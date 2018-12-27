Огузский мир: жизнь за счет грабежей, «собачьи сердца» и «божественное» наказание греков

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 9-я

Фото: wikipedia.org (Битва при Манцикерте. Диорама из военного музея Стамбула)

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Диоген отказался от мира, полагаясь на многочисленность своего войска

Грузинские источники представляют интерес в части реконструкции действий турок на Южном Кавказе, из Центральной Азии информация доходила в форме слухов. Грузины отмечали стремительность турецких набегов и победоносный характер походов первых сельджуков. Они одерживали победы в полевых сражениях. Грузины объясняли это многочисленностью вражеского войска. Походы на Грузию преследовали цель установления даннической зависимости грузин от турок. Кроме того, сельджуки поддерживали конфликты между разными грузинскими правителями, поддерживая то одних, то вторых. Они мешали объединению Грузии.

Сирийских хронистов интересовали действия турок-сельджуков на Ближнем Востоке. Григорий Абу-л-Фарадж Бар Гебрей указывал, что в 1037—1038 гг. гузы вновь напали на Армению и многих арабов и курдов предали смерти. Около Урмии, города в Азербайджане, гузы убили много курдов. В том же году гузы взяли Марагу и сожгли там соборную мечеть, а мусульмане на границе не были в состоянии противостоять двум врагам — гузам и ромеям. В 1040 г. гузы вторглись в Хорасан, и местные жители не смогли устоять перед ними. Тогда же гузы завладели Азербайджаном. Гузы под руководством Ибрахима б. Йусуфа вошли в Хорезм в 1042—1043 гг. Тогрул-бек же отправил письмо халифу, сообщая, что воцарился в Хорасане и Хорезме, а также что собирается в поход на Багдад. В 1044 г. мадеи Мутамада разбили турок, уцелевшие бежали в Азербайджан. В 1054—1055 гг. Тогрул пошел войной против Рума и дошел до крепости Маназгерд, а также вторгся в область Арзан ал-Рум (Армению). Тадж ад-Даула Татуш воцарился над Мосулом, Нисибином, Майферекатом, Сирией и Дамаском. Что касается битвы при Манцикерте, то тут тоже было много интересного. Правитель греков Диоген собрал многочисленное войско, повел его в четвертую четверть Армении и пришел к Миназгерду. Он изгнал оттуда людей султана. Услышав о произошедшем, Алп-Арслан двинулся в страну ромайе. Он направил своего посла Савтакина, чтобы заключить мир, но Диоген отказался от мира, считая, что одержит победу, полагаясь на многочисленность своих войск. Турки атаковали ромеев между Хлатом и Миназгердом в пятницу. Многие ромеи погибли и попали в плен, в том числе и Диоген. Султан захватил у него Антиохию, Эдессу, Маббуг, Миназгерд и отпустил императора. Тем временем, греки провозгласили императором Михаила, и Диоген, придя к Дукии и узнав о случившемся, попросил у Алп-Арслана помощи. Бывший император был захвачен в плен в Киликии в городе Адана.

Монета Исаака Комнина. Фото wikipedia.org

«Бог наказал греков за злонравие, наслав на них турок»

Михаил Сирийский сообщал, что было три части тюрок. Одна пошла на север и стала называться куманами, вторая ушла на юг и достигла Индии, третья направилась на запад, достигла царства арабов и приняла их веру. Сирийский хронист считал турок народами Гог и Магог, которые вышли из региона, ограниченного горами. Турки-сельджуки потеснили прежних турок. Когда арабы ослабели, а греки усилились, первые призвали турок на помощь. Греки тогда воцарились над Каппадокией и Арменией и были злонравны. Бог наказал их, наслав на них турок. Сначала турки не были господами арабов, но всегда одерживали победы, куда бы не пришли. Они двинулись на запад, и жители Эдессы предупреждали христиан о турках, что они на вид люди, а сердца у них собачьи и посему будет много вреда от них. Это народ новый и варварский. Сирийский хронист говорил о характеристиках турок, сближавших их с арабами, а именно: единобожие, наемничество (турки нанимались в войска арабов в войнах против греков), жизнь за счет грабежей, мусульманское вероисповедание первых турок и следование их этому примеру. Туркам-сельджукам было обещано, что если они примут веру Мухаммеда, то им будут подарены хорошие земли. Когда турки вторглись в страну персов, они пожелали избрать себе царя. Турок было семьдесят племен, и у каждого был свой вождь. И тогда они бросили жребий, и царство досталось вождю из незначительного племени. Арабы согласились признать его, если его кандидатура будет одобрена халифом.

Михаил Сирийский считал началом эпохи турок 1031 г. от Р.Х. Первым царем турок назван Тогрул-бек. В 1038 г. он занял престол в Хорасане. Он отправил войско, которое достигло Армении, находившейся под властью греков. Турки варварски разорили и сожгли землю, а также увели многих пленных. В 1055 г. они подошли к Мелитене, которая не была защищена крепостными стенами, и сожгли город и его окрестности. Турки и далее вторгались в земли ромеев и опустошали их, уводя пленных. Тогда ромеи решили отстроить стены Мелитены. Турки напали на Каппадокию, когда Исаак Комнин поднял бунт и завладел Константинополем. В 1057 г. турки, не встречая никакого сопротивления, прошли до Мелитены и взяли в плен многих ромеев. Тогда ромеи в Европе сражались с печенегами.

Двоесултанствие

В 1063 г. скончался Тогрул, и его место занял Алп-Арслан. Он отправил в авангард в набег своего родственника Сулеймана, а сам шел за ним следом, опустошая Армению и грабя страну. Тогда Роман Диоген, который воцарился в 1068 г., собрал большое войско и отправился в Большую Армению, хвастливо обещая взять в плен царя турок и сжечь его. Правитель турок же в случае победы обещал проявить милосердие. Во время сражения с турками появились разногласия между императором и знатными греками. Армяне же, бывшие в войске, оставили императора. Также оставили его и многие знатные греки. Турок было 12 тыс., и ими командовал Сулейман, а Алп-Арслан только наблюдал. Когда турки спустились с гор, на поле боя оставался Роман Диоген, хотя многие греки оставили его. Он попал в плен, но турки отпустили его и сопроводили к греческой границе. Император Михаил, сын Константина Дуки, посаженый на престол Иоанном в 1071 г., боялся турок, и греки более не могли противостоять им. Тогда сын Сулеймана был направлен в области Каппадокии и Понта. Когда он появился, греки обратились в бегство, и он завладел Никеей и Никомедией. Сулейман был провозглашен султаном в Бет-Румийе (в Румском султанате в Анатолии). Столица султана была в Кёнии (Икониуме, Конье). Правление Сулеймана было освящено халифом.

Другой султан — Алп-Арслан — находился в Хорасане. Он послал Атсыза из рода Артука для того, чтобы отнять у египтян (Фатимидов) Дамаск. Атсыз дошел до Иерусалима и подчинил туркам Палестину, Тир и Сидон. Султан Сулейман обратил внимание на то, что греки ослабли, и с войском в 3 тыс. взял Антиохию. Тюркский эмир Данишменд вторгся в Каппадокию и подчинил себе Севастию, Кесарию и другие места. В то время среди армян появился Филарет, войско которого стремительно увеличилось. Он смог отвоевать совместно с греками Тарс, Мопсуестию, Мараш, Кишум, Рабан, Эдессу, Аназарбу и даже вступил в Антиохию. Также он действовал в районе Мелитена и владел численным перевесом. Но турки отвоевали у него ряд областей.

Другой султан – Алп-Арслан – находился в Хорасане. Фото wikipedia.org



По сведениям Михаила Сирийского, владения турок простирались до Бет-Нахрина, Сирии и Палестины. Тюрки правили в землях Великой и Малой Армении, Каппадокии, Понта, Вифинии. Они перемешались с арабами, а их знать получила земли от султана Хорасана, греческие же императоры находились в бездействии. В правление Алексея Комнина царство турок еще более окрепло. Тюрк Тутуш в 1081 г. отвоевал Дамаск у Атсыза. В 1082—1083 гг. турки враждовали с арабами за владычество над Сирией. Шараф ад-Дин Даула хотел отнять у турок город Антиохию, который до того Сулайман, сын Кутульмыша, отвоевал у него. В то время турки взяли Тарс, Аназарбу, Мопсуестию и другие города Финикии. Благодаря сирийцам можно более-менее связно осветить историю завоевания турками Сирии и Анатолии.

Возвышение Странголипа

Египетский коптский хронист Макин писал, что в 463 г. Алп-Арслан двинулся к Ахлату во главе 40-тысячного войска. В месяц зу-л-када византийский император прибыл в местность Зухра. Турки убили и взяли в плен многих греков. Сам император попал в плен. Султан согласился освободить Романа при условии, что тот потом соберет 1,5 млн золотых динаров, будет платить 60 тыс. динаров постоянной дани и выпустит всех пленных мусульман.

Указание на войско турок в 12 тыс. при битве при Манцикерте вполне правдоподобно. Кроме того, совершенно правильно отображено, что причиной поражения Романа Диогена в битве стали противоречия с другими командующими ромеев и армянами. Верно подмечено, что ромеи после поражения под Манцикерте утратили волю к сопротивлению, и туркам удалось без особого труда овладеть ими, и что стоило армянину Филарту организовать сопротивление, как турки были отброшены из ряда регионов. Также расправиться с армянами туркам мешали междоусобицы и противоречия с арабами в Сирии.

Никифор Вриенний помалкивал о неудачах Исаака Комнина и Константина Дуки, зато поведал о неудаче Романа Диогена. Турки, по версии историка, жили по ту сторону Борисфена и Танаиса, за Кавказскими горами. Сообщалось, что некто Магомет попросил помощи у гуннов и к нему пришло 3 тыс. во главе с Странголипом и Мукалета, сыном Макеила. На стороне Магомета они воевали против арабов, правителя Вавилона Писсария и враждебных индийцев. Турки просили их отпустить за Аракс, однако Магомет захотел удержать их у себя, и они удалились в пустыню карболитскую. Магомет отправил в пустыню войско из 20 тыс. во главе с 10 начальниками. Войско стало у входа в пустыню. Странголип же напал на агарян и персов в ночи и разбил их. Магомет был рассержен этим поражением и угрожал своим военачальникам, и они передались Странголипу, у которого набралось множество войска. Магомет же выступил с войском из 500 тыс. Там были арабы, сарацины, персы, кабиры. В местности Аспаха состоялась битва, в которой пал сам Магомет. Странголип же стал василевсом всей Персии. Турки перешли по мосту через Аракс и отняли у арабов и персов управляющие должности, а их правитель прозвался султаном. Завладев всей Персией, он стал соседом ромеев. Странголип разбил Писсария и умертвил его. Против сарацинов Кармесы он отправил своего племянника Кутлума, но турки потерпели поражение. Возвращаясь назад, он попросил свободного прохода у ромейского правителя Мидии Стефана, однако тот не пропустил его и напал на турок. Ополчение провинции было разбито турками, а Кутлум дал знать султану о победе, и тот отправил в Мидию 20 тыс. под началом Асана Глухого. С тех пор турки начали войну против ромеев. Мануил Куропалат пребывал у Халтики и получил известие, что к Армении подступает множество турок для грабежа во главе с Хризоскулом. Он приблизился к турецкому лагерю, но попал в засаду. Мануил долго держался, но вынужден был бежать. Он был окружен турками и попал в плен с своими зятьями из армян. Мануил убедил Хризоскула перейти на сторону правителя ромеев.

Император был ранен в руку, а потом стрела сразила и его коня. Роман Диоген попал в плен к туркам. Фото diletant.media



Ромеи купились на притворные отступления

Вскоре император захотел отправиться в поход против варваров и, достигнув Каппадокии, созвал военачальников на совет: стоит ли совершить поход на Персию и там сразиться с турками? Одни советовали сразиться при Ватане Мидийской, другие же предлагали дать бой на своей территории. Ромеи знали, что султан неспешно идет на них. Роман Диоген послушал льстецов, напал на турецких фуражиров и часть из них взял в плен. Когда император достиг Манцикерта, к нему присоединился Никифор Василаки, который привел войско из Сирии и Армении. Вестарх Лев Диаванский, желая польстить императору, говорил, что султан испугался и бежал из Персии в Вавилонию. Никифор Василаки не стал разубеждать императора. Роман Диоген разделил свое войско на две части. Одна осталось на месте, а другая пошла к Хлату во главе с Иосифом Траханиотом. Хлат находился во владениях турок, и не прошло трех дней, как они напали на Иосифа. Император расспрашивал относительно турок, но Никифор Василаки убедил, что это не гарнизон, а просто хлатская толпа. Ромеи не знали о войске султана, которое уже находилось рядом.

Желая завлечь императора, султан отправил вперед несколько отрядов, которые подъезжали к ромейскому лагерю и тут же отступали. Во время одной из таких атак они захватили в плен Никифора Василаки, который думал, что это не турки, а жители Хлата, и вышел из лагеря. Как только Василаки начал бой, император приказал Никифору Вриеннию пойти ему на помощь. Никифор Вриенний вышел за границы лагеря и углубился в местность между холмами, где турки перебили войско Василаки. Ромеев со всех сторон окружили турки. Люди Вриенния соблюдали порядок и смогли пробиться из окружения, хотя сам полководец был ранен копьем в грудь и стрелами в спину. Вриенний рассказал о судьбе отряда Василаки и о том, что турки уже около лагеря.

Ромеи советовались между собой и спорили, что лучше сделать. Здравомыслящие предлагали обороняться в лагере, льстецы же предлагали дать полевое сражение. Император взял сторону последних. Правое крыло вел Алиат, левое Вриенний, в центре был император, арьергардом командовал его сын. Турки же выступили в большом количестве и давили на ромеев. Погибло много турок, а еще больше ромеев. Султан поручил своему евнуху Таранге заманивать ромеев в засады, и ромеи купились на притворные отступления турок и были во множестве перебиты. Император пошел вперед, желая встретиться с противником и дать ему бой. В то время правое крыло ромеев бежало под давлением турок. Бежал и арьергард. Император оказался в окружении турок. На помощь ему попробовало прийти левое крыло, но было окружено турками. Император был ранен в руку, а потом стрела сразила и его коня. Роман Диоген попал в плен к туркам. Бежавшие с поля битвы передавали в Константинополе слухи, что император то ли попал в плен, то ли убит, то ли ранен, то ли связан. В Константинополе выбрали императором кесаря Михаила, а султан выпустил из плена Романа Диогена, и тогда между ромеями началась война. Михаил опирался на варангов. Около Амасьи Константин Дука разбил Романа Диогена. Тот бежал на восток и попросил помощи у турок из Персии. Дука Андроник схватил Романа, а люди императора Михаила ослепили бывшего василевса.

Ярослав Пилипчук