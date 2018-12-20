Огузский мир: вторжение турок в Армению, трудная судьба Романа Диогена и «Великая туретчина»

Военное искусство огузов и турок-сельджуков. Часть 8-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок, реконструирующих военное искусство огузов и турок-сельджуков. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Турки залили Армению, как море

Аристакес Ластивертци сообщал, что из Туркестана выступило огромное войско и вторглось в Васпуракан. В качестве его вооружения указывались стрелы и луки. Они дошли до гавара Басеан, который также назывался Валаршаван, разорили 24 гавара и набросились с яростью на армян. Следующий поход затронул местности между Басеаном и Карином, на западе до гавара Хпалтеац, на севере до Спера и замков Тайка и Аршаруника, на юге до Тарона и гавара Хаштеанк. Турки заняли низины и залили Армению, как море. На протяжении двух недель они опустошали армянские земли и в конце вторжения атаковали землю Сисак. На следующий год (1048) вторглось многочисленное сельджукское войско, вооруженное мечами и луками. Турки взял Арцн и опустошили его. После этого около Басеана они столкнулись с ромеями, на помощь которым пришел Липарит. Ахарон, сын Булгара, обратился в бегство, Липарит же попал в плен. Его мужественных людей перебили ночью мечами. Турки легко проникли в Карс, поскольку жители не выставили дозорных, и многие жители были перебиты.

В 1054—1055 гг. пришел сам султан. Он стал лагерем у города Маназгерта в гаваре Апахуник. Турки дошли до абхазской твердыни, гор Кавказа и горы Пархар на севере. На западе они дошли до Чанских лесов, на юге — до горы Симн. Отмечалась стремительность турецких набегов и то, что от них невозможно укрыться даже в лесах и пещерах. Были опустошены Хордзван и Хандзэт, в Дерджане и Екелеаце была устроена резня. Турки овладели землей Тайк и дошли до реки Чорох. Под Бабердом они сразились с ромеями. У последних было элитное войско с варангами, которые разбили турок. А около Вананда поражение туркам нанесли армянские войска Гагика. Сам султан не смог взять Маназкерт, после чего отправился к Туарацой Тапу и крепости Авник. Оттуда он двинулся к Басеану и деревне Ду. Это был маневр, и через Карин султанское войско пришло к Маназкерту. Целый месяц продолжалась осада, в один день было по два штурма. При осаде использовался большой камнемет, называемый бабан. Выстрел из него пробил стены, и бывшие при сельджуках пешие дейлемиты попробовали войти в город, но наткнулись на сопротивление армян. В городе был ромей, который использовал против бабана горящую нефть и уничтожил осадное орудие турок. Маназкерт так и не был взят, а султан, возвращаясь назад, выместил злость на защитниках крепости Арцкэ, которые были слишком беспечны. Армянский хронист также выдвинул версию об измене среди жителей города. Султан под угрозой вторжения требовал от ромейской императрицы денег, та отправила ему драгоценности и порфирные одеяния. В 1055—1056 гг. из Туркестана в гавар Хлата вторглись турки, но не сельджуки, а враждебная им группа. Султан требовал их выдачи, угрожая войной. В Тарбн вторглись войска турок-сельджуков и трижды сразились с местным ишханом Феодором. После этого они взяли город Манкан Гом и село Арацани. В правление императрицы Феодоры турки вторглись по призыву Липарита в гавар Карин и взяли село Блур. При описании взятия города армянский летописец называет в качестве оружия турок меч и лук. В 1057 г. один отряд турок дошел от Мананали к Хандзэту и Хордзеану. Они напали и перебили жителей города Харава.

Алп-Арслан выпустил императора из плена, заключив с ним договор, что те земли, которые турки завоевали, принадлежат ему, а все остальные остаются при императоре. Фото wikipedia.org



Плененный император

Ластивертци сообщал также, что осенью 1057 г. персы (сельджуки) вторглись в гавар Камах и подошли к Колонии. Часть из них вышла к Мелитене и сразилась с отрядом ромейских всадников, нанеся ему поражение. Из жителей города спаслись только те, кто успел скрыться из города. Когда же наступила зима, они были у села Мормреан и города Елнута. Вторгшимся не хватало питания, а жители Елнута совершили отважную вылазку и вынудили врагов отступить. В пределах Тарбна армяне-санасуны нанесли туркам поражение. В 1064—1065 гг. состоялось новое вторжение в Армению — турки подошли к Ани и заняли всю страну вокруг города. Армяне потеряли мужество, и турки взошли на стены города. Защитники города бежали к царскому дворцу и крепости Нерки Берд, но оказались неспособны организовать оборону. Жители города были перебиты турками.

Нужно сказать, что рассказы Ластивертци имеют мрачный провиденционалистский характер — он усматривал в свирепых иноземцах наказание армянам и ромеям за грехи. У этого армянского хрониста были интересные сведения о битве при Манцикерте. Роман Диоген уволил начальников восточных областей и сам направился на войну с персами (сельджуками). Пройдя Вифинию, он собрал большое войско, возгордился и полагал, что его никто не одолеет. Потом Роман через Феодосиополь прибыл в гавар Маназгерт, где находился лагерь короля Персии. Он не дал войскам отдохнуть, персы ударили, и оба войска сражались с большой яростью. Во время битвы один из отрядов — тех, кто признавал христианского Бога, изменил императору и перешел на сторону турок. Это вызвало смятение в войске, а император прогневался на армян, которые, впрочем, не бежали, храбро сдерживая врага. Часть же собственного войска императора обратилась в бегство. Сам император облачился в боевые одежды и поразил многих врагов, но Господь даровал победу его противнику. Диоген попал в плен. Алп-Арслан выпустил императора из плена, заключив с ним договор, что те земли, которые турки завоевали, принадлежат ему, а все остальные остаются при императоре. Роман вернулся в землю греков, и там местные воеводы его ослепили. Алп-Арслан хотел отомстить за него, но вскоре умер.

Роман Диоген был освобожден и достиг Себастии, когда ромеи провозгласили императором Михаила Дуку, который отправил против императора войска и разбил его. Фото wikipedia.org (Михаил VII Дука на Святой короне Венгрии)



Ромеи не выполняют договоренности

Маттеос Урхаеци сообщал, что в 1018—1019 гг. пробудился гнев божий на христианские народы, и дикий народ неверных турок впервые вторгся в Армению в область Васпуракан. Турки описаны как носящие долгие волосы и вооруженные луками, бесстрашные на вид. Армяне не привыкли сражаться с конными лучниками и многие из них были убиты и ранены. Однако и армяне, двинувшись на противника с мечами, многих перебили. Между армянскими командующими Давидом и Шапухом были разногласия. Давид хотел продолжать битву, Шапух же вынудил его отступить. Трое мужей от двора Тугрула — Павги, Пуки, Аназгули — двинулись и достигли страны мусульман. Они стали лагерем на реке Ареан в земле Мосула. Против них выступил местный военачальник Курайш. Он возглавил арабов и отбил у турок многих пленных. Турки бежали к Паги и в местности Тлкхум вырезали христиан. Тогда против них выступил ромей Стефан, войско которого турки разбили, а самого взяли в плен и замучили до смерти. В 1049—1050 гг. Ибрагим и Кутульмиш, посланные Тургулом, вторглись в Армению, которую тогда контролировали ромеи. Турки взяли Арцн, и весь Восток стал незащищенным. Тогда ромеи отправили туда Кекавмена, Аарона и Григория, сына Васака. Они прибыли в крепость Капутру в области Арджувит. Множество неверных напали на отважного Липарита. Родственник Липарита Чортанвел в ночной атаке на турок был убит стрелой. Ромеи оставили грузин и те сами сражались с турками. Битва была ожесточенной, однако много грузин полегло, а оставшиеся обратились в бегство. Липарит был взят в плен и доставлен в Хорасан к султану.

Урхаеци указывал, что Диоген двинулся на Восток и взял Манцикерт, а войска султана, стоявшие под городом, отступили. Сам Алп-Арслан тогда находился у Алеппо, осаждая город. Были уже проломлены стены, но город еще не был взят, когда дошла весть о Диогене. Алп-Арслан быстро выдвинулся к Эдессе. Диоген же послал эмира Критча и Тарханиата к Хлату. Кроме того, император послал на помощь абхазам 12 тысяч воинов. В то время султан вышел против греков со всей армией Хорасана. Увидев преимущество персов над собой, Роман велел отменить предыдущие свои приказы. Он послал против турок Катапа и Василака, доблестных армян родом. Они погибли в битве, которая продолжалась большую часть дня. Греки потерпели поражение, Тарханиат с многими византийскими вельможами бежал в Константинополь. Роман Диоген приказывал войскам перегруппироваться, но никто его не слушал. Тем не менее ему удалось продержаться еще один день. На правое и левое крыло он поставил узов (огузов) и печенегов и хотел сразиться с султаном. Однако эти тюрки перешли на сторону врага. В местности Тоготап у Манцикерта ромеи были окончательно разбиты. Император попал в плен, но правитель Персии назвал своим кровным братом, заключил с ним мир и соглашение. Роман Диоген был освобожден и достиг Себастии, когда ромеи провозгласили императором Михаила Дуку, который отправил против императора войска и разбил его. Романа Диогена схватили и ослепили. Через некоторое время он умер, и Алп-Арслан пришел к выводу, что не обязан соблюдать договоры, поскольку ромеи не исполняют свои обещания.

Три дня длилась битва, защитники Ахалкалаки совершили вылазку и были разбиты. Фото wikipedia.org



Грузинский царь отдал дочь в султанский гарем

Армян в целом мало интересовала история других стран, однако они отметили вознесение Мухаммада Газневи и создание сельджукского государства. Был составлен приблизительный список султанов и сообщалось о победе при Данданакане. Отмечено, что турки были конными стрелками, которые также вооружены мечами. Говорилось о стремительности их движения и численном превосходстве. С явной антипатией было рассказано о Романе Диогене, действия которого часто назывались причиной поражения при Манцикерте. Однако отмечено его мужество и милость со стороны Алп-Арслана к побежденному врагу. Армянскими хронистами по понятным причинам выпячивалось участие армян в кампаниях ромейских императоров, а также успехи Филарта в борьбе с турками. Указано, что в войске турок были пешие дейлемиты, а также сообщалось об использовании ими осадных орудий.

В «Летописи Картли» сказано, что в эпоху, когда жил куропалат Кахетии Липарит, который воевал против армян, в земле Басианской появились турки Барахим-Имлиана. Греки вместе с ним выступили против турок. Под Ордро и Укумией состоялась битва, в которой турки обратили в бегство и греков, и кахетинцев. Липарит был захвачен в плен, его отправили в Хорасан. Турки были около Гандзака, и крепость была близка к падению, пока грузинский князь из Абхазского царства Баграт не подошел к ней со своим войском. Греческий же царь послал вместо себя Лихтура. Греки и грузины спасли Гандзак, турки отошли назад. Эмир Тифлиса сдал свой город Баграту. Через некоторое время турецкий султан Доглубег (Тогрул-бек) отпустил на свободу Липарита, и его власть выросла в Грузии и Армении. Ему оказывал помощь и греческий царь. Это было нужно для противовеса царю Баграту. Однако вскоре владычество Липарита и его наследников пришло в упадок, а Баграт овладел крепостями в Эрети и Кахетии. Тогда в Грузии в 1065 г. нежданно появился царь Персии Арпасаран (Алп-Арслан) и сразу сокрушил Кангари и Триалети. Он прошел Шавшети, Кларджети, Тао до Панаскерта. В тот же день он дошел до Тори и Гвигис-Хеви. Баграт тогда находился в Тао и еле успел отойти в Картли.

Потом турки объявились в землях Липарита, в Джавахети и подступили к Ахалкалаки. Три дня длилась битва, защитники Ахалкалаки совершили вылазку и были разбиты. Баграт был вынужден отдать свою дочь в султанский гарем. Потом Алп-Арслан двинулся к Ани и сокрушил этот город. Много армян было уведено в плен. Греки потеряли Ани, город был передан Мапуче (сыну Абуласвара).

Престол Гиорги унаследовал Давид Строитель (крайний справа на фреске Xll века). Фото wikipedia.org

«Великая туретчина»

Через 3 года (1068) султан обошел Рани и вторгся в Эрети. В Кахетии правил Ахсартан, сын Гагика. Когда турки напали на Кахетию, жители страны бежали в горы Кавказа. Баграт выступил против султана, к нему примкнули Ахсартан, эмир Тифлиса, и царь армян Квирикэ. Картли наполнилась турками. Они опустошили Аргвети и дошли до Сверской крепости. Султан остановился в Шертульской местности, а его войско опустошало Картли. Однако ему повредили морозы. Султан требовал от Баграта дани, но, не получив ответа, вернулся в свою страну, отдав Тифлис и Рустави Фадлону (эмиру Гандзака). Султан требовал от Баграта хараджа, но тот не стал его платить, ограничившись просто дарами. В грузинской хронике сказано, что султан Джеон погиб на востоке владетелем Самарканда, когда находился там во главе своего войска из 700 тыс. воинов. После смерти Баграта страной правил Георгий Куропалат. В Грузии оставались, кроме тифлиского эмира, кахетинский царь Ахсартан и сын Липарита Иованэ. На последнего напал новый султан турок. Он взял Самшвилде, а потом вошел в Картли и опустошил его. Свой поход он завершил взятием Гандзака.

В житии царей Давида говорилось, что в 1080 г. султан обступил Самшвилде, Малик-ша (Малик-шах) взял в плен Иованэ, сына Липарита, опустошил Армению и ушел. Саранг также пришел и стал в Самшвилде. В Парцхиси войска царя Гиорги разбили персов (турок). Сообщалось, что греки оставили свои земли и турки обступили Грузию. Они опустошали, сжигали, уничтожали Грузию и уводили людей в плен. Это была Диди Туркоба, то есть «Великая туретчина». Турки под началом эмира Ахмеда напали на царя Гиорги в местности Квели. Эмир взял крепость Кари, Гиорги бежал в Аджарию и Абхазию. Асисфоры, Кларджети, Шавшети, Аджария, Самцхе, Картли, Аргвети, Сакокалако, Чкониди наполнились турками. Города Кутаиси и Артуниджи были сожжены, равно как и обители монахов. Грузины укрывались в лесах, скалах и пещерах. Гиорги отправился к Малик-шаху. Тот, при условии уплаты хараджа, сделал Гиорги правителем Эрети и Кахети. Тогда кахетинский правитель Ахсартан принял ислам и отвоевал Кахетию. Через некоторое время умер Малик-шах, а престол Гиорги унаследовал Давид Строитель. Когда франки взяли Иерусалим и Антиохию, Давид прекратил выплату дани султану.

Ярослав Пилипчук