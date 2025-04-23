Онищенко предупредил о риске завоза холеры из Турции

Фото: Михаил Захаров

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил ТАСС о возможности завоза холеры в Россию, особенно из Турции.

— Завоз холеры возможен, но ничего страшного нет. Из Турции вы точно можете привезти холеру, поэтому лучше не ехать туда, — отметил эксперт на пресс-конференции в Москве.

По его словам, активизация циркуляции холеры связана с ухудшением условий жизни человека в результате природных или техногенных катастроф. Однако он подчеркнул, что российские профильные ведомства готовы оперативно реагировать на возможные риски.

Холера представляет собой особо опасную инфекцию, передающуюся через зараженные пищу или воду. По данным ВОЗ, в марте 2025 года в мире зафиксировано почти 33 тыс. случаев заболевания и более 500 летальных исходов.

В сентябре прошлого года в Болгарии зарегистрировали первый за более чем 100 лет случай заболевания холерой.

Матвей Гавриков