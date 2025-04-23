Песков заявил, что российские предприниматели не желают возвращения западных компаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналу Le Point сообщил, что российские предприятия заняли ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, и не желают их возвращения.

— Когда иностранные предприятия покинули рынок, многие ниши стали вакантными, их заняли российские предприниматели. Зачем же им желать возвращения иностранцев? Напротив, они хотят, чтобы никто не возвращался, — отметил Песков.

На данный момент российские власти прорабатывают условия, при соблюдении которых иностранные компании, покинувшие Россию с 2022 года из-за начала военной операции на Украине и западных санкций, смогут вернуться.

Матвей Гавриков