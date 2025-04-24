В России за сутки потушено 44 лесных пожара

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 44 лесных пожара в 22 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 47 лесных пожаров в 8 регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В борьбе с огнем задействовано 2 205 человек, 327 единиц техники и три воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 20 воздушных судов.



В связи со сложной обстановкой режим ЧС введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 41 регионе. Всего пожароопасный сезон объявлен в 76 регионах России.

Напомним, что в Забайкальском крае из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения. Это решение принято для привлечения дополнительных сил и средств для борьбы с огнем.



Анастасия Фартыгина