелые турки устремились на ромейское войско, которым руководил огуз Татикий. Французы, которые состояли в войске, сразились с турками и разбили их, поразив копьями.

Новые союзы и предательства

Однако к городу подошли 50 тысяч турок (явно завышенная цифра) во главе с Борсуком, и Татикий решил отступить, не имея достаточно сил, чтобы отразить нападение. Борсука отправил новый султан Бёркйарук (Баркиярук). Абу-л-Касим же, видя отступление ромеев, начал их преследование и настиг Татикия в Пренете. В рукопашной битве французы-наемники обратили турок в бегство ударами копий в сомкнутом строю. Ромеи еще контролировали Киос в Вифинии и отправили туда полководца Вутумита. Туда же подошел Татикий. Абу-л-Касим решил завладеть последними ромейскими владениями в Азии и направился к приморским областям. В местности Алики (Кипарисий) состоялась битва, где войска Абу-л-Касима, усиленные турецкими подкреплениями, сразились с Татикием. Турки вновь были разбиты. Борсук тем временем осадил крепости ряда анатолийских эмиров и приближался к Никее. Император ромеев же советовал Абу-л-Касиму перейти на сторону императора и оставить свои затеи. Абу-л-Касим согласился на это и переправился через Никомедию в Константинополь. Там он получил от императора жалование деньгами и уже в качестве императорского вассала отправился назад в Никею, где его осадил Борсук. Император вовсе не хотел оказать помощь Абу-л-Касиму и желал его погубить, послав в Никею. Однако обстоятельства повернулись так, что император был вынужден отправить ему на помощь свои отряды. Борсук вернулся назад ни с чем.

Тем временем султан послал против Абу-л-Касима войска Бузана, а императору обещал Азию и Антиохию за союз с ним. Бузан сделал несколько безуспешных попыток овладеть Никеей. Абу-л-Касим был схвачен на переговорах с Тутушем и задушен тетивой лука. Алексей Комнин вел переговоры с султаном Хорасана, когда послы-шпионы от Тутуша убили султана Тапара. Бузан, услышав об этом, направился в Хорасан, но был разбит Тутушем. Брат же Абу-л-Касима Пулхас захватил Никею, передал власть сыновьям Тапара, один из которых, Килич-Арслан, стал никейским султаном. Архисатрап Илхан тем временем взял Аполлонию и Кизик. Одно ромейское войско на судах отправилось к Кизику и осадило его, но было разбито турками. Второе ромейское войско во главе с Опосом осадило Ильхана в Аполлонии. Под давлением ромеев турки капитулировали, а Ильхан принял христианство.

Современное изображение Чаки в военно-морском музее Стамбула. Фото VikiPicture / wikipedia.org

В 1091 году эмир одного из турецких бейликов Чакан (Чака) планировал переправить свое войско в Европу и вместе с печенегами взять Константинополь. Эмир поручил сооружение суден человеку из Смирны, который славился опытом в судостроении. Посадив на судна своих людей, он взял Клазомены, Фокею и Митилену. Не покорилась ему только Мифимна, Чака также завладел Хиосом. Посланный против его войска флот Никиты Кастамонита был разбит. Византийский император направил новый флот Константина Далассина, который овладел Хиосом. Чака собрал войско из 8 тысяч турок и поспешил на Хиос, а ромеи отправили на помощь Далласину Иоанна Дуку. Чака предлагал наемникам-латинянам деньги и строил еще больший флот. Ромеи нанесли ему ряд поражений, но Чака не унывал и выбрал Смирну для своей резиденции. Иоанн Дука на протяжении трех месяцев атаковал Митилену, где находился брат Чаки Галавацце. Флот Чаки был разбит, а сам эмир бежал в Смирну. Турок выбили из Самоса. Чака строил новый флот, когда ромейские интриги сделали его врагом султана Кылыч-Арслана І, который напал на него с суши. Чака был родственником султана, и он принял султана. Кылыч-Арслан вынудил его выпить много вина, а потом убил саблей. Таким образом, опасность для ромеев на некоторое время ушла.

Анна Комнина писала, что империя ромеев подверглась вторжению куманов, которые поддержали самозванца псевдо-Диогена. В Азии были атакованы владения ромеев в Вифинии. Была укреплена Никомидия. К Константинополю подошли франки (немцы) и кельты (французы) Петра, которых василевс переправил через проливы. Они грабили селения под Енеополем, а потом подошли к Никее. У Ксеригорда турки Илхана напали на франков и перебили их. Узнав об этом, султан у Дракона дал бой войску норманнов и кельтов (французов) Петра, которое не соблюдало строя и не шло нормально упорядоченными отрядами. Войско Петра было избито турками самим жалким образом. На помощь Петру прибыл отряд Евформина Катаколона, что фактически спасло ему жизнь. Прибывшие позже франки были профессиональными военными. Это были Гуго (брат короля Франции), Боэмунд, граф Брабанта, Готфрид, Рауль. Под Константинополем собралось большое войско, которое василевс поспешил переправить через проливы.

Михаил Атталиат в своей «Истории» отмечал, что император взял Манцикерт (современный город Малазгирт в Турции, — прим. ред.) и отправил часть войска к Хлиату, а сам стал лагерем у Манцикерта. Никифор Вриенний принял бой с турками и некоторое время их сдерживал. Однако действия конницы против турок не были эффективны, и многие из ромеев погибли и попали в плен. Никифор Вриенний попросил подкрепления у императора, однако тот, обвинив своего полководца в трусости, не оказал ему помощи. В то время Василаки был вместе с Траханиотом в Хлиате. Вернувшись из рейда, он ударил по туркам и обратил врага в бегство. Вриенний присоединился к нему. Тогда скифы (печенеги), во всем похожие на турок, изменили и перешли на их сторону, однако это не вынудило ромеев сдаться.

Султан отправил послов к императору, однако приближенные последнего настроили его отвергнуть мирные переговоры. Император Роман неожиданно напал на турок и те отступили. Турки сделали вид, что построились в боевой порядок, но большинство из них обратились в бегство, увидев великолепное войско ромеев. Император преследовал их, а лагерь был лишен и пешей, и конной стражи. Турок не удалось нагнать, а войско утомилось преследовать врага. Роман изменил направление движения, чтобы вернуться в лагерь. Но стратиоты, которые были вдалеке от лагеря, сделали вывод, что император разбит, и бежали. Многие, впрочем, указывали, что двоюродный брат будущего императора Михаила помышлял против Романа и вернулся из похода как беглец.

Ярослав Пилипчук