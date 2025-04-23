Врач, оставивший инородное тело в брюшной полости пациента, отправится под суд

Фото: Максим Платонов

Медицинский работник обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пациента из-за халатности во время проведения полостной операции в сентябре 2023 года. Об этом сообщает Следком по Татарстану в своем телеграм-канале.

По данным следствия, врач оставил инородный предмет в брюшной полости 44-летнего пациента, что привело к развитию абсцесса и необходимости повторной операции для извлечения предмета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действия врача признали причиной тяжкого вреда здоровью пациента.

Матвей Гавриков