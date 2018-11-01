Огузский мир: «У них мало железа, но их набеги стремительны и опустошительны»

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк начинает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков.

«Сильные и мужественные воины» в борьбе за дождевой камень



Одним из интереснейших аспектов истории Центральной Азии является история сельджуков. По истории сельджукских завоеваний существует обширнейшая литература. Среди исследований стоит выделить книгу К. Хиллебранд о битве под Манцикерте, монографии С. Агаджанова о туркменах, монографии Р. Гусейнова о сельджуках, книгу Т.К. ал-Азхари, В. Запорожца, статьи П. Голдена о переселениях огузов, О. Прицака о падении государства янгикентских ябгу, Г. Литвинова о туркменах на Ближнем Востоке, К. Босворта о влиянии сельджукских завоеваний.

Ранняя этническая история огузов во многих аспектах остается неясной. Ибн ал-Асир сообщает, что огузы во времена халифа ал-Махди мигрировали из земли токуз-огузов в Мавераннахр. При этом он ссылается на неизвестного хорасанского историка, которого некоторые ученные отождествляют с Байхаки. Такая ранняя датировка вызывает много вопросов. Скорее всего, это историографический казус. Куда вероятнее более поздние датировки, которые относятся уже к IX в. Ибн ал-Факих и Гардизи упоминают легенду о дождевом камне. У Наджиба Хамадани дождевой камень был назван токуз-огузским. Если у Ибн ал-Факиха упомянуто о том, что дед Балкика вследствие ссоры ушел от отца и стал грабить окрестные народы, то у Гардизи упомянуто соперничество за обладание дождевым камнем между Халлухом и предводителем огузов. Путем обмана последний завладел дождевым камнем. По версии Ибн ал-Факиха, дождевой камень был отнят у деда Балкика царем тюрок, но потом неясным путем попал к огузскому вождю Джабгу (отцу Балкика). По сведениям ат-Табари токуз-огузы атаковали Усрушану в 820—821 гг. Ал-Балазури сообщал, что во время правления в Хорасане наместника Абдаллаха б. Тахира он отправил против страны Гуззийа военную экспедицию во главе со своим сыном Абдаллахом. Огузы зарекомендовали себя как сильные и мужественные воины. На невольничьих рынках за 1 тыс. огузов можно было выручить 600 тыс. дирхемов. Таким образом, огузы в некоторых случаях прямо сопоставляются с токуз-огузами. Но тем не менее огузы были отдельным политическим образованием. Они выделились из состава токуз-огузов не позже второй половины VIII в. и под давлением карлуков ушли из Семиречья. В любом случае, начальный этап существования государства огузов был связан с токуз-огузами.

Огуз-хан — легендарный герой-прародитель потомков огузских племен, и уйгуров. Фото uyghurtoday.com



За земли на Средней Сырдарье и в Восточном Приаралье огузам пришлось побороться с печенегами. Степные предания сохранили память о былых событиях. Абу-л-Гази сообщал о войнах между салырами и печенегами. В начальный период существования огузского объединения именно племя салыров доминировало среди огузов. Позже политическая гегемония перешла к племени байаут. Главными действующими лицами были названы Салыр-Алп-Казан со стороны огузов и Тоймадук со стороны печенегов. Также войны салыров с печенегами нашли отображение в огузском эпосе. Войны между печенегами и огузами продолжались на протяжении нескольких поколений. В туркменских рассказах, посвященных войнам с печенегами, указывалось, что война была трудной и затянулась на несколько поколений. Среди врагов огузов упомянуты ит-бараки, которых возглавлял Кыл-барак. Также в источниках как противники огузов упоминались ит-печенеги.

Занимательная генеалогия огузских племен

О начале истории огузов Рашид ад-Дин писал несколько иначе. В начальный текст внесен мотив борьбы между язычниками и мусульманами. Вначале, по его версии, Огуз-хану пришлось воевать с отцом и дядями. Он убил своего отца Кара-хана, а также дядей Кюр-хана и Кюз-хана. Далее Огуз-хан захватил земли от Таласа и Сайрама до Мавераннахра, Бухары, Хорезма. Фактически Огуз-хану приписаны действия и огузов, и сельджуков. В рассказе Рашида ад-Дина о походах Огуз-хана также нашли отражение и монгольские завоевания.

Для нас больший интерес представляют его данные о сыновьях — в антропонимах скрыты названия племен. По преданиям, у Огуз-хана было шесть сыновей и двадцать четыре внука. От трех старших сыновей произошли бузуки. Это были Кюн-хан, Ай-хан, Юлдуз-хан. Сыновьями Кюн-хана были Кайи, Байат, Алкаравли, Кара-Ивли. Сыновьями Ай-хана были Йазыр, Догер (Дока), Додурга, Япарлы. Сыновьями Юлдуз-хана были Авшар, Кызык, Бегдили, Каркыш. Такими были названия двенадцати племен бузуков. Трое младших сыновей были предками племен учуков. Гек-хан, Так-хан и Тенгиз-хан также имели по четыре сына. Гек-хан был отцом Байандура, Беджене, Чавулдура, Чепни. Так-хан был отцом Салура, Эймура, Алаюнтлу, Урегюра. Тенгиз-хан был отцом Йигдыра, Бюгдюза, Йива и Кыныка.

Огуз-хан с сыновьями. Фото monarhs.info



Эта вымышленная генеалогия отображала разделение огузов на два крыла — бузуков и учуков. По всей видимости в состав учуков вошли не только собственно огузские племена, но и другие, например, Беджене. Махмуд ал-Кашгари называл 22 племени огузов: кынык (главенствующее племя), кайыг, байундур, йиве, салгур, афшар, бектили, бюгдюз, байат, йазгыр, эймюр, кара-болюк, алка-болюк, игдер, урегир, тутырка, ула-йондулуг, тюгер, баджанак, джувалдар, джебни, джаруклуг.

Отмечалось, что гузы смешались с персами. Одного из великих гузских эмиров звали Азак, также упоминался Сельджук. Гузы постоянно воевали с чигилями. О туркменах сказано, что они гузы и карлуки. О туркменах был приведен псевдоисторический рассказ об Искандере зу-л-Карнайне (Александре Македонском).

В сoчинении Абу-л-Гази упоминается рассказ, похожий на легенду, приведенную у Рашид ад-Дина. Огуз-хан был назван сыном Кара-хана. Причиной вражды было указано то, что Кара-хан придерживался языческих верований, а Огуз-хан с младых лет желал стать мусульманином. Абу-л-Гази сообщал, что между Огуз-ханом и Кара-ханом произошла битва. Войска Огуз-хана одержали победу, а Кара-хан был убит неизвестно кем. Далее Абу-л-Гази повторял данные Рашид ад-Дина о намерении завоевать мир. Он не упоминал деление огузов на бузуков и учуков, но приводил данные о 24 внуках Огуз-хана, которые и дали название огузским племенам. От Кун-хана — Кайы, Байат, Алка-ойли, Кара-ойли. От Ай-хана — Йазыр, Йасыр, Дудурга, Дукер. От Йулдуз-хана — Авшар, Кызык, Бекдели, Каркын. От Кок-хана — Байындыр, Бечене, Чавулдур, Чепни. От Таг-хана — Салор, Имир Ала-йонтлы, Урегир. От Тенгиз-хана — Игдир, Букдуз, Ава, Кынык. Интересен тот факт, что Абу-л-Гази указывал, что четыре имени не были связаны с родом Огуз-хана — Канклы, Кыпчак, Карлык, Калач. В этих этнонимах достаточно легко угадываются канглы, кыпчак, карлук и калач.

В описании противостояния Кара-хана и Огуз-хана нашли отображение эпизоды начала сельджукского движения, когда исламизированные огузы — туркмены — отделились от язычников-огузов и начали с ними враждовать. Сведения и «Родословную тюрок» Абу-л-Гази можно отнести скорее к литературе, чем к истории. Однако их сведения позволяют восстановить этнонимию огузской конфедерации племен. Ее состав был достаточно сложным с самого начала.

Огузское государство. Фото wikimedia.org



«Их стрелы из кости — у них мало железа, их набеги стремительны и опустошительны»

Реальные завоевания огузов, конечно, были намного скромнее, чем это описано в эпосе. Огузы заняли только прежние земли печенегов. После того, как огузы заняли земли на Сырдарье и в Приаралье, в источниках было зафиксировано присутствие среди них кочевых и оседлых групп. К оседлым относились потомки населения джетыасарской культуры и Кердера. Их керамику археологи классифицируют как огузско-печенежскую. Фактически это была та часть печенежского объединения, которая не ушла на запад, поскольку была оседлой. Этнический состав государства янгикентских ябгу был сложным и состоял из алан, ираноязычного населения, тюркоязычных кочевников. Огузы как кочевники доминировали над оседлым населением Кердера и Джетыасара.

Ранние арабо-персидские хронисты и историки мало знали о oгузах. Мы узнаем главным образом с кем они воюют. Ибн Хордадбех знал о огузах только их название (гузы). Ал-Йакуби указывал же, что стрелы огузов сделаны из кости, поскольку у них мало железа. Сами огузы из числа тюрков, и они нападают на Хорасан. Также они воюют с карлуками, токуз-огузами, кимаками, тюргешами. Ибн ал-Факих, передавая легенду о дождевом камне, упоминал о соперничестве между карлуками и огузами. Сообщалось, что Исмаил б. Ахмед из династии Саманидов совершил поход против огузов. Он вступил в бой с трижды превосходящим его в числе врагом. На его сторону перешли тюрки, которые приняли ислам. Ибн Фадлан сообщал о вражде между отдельными вождями огузов, а также о набегах башкир на владения огузов. Отмечалось, что правитель огузов Этрек был свояком правителя булгарского племени баранджар Алмуша, который тяготился зависимостью от хазар.

Ал-Масуди сообщал, что огузы совместно с кимаками разбили коалицию четырех других тюркских племен — баджна, баджанак, нукарда, баджгурд. Отмечалось, что огузы входят в землю хазар, когда реки замерзают. Чтобы их сдержать, хазарскому царю (каганбеку) приходится отражать их на реке. Страна огузов находилась между хазарами, кимаками, карлуками и булгарами. Мусульмане с ними граничат с запада, а в районе Тараза и Исфиджаба с ними граничат карлуки. С огузами граничит Хорезм, его жители храбро воюют с гузами. Также с гузами граничит Джурджан (Гурган). Против гузов был сооружен рабат Дихистан (крепость). Гузы же собираются в крепости Сабран округа Исфиджаб для перемирия и заключения мира. Сауран — крепость против гузов и кимаков. Берукет и Баладж — крепости против туркмен, то есть тюрок, которые приняли ислам. Жители Сюткенда, который находится на запад от реки Шаша, храбро воевали против гузов и карлуков. Между Фарабом, Кенджида и Шашем жили тюрки, уже принявшие ислам. Хорасан является щитом против тюрок. Анонимный персидский географ указывал, что между огузами бывает то мир, то война. Гузы отмечены как воинственные и недоброжелательные люди. Они храбрые и решительные в сражениях, их набеги охарактеризованы как стремительные и опустошительные. У каждого из племен свой старейшина, поэтому они не дружат даже между собой. Мавераннахр с запада граничит с гузами, в городах Сюткенд и Кедер округа Фараб живут тюрки, принявшие ислам.

Ал-Бируни сообщал, что правители Хорезма отражают набеги гузов и охраняют от них свои границы. Ал-Идриси указывал, что гузский правитель города Дахлан нападает на город Тараз, который принадлежит к области Шаш. Вид гузов хангакиши враждебен к другим тюркам.

Гузы отмечены как воинственные и недоброжелательные люди. Они храбрые и решительные в сражениях, их набеги охарактеризованы как стремительные и опустошительные. Фото the-barbarians.ru

Враги хазар, временные союзники Руси

Упоминания огузов имеются в еврейско-хазарских документах. Указано, что в правление царя Аарона против хазар восстала коалиция правителей, среди которых был правитель народа TWRQY. Когда же против хазар восстал правитель аланов, то царь TWRQY, мстя за то, что тот помог ранее подавить восстание коалиции хазарских вассалов, воевал против аланов. Во время правления царя Йосифа правитель народа TWRQY снова назван противником хазар. Этот правитель был ябгу огузов. В еврейско-хазарской переписке упоминался правитель народа Угуз. Во время странствий Вениамина Тудельского сохранились неясные упоминания о племени кяфар аль-турок как о союзнике евреев. Сообщалось о победе огузов над последним сельджукским хорасанским султаном санджаром в 1157 г. Кроме того, упоминались турки Халеба (сирийских туркмен Нур ад-Дина).

Правители огузов чаще были противниками хазар, чем союзниками. Материалы арабских хронистов, касающиеся падения Хазарского каганата, подтверждают это. Когда на Руси правил князь Святослав, огузы стали врагами хазар и переориентировались на Русь. Ибн Хаукаль сообщал, что русы опустошили Булгар, Хазаран, Итиль, Семендер, но Ибн Мисхавейх указывал, что перед тем, как принять ислам, хазары были атакованы тюрками. Ал-Мукаддаси упоминал, что русы напали на Хазарию, когда ее уже освободили хорезмийцы. Ибн ал-Асир сообщал о нападении тюрков на хазар. Летописец Нестор не сообщал о продвижении русов на восток от Саркела. Победа над касогами (черкесами) и ясами (донскими аланами) могла произойти вблизи Самкерца (Тмутаракани) и «Белой Вежи» (Саркела). Иаков Мних писал, что Владимир осуществил поход на хазар и обложил их данью. То есть походы Святослава не привели к падению Хазарского каганата, а лишь ослабили его. На Нижней Волге усилилось мусульманское влияние. По сведениям Ибн Мисхавейха и Ибн ал-Асира, тюрков (огузов) вынудили отступить мусульмане. Эту информацию также сообщал ад-Димашки. По его сведениям, мусульманское войско из Хорасана победило тюрков. Ал-Мукаддаси сообщал о помощи хазарам правителя Джурджании. Хазары под давлением своих мусульманских соседей были вынуждены принять ислам.

Страна огузов находилась между хазарами, кимаками, карлуками и булгарами. Фото onturk.org



Огузы в середине Х в. появились в Подонье и на Северном Кавказе. Они дошли до северо-восточных предгорий Кавказа и потеснили алано-булгарское население. Однако что предшествовало их вторжению на запад? По предположению Е. Круглова, до середины Х в. огузов и хазар объединял антипеченежский альянс. Хазары не строили на границах с огузами фортификаций и позволяли им кочевать на правобережье Волги. Джуаншер Джуаншериани зафиксировал отступление «пачаников» на запад под давлением «турков». Этот этноним обозначал огузов-тюрков. Огузы принудили часть печенегов принять власть хазар. Эта группа получила название «хазарские печенеги». С приходом в степи огузов значительная масса печенегов должна была сдвинуться на запад, что, собственно, и отмечено у Джуаншера Джуаншериани.



В сравнении с периодом до 965 г. резко увеличивается интенсивность печенежских набегов на Русь. И это могло быть также связано с союзом Руси с огузами-тюрками против печенегов. Первый конфликт Руси с огузами датирован 50-ми годами ХІ в. В любом случае, удерживать такие форпосты, как Саркел и Тмутаракань, было бы невозможно без помощи огузов. Давление огузов вынудило мигрировать печенегов. Тахир ал-Марвази отмечал миграцию огузов под давлением народа сари и теснящих его других народов. Мухаммед Ауфи указывал, что на огузов давили сари, но огузы давили на туркмен. Сведения Маттеоса Урхаэци также сохранили упоминания о передвижении племен. Он сообщал, что «змеиный народ» потеснил народ хартеш, а хартеши — узов и печенегов.