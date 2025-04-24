Сегодня в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь и до +27 градусов
Местами сохраняется аномально жаркая погода
Сегодня в Татарстане местами сохраняется аномально жаркая погода. Будет переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре республики.
Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 7–12 м/с, местами порывами 15–20 м/с. Утром температура составит порядка +10..+15 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.
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